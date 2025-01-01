什么是域名？| 域名与 URL

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什么是域名？

域名是一个映射到数字 IP 地址的文本字符串，可用于从客户端软件访问网站。通俗地来说，域名是用户在浏览器窗口中键入的文本，用它来访问特定网站。例如，Google 的域名是“google.com”。

网站的实际地址是一个复杂的数字 IP 地址（例如192.0.2.2），但多亏有 DNS，用户可以输入友好的域名，并将他/她们路由到其要查找的网站。这个过程称为 DNS 查询。

域名由谁管理？

域名全部由域名注册管理机构管理，域名注册管理机构将域名保留委托给注册商。想要创建网站的任何人都可以选择一个注册商来注册域名，目前有超过 3 亿个注册域名。

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域名与 URL 有什么区别？

统一资源定位符 (URL) 有时也称为网址，包含站点的域名以及其他信息，例如传输协议和路径等。例如，在“https://cloudflare.com/learning/”这个 URL 中，“cloudflare.com”是域名，而“https”是传输协议，“/learning/”是指向网站上特定页面的路径。

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域名有哪些组成部分？

域名通常分为两个或三个部分，各个部分用一个点分隔。从右到左阅读时，域名中的标识符从最广泛到最具体。域名中最后一个点右边的部分是顶级域 (TLD)。其中包括“.com”、“.net”和“.org”等“通用”TLD，以及“.uk”和“.jp”等特定国家/地区的 TLD。

TLD 的左侧是第二级域（2LD），如果 2LD 的左侧有任何内容，则称为第三级域（3LD）。我们来看几个例子：

对于 Google 的美国域名，“google.com”：

“.com”是 TLD（最广泛）

“google”是 2LD （最具体）

但是对于 Google 的英国域名“google.co.uk”：

“.com”是 TLD（最广泛）

“.co”* 是 2LD

“google”是 3LD （最具体）

*在这种情况下，2LD 表示注册这个域的组织类型（英国的 .co 用于公司注册的站点）。

如何确保域名安全

在注册商处注册某个域名后，该注册商将负责在域名即将到期之前通知注册人，并为他们提供续订的机会，以确保他们不会失去这个域名。在某些情况下，注册商会掠夺其用户的过期域名，方法是在域名刚刚过期时立即购买这些域名，然后高价卖给原始注册人。

务必要选择像 Cloudflare Registrar 这样诚实守信、值得信赖的注册商，以免出现这种域名被掠夺的情况。深入了解如何购买域名。