如何购买域名

购买域名是指从域名注册商处查找并购买一个可用的域名。对于创立新企业、构建 Web 应用程序或启动网站的人来说，学习如何购买域名是重要的第一步。

如要购买域，请执行以下步骤：

查找信誉良好的域名注册商 确定可用的域名选项 选择域名 比较不同注册商的价格 购买域名

一些网站构建平台也内置了注册商服务，这可能会很方便。Cloudflare 按成本价出售域名，不加价，也不收取费用，并提供一个易于使用的页面来查找域名。

什么是域名？

域名是网站的名称，有时称为“URL”，比如“cloudflare.com”就是一个域名。

使用域名而不是 IP 地址来查找和加载网站。就像每栋房屋和建筑物都有自己的街道地址一样，互联网上的网站和应用程序都有自己的 IP 地址。但 IP 地址是一长串数字（在 IPv6 中为字母数字字符），很难记住和正确输入。因此，为了使 Web 更易于使用，域名系统 (DNS) 将人类可读的域名映射到 IP 地址。用户无需记住大量数字，只需输入“cloudflare.com”或他们喜欢的任何网站即可。

此外，如果网站更换托管服务器，其 IP 地址可能会发生变化。但即使 IP 地址发生变化，DNS 仍允许用户使用他们熟悉的相同域名来访问所需的网站。

域名如何工作

域名有两个或三个主要部分：顶级域名 (TLD)、二级域名 (2LD)，以及某些域名还有三级域名 (3LD)。

TLD 位于域名的最末尾，例如“.com”、“.org”或“.gov”，或“.uk”或“.fr”之类的国家/地区代码。网站、企业或服务的名称是 2LD 或 3LD（“cloudflare”是“cloudflare.com”中的 2LD）。

二级或三级域名是域名中最独特的部分。但在购买域名时，考虑顶级域名和国家/地区代码也很重要。顶级域名为“.com”的网站与顶级域名为“.org”的网站给人的感觉是不同的。英国的网站访问者可能更倾向于信任顶级域名为“.uk”的网站，而没那么信任顶级域名不是“.uk”的网站。请注意，域名可能并非在所有 TLD/2LD/3LD 组合中都可用。

如何购买域名：基本步骤

1. 查找值得信赖的域名注册商

域名注册商会列出可供出租的域名，供任何想要建立网站的人使用。一定要找到信誉良好的域名注册商，这些注册商不会收取不必要的费用或进行域名抢注。最好的域名注册商会提供页面，方便您搜索可用的域名。

2. 确定域名选项

列出您找到的可用域名。理想情况下，域名应该简短、直接且容易记住：企业、服务或网站的名称，加上相关的 TLD。域名的价格各不相同，因此请列出可用且在您的预算范围内的选项。请记住，域名的价格是年费，而不是一次性费用。

3. 选择域名

选择最适合您的预算和用例的名称。

4. 比较不同注册商的价格

一些域名注册商对域名加价或收取续订费。（Cloudflare 不会。）因此，在不同的地方购买域名，价格可能会不同。

5. 购买域名

按照注册商的说明完成购买域名的流程。互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 会跟踪域名的运营者，因此需要提供一些联系信息。

请注意，虽然人们说他们“购买”域名，但事实上域名是租用的。域名注册机构发布和管理域名，并对此收取费用。注册商充当注册机构和网站运营商之间的中间人，他们允许网站运营商以一年、两年或最多五年为期限租用域名。初始租约结束时需要续订域名。

6. 续订域名

大多数注册商会自动续订域名（使用存储的付款方式）。他们会提前 30 天通知，以允许注册人选择不续订。

掠夺性注册商可能不会这样做，而是让域名租约到期，然后以高价将域名卖回给原始注册人。这也是使用信誉良好的注册商很重要的另一个原因。

如果域名的租约到期而没有续约，通常有一个宽限期，在此期间注册人仍然可以买回域名。在最后，域名注册人的记录将被删除，域名将再次向公众开放。详细了解过期域名的处理方式。

一个域名的价格是多少？

域名根据需求和可用性定价。如果一个域名需求量很大，其价格可能会更高。域名注册机构会设定大多数域名的价格。一些注册商会在此基础上加价以从中牟利。可以将注册机构视为向零售商（注册商）销售商品的批发商，然后后者将商品销售给消费者。

请注意，TLD 也是影响成本的一个因素。专用 TLD 的成本高于 .com 或 .org 之类的通用 TLD。

注册商也可能在购买的初始域名期限到期时收取续订费。这会增加域名的成本。

尽管存在所有这些潜在的加价和费用，但仍有许多低成本域名可用。一些域名注册商不会加价或收取费用，从而节省大量成本。

Cloudflare 是否销售域名？

Cloudflare 提供一个完整的平台，用于构建和启动网站和应用程序，还提供保护和加速功能。

其中包括 Cloudflare Registrar，这是一项供购买域名的服务。Cloudflare Registrar 不会对域名注册加价或收取续订费：相反，Cloudflare 只是将注册局收取的价格直接传递给用户。节省的成本可能非常可观——试想一下在批发商处和在零售店购物之间的区别。

Cloudflare Registrar 让您可以轻松查找和购买域名并开始设置网站。立即搜索可用域名。

常见问题解答

什么是域名？

域名是网站的地址，例如“cloudflare.com”。所有网站都有各自的 IP 地址，对于连接到互联网的计算机和设备而言，IP 地址就像电话号码一样。但是，IP 地址是由字母和数字组成的长字符串，人们难以记住并正确输入，因此，使用 IP 地址对应的域名有助于人们更轻松地使用 Web。

什么是域名注册商？

域名注册商是一项允许个人或企业为其网站租赁域名的服务。

什么是顶级域 (TLD)？

顶级域 (TLD) 是域名的结尾部分，例如“.com”、“.org”、或“.gov”。TLD 通常会指明网站的类型或位置。

购买域名的步骤有哪些？

若要购买域名，首先需要找到信誉良好的域名注册商。然后核实哪些域名可用，选择一个域名并比较价格，然后购买您选定的域名。

如何确定域名价格？

域名价格因需求、可用性和 TLD 而异。一些注册商会加价或增加续订费用，而其他注册商（例如 Cloudflare）则以成本价出售域名。

什么是域名系统 (DNS)？

DNS 会将用户友好的域名转换为字母数字 IP 地址，让用户能够使用易于记忆的名称来访问网站。

是否可以永久拥有域名？

不是，域名均为租用，而不是直接购买。您需要支付年费才能继续使用该域名，并且必须在租约到期前续订。

什么是 Cloudflare Registrar？

Cloudflare Registrar 是 Cloudflare 的域名注册服务，它以成本价出售域名，无额外加价或增加续订费用。

域名有怎样的结构？

在美国，域名通常由顶级域 (TLD)、二级域（主名称）组成，以及有时也包含三级域（例如“www”或“blog”）。而在其他国家/地区，TLD 几乎总是该国家/地区的代码（例如“.uk”或“.ca”)，然后是二级域，例如 .co，紧接着是三级域（网站的主要名称）。

什么是 ICANN？

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 是一个负责跟踪全球域名所有者和管理者的组织，同时肩负着维护互联网稳定性等各种其他责任。