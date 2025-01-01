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如何转移域名

域名是网站的名称，例如“cloudflare.com”。域名通过域名注册商保留。想要改变域名管理方式的网站所有者需要将域名从一个注册商转移到另一个注册商。

将域名转移到 Cloudflare Registrar 非常简单：请按照本文档中的步骤开始。Cloudflare Registrar 不对域名加价，并提供更高级别的安全性以防止域名劫持和其他攻击。如需有关域名转移的更多信息，请继续阅读。

什么是域名转移？

域名转移是将域名从一个注册商转移到另一个注册商的操作。域名注册商是允许人们注册域名的公司（人们通常说“购买”域名，但实际上域名是租用的）。个人或组织可能希望将其域名从一个注册商转移到另一个注册商，以获得特定的功能或价格。

请注意，域名注册后会被锁定 60 天，因此域名必须至少注册这么长时间才有资格转移。

如何进行域名转移

转移域名的过程因注册商或 Web 主机而略有不同。但这个过程几乎总是包含以下基本步骤：

在转移过程中，当前注册商和新注册商都会联系注册人，因此更新或确认联系信息是重要的第一步。

确认联系信息也有助于确保注册人在转移过程中不会失去对其域名的控制。例如，如果转移域名需要授权码（下面将详细介绍这些代码），而与域名关联的联系信息已过期，则授权码可能会发送到错误的电子邮件地址。然后，注册人之外的某个人就可以使用这个代码将域名转让到新的注册商并接管该域名。

但是，如果联系信息有任何更改，可能会导致注册商将该域名锁定 60 天。始终将域名联系信息保持在最新状态，可帮助注册人避免此类延迟。

负责管理域名的 ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）要求记录每个域名的使用者。已激活域名隐私的注册人可以隐藏这些信息，不让公众看到，但可能需要关闭域名隐私才能完成向新注册商的转移。

2. 启动域名转移

接下来，注册人需要联系当前的注册商并请求转移。同时，他们应在新注册商处创建帐户，并将域名添加到帐户中。

3. 解锁域名

域通常默认锁定，以防被错误地更改或删除。域名注册商锁定还有助于防止域名劫持。要转移域名，首先必须将其解锁。注册商有不同的方法解锁域名，但通常其仪表板中应该有进行此操作的选项。

4. 请求授权码

这是额外的安全级别，以确保未经注册人同意不得转移域名。现有注册商通过电子邮件将授权码发送给注册人，然后注册人需要将该代码提供给新注册商以完成转移。授权码可能需要几天时间才能到达。

5. 确认转移

新旧注册商都会通过电子邮件联系注册人，以获得域名转移的最终批准。新注册商可能需要几天时间才能完成域名配置。

什么是域名锁定？

域名锁定是一种安全功能，可确保注册人不会失去对其域名的控制权。这类似于可防止恶意方篡改个人信用的信用冻结。锁定的域名无法转移或修改。

域名可由注册商和注册管理机构锁定。快速定义：

域名 注册管理机构 有权签发域名（类似于批发商）

有权签发域名（类似于批发商） 域名 注册商 是获得认证的企业，可将域名出租给个人和企业（类似于零售商）

是获得认证的企业，可将域名出租给个人和企业（类似于零售商） 而域名注册人是购买域名的个人或企业（类似于零售客户）

注册商锁定

顾名思义，注册商锁定是由域名注册商实施的。许多注册商默认应用这些锁来保护其注册人。他们通过将“REGISSTRAR-LOCK”状态代码应用于域名记录来实现此目的。通常，注册商会为注册人提供一种简单的方法，在其用户界面中解除锁定。

注册管理机构锁定

注册管理机构锁定由域名注册管理机构应用，而不是注册商。与注册商锁定类似，此类锁定可以保护域名不被转移、修改或删除。要解除此锁定，注册商必须代表注册人联系注册管理机构。注册管理机构通常会在解除锁定之前采取额外步骤来验证请求。注册管理机构锁定由域名记录中的“serverUpdateProhibited”状态代码指示。

解除注册局锁通常需要进行大量人工确认。工作流程可能如下所示：

注册商联系一组“必须拨打”的高管电话号码（由注册人预先设定）以请求批准

所有高管必须提供正确的语音密码以验证请求

一旦批准通过人工验证，注册商将联系注册局（例如针对 .com 域名的 Verisign）以解除锁定并执行变更

由注册商和注册管理机构共同锁定的域名在防止域名劫持方面具有额外的安全性；但是，由于解除两个锁定时涉及许多层授权，因此转移这样的域名可能需要更长的时间。

转移域名有哪些好处和坏处？

并非所有注册商都提供相同程度的域名保护措施，而且有些注册商的收费标准比其他注册商的收费标准更高一些。此外，许多注册商也提供 Web 托管服务。将域名从提供托管服务的注册商处转移出去，可能会导致无法访问这些托管服务。

域名转移可能需要几天或几周的时间才能完成。域名转移也会带来一定的风险，因为在转移过程中，可能总免不了有不怀好意者试图劫持域名，通常是将域名转移到其他注册商。

好处是，将域名转移到价格较低的注册商可以节省成本。还可以将域名转移到提供更强大的域名安全性或额外 Web 托管与开发功能的注册商。

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