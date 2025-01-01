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什么是循环 DNS？

循环 DNS 是一种负载均衡技术，这种均衡是通过称为权威性名称服务器的 DNS 服务器完成的，而不是使用专门的负载均衡硬件。当网站或服务的内容托管在多台冗余 Web 服务器上时，可以使用循环 DNS。向 DNS 权威性域名服务器查询 IP 地址时，服务器每次轮流发出一个不同的地址。如果冗余 Web 服务器在地理位置上分隔，使传统的负载均衡变得困难，这时循环 DNS 特别有用。循环因为易于实现而闻名，但它也有诸多缺点。

启用了循环的 DNS 服务器将具有多个不同的 A 记录，各自有相同的域名和不同的 IP 地址。每次查询 DNS 服务器时，它都会以循环方式将最近响应的 IP 地址发送到队列后面。循环 DNS 服务器中的 IP 地址就像击球队伍中的运动员一样：每个人都轮到一次，然后移到队伍的后面。

循环 DNS 有什么缺点？

由于 DNS 缓存和客户端缓存的关系，循环方法并不总能提供均匀分布的负载均衡。如果用户向流量特别高的递归解析器发出对特定网站的 DNS 查询，则该解析器将缓存该网站的 IP，并可能会向该 IP 发送大量流量。

另一个缺点是无法依赖巡滦来提高站点可靠性；如果其中一台服务器出现故障，DNS 服务器仍会将该服务器的 IP 保留在循环中。因此，如果有 6 台服务器，其中一台已脱机，那么将有六分之一的用户会遭遇拒绝服务。此外，循环 DNS 不会考虑服务器负载、事务处理时间、地理位置距离，以及其他可以配置传统负载均衡的因素。

一些高级循环服务有办法克服其中一些缺点，例如能够检测无响应的服务器并将其从循环中剔除，但无法解决缓存问题。许多 DNS 提供商（如 Cloudflare DNS）支持循环 DNS。