什么是域名注册商？

域名注册商向公众提供域名注册。一个常见的误解是注册服务商出售域名；这些域名实际上归注册管理机构所有，只能由用户租用。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义域名注册商
  • 了解注册商、注册管理机构和注册人之间的区别

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什么是域名注册商？

域名注册商是处理域名保留以及为这些域名分配 IP 地址的公司。域名是用于访问网站的字母数字别名。例如，Cloudflare 的域名是 cloudflare.com，其 IP 地址可能是 192.0.2.1（仅举例说明）。域名让您可以更加轻松地访问网站，无需记住并输入数字 IP 地址。（有关其工作原理的更多信息，请参阅什么是 DNS？

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值得注意的是，注册商实际上并不负责管理和维护域名；这些工作由域名注册管理机构完成。

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注册商和注册管理机构有什么区别？

注册管理机构是管理顶级域 (TLD)“.com”和“.net”的组织——尤其是维持哪些域属于哪些人和组织的记录。这些注册管理机构由互联网编号分配机构 (IANA) 管理，这是互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 的一个部门。互联网名称与数字地址分配机构是一个全球性组织，负责协调支持互联网基本功能的多个进程和数据库。

注册管理机构将域名注册的商业销售委托给注册商。例如，当注册商将“.com”域名注册出售给最终用户（或“注册人”）时，注册商必须通知 VeriSign——“.com”域名的注册管理机构。注册商还必须向 VeriSign 支付费用，该费用计入注册商向最终用户收取的价格中。

注册商、注册管理机构和注册人之间的区别

这种安排与汽车经销商非常相似。有意买车的客户走进展厅，由经验丰富的销售人员向他们展示可售汽车。如果客户选择购买一台车（对于本例而言，尚未在库存中），那么经销商必须从制造商处订购这台车。客户最终从经销商那里提车并获得客户服务。

注册商就像域名的经销商，注册管理机构就如制造商。注册商协助交易并提供支持服务，而注册管理机构则负责生产和交付商品。请注意，注册域名和购买汽车之间的主要区别在于，汽车可以归消费者所有，而域名只能技术上租赁。

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“拥有”域名是什么意思？

尽管人们经常谈论购买和拥有域名，但事实是注册管理机构拥有所有的域名，而注册商只是为客户提供在有限时间内保留这些域名的机会。

域名的最长保留期是十年。用户可以持有域名超过十年，因为注册商通常让他们无限期地续订域名，除非注册人允许域名过期。但是，用户从来没有真正拥有过这个域名，他们只是租用了它。

只有注册商可以出售域名注册吗？

转销商是销售域名注册的另一类组织。这些转销商代表注册商出售域名，以换取发现者的费用。虽然这些转销商是合法的，但他们通常作为副业经营，因此，可能无法提供专门的客户支持。

转销商的网站很少明确表明自己是转销商，可能难以将其与注册商区分开来。幸运的是，有一种简单的方法可以知道一家公司是否为合法的注册商：访问 ICANN 官网，该网站上公布了各个已获认证并且有效的域名注册商名单。

域名注册商如何保护用户隐私？

持有顶级域名的每个人都必须填写该域的 WHOIS 信息。这是有关注册这个域的人（注册人）的信息，包括姓名、电子邮件地址、实际地址和电话号码。

许多注册商提供私密注册的选项。根据这种安排，在该域的 WHOIS 列表中提供注册商的信息，并且该注册商充当注册人的代理。这种私密注册的安全性仅与注册商一样安全，因为实际注册人的信息保存在注册商的数据库中。

注册商在 DNS 安全方面发挥什么作用？

作为销售域名注册并能接触到注册信息的组织，注册商必须保证其数据和访问的安全性，防止恶意行为者。域名保护应该是注册商服务的重要组成部分。

过去，一些注册商在域名劫持攻击中发挥了一定的作用，他们在未经原始注册人许可的情况下，更改域名注册信息，或者滥用域托管和注册商软件系统的权限。域名劫持的一个示例是攻击者将特定的域名指向不同的网站，以冒充原始网站或扰乱其业务。

ICANN 建议注册商采取一些措施来防止域名劫持，包括：

  • 更好地管理 AuthInfo 代码（在域转移过程中发挥作用的随机生成代码）
  • 更好地实施域锁定（防止转移域的设置）
  • 为所有注册过程改进身份验证
  • 改进维持域更改的记录

Cloudflare 是注册商吗？

Cloudflare 运营着一个域名注册商，不出所料，其名称为 Cloudflare Registrar，负责提供域名注册续订服务，不加价或收取续订费用，以及一些额外的安全功能。从本质上讲，Cloudflare Registrar 提供免费服务，唯一的成本是注册管理机构和 ICANN 收取的费用。

进一步了解 Cloudflare Registrar，以及在 Cloudflare 注册域名或将您的域名转移到Cloudflare。

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