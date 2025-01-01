我的 IP 地址是什么？

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什么是 IP 地址，它为什么重要？

IP 的全称为互联网协议，它是一组规则，使设备可以通过互联网进行通信。每天有数十亿人访问互联网，因此，需要唯一标识符来跟踪了解谁在做什么。互联网协议通过为每个访问互联网的设备分配 IP 编号来解决这个问题。

计算机的 IP 地址就像房屋的实际地址。如果有人打电话给披萨店订购外卖，他们需要提供其实际地址。如果没有那个地址，披萨外卖员无法知道应该将披萨送到哪家！

例如，当用户在 web 浏览器中输入某个域名时，例如 google.com，就会向 Google 的 web 服务器发起请求，要求提供内容（Google 的主页）。Google 收到请求后，需要知道将网站内容发送到何处。因此，该请求将包含询问者的 IP 地址。通过使用提供的 IP 地址，Google 可以向用户的设备发送回复，然后，回复的内容就会显示在用户的 web 浏览器中。

协调以上这一切的系统称为 DNS。其工作原理类似于 IP 地址的电话簿，以便用户可以使用友好的域名来访问 web 服务。当用户在浏览器输入一个域名时，例如 ‘facebook.com’，就会开始一个 DNS 查询，最终导致 DNS 服务器将域名转换为 IP 地址。

IP 地址是什么样的？根据使用 IPv4 还是 IPv6 协议，IP 地址的格式会有所不同。

IPv4 与 IPv6 有什么区别？

IPv4 和 IPv6 是互联网协议的不同版本。IPv4 于 1983 年实施，至今仍在使用。IPv4 地址的格式是四组由点分隔的数字，例如：“192.0.2.1”。这是一种 32 位格式，这意味着它可以提供 232，即大约 43 亿个唯一 IP 地址，但事实证明，现在互联网上的联网设备数远远超过这个数量。因为需要更多个 IP 地址，于是开始实施 IPv6。*IPv6 地址的格式更加复杂，该格式使用由单或双冒号分隔的一组数字和字母，例如：“2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334”。这种 128 位格式可以提供 2128 个唯一地址。（计算结果是一个 39 位数字！）

IPv6 为 IPv4 提供了一些其他更新，包括安全性和隐私改进。尽管 IPv4 与 IPv6 之间存在差异，但这两种地址格式已在 web 上并行使用了十多年。这两个版本可以同步运行，但必须采取特殊措施来实现 IPv4 与 IPv6 设备之间的通信。必须做出这种妥协，因为大部分 web 仍在 IPv4 地址上运行。

* IPv5怎么了? IPv5是一个从未实施的实验性流数据协议。它使用与 IPv4 相同的 32 位格式，因此不能恰当解决唯一 IP 地址不足的问题。因此，IPv6 成为 IPv4 的继任者。

静态 IP 与动态 IP 有什么区别？

IPv4 地址的有限供应导致了动态分配 IP 地址的引入，这仍然是一种非常普遍的做法。大多数连接到互联网的设备都被分配临时 IP 地址。

例如，当家庭用户在其笔记本电脑上连接到互联网时，该用户的 ISP 会从共享 IP 地址池中为其分配一个临时 IP 地址。这被称为动态 IP 地址。对于 ISP 而言，这比为每个用户分配一个永久或静态 IP 地址更具成本效益。

一些 ISP 客户，例如大型企业，会付费维护一个静态 IP 地址（例如，Cloudflare 的 1.1.1.1）。然而，对大多数用户而言，拥有一个动态 IP 地址就已经足够。如果托管 web 服务器，例如自托管网站、API 或游戏服务器，使用动态 IP 地址可能会造成问题。IP 地址变更可能会导致其 DNS 查询失败，从而导致资源离线。幸运的是，可以通过 Cloudflare 的动态 DNS 解决这个问题。