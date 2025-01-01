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什么是主要 DNS 服务器？

DNS（域名系统）将域名转换为 IP 地址 ，以便用户可以轻松导航到互联网上的网站，而无需记住冗长的具体数字和字母字符串。

在此系统中，主要 DNS 服务器是托管网站主要区域文件的服务器。这是一个文本数据库文件，其中包含域的所有权威信息，包括其 IP 地址、域管理员的身份和各种资源记录。资源记录在其对应的 IP 地址旁边列出域名，并且可以采用几种不同的形式：

A 记录： 将域指向一个IPv4地址

将域指向一个IPv4地址 AAAA 记录： 将域指向一个 IPv6 地址

将域指向一个 IPv6 地址 MX 记录： 将邮件服务器分配给一个域

将邮件服务器分配给一个域 NS 记录：确定一个域的权威 DNS 服务器

主服务器还负责对一个区域的DNS 记录进行任何必要的更改。在主服务器完成更新后，它可以将更改请求传递给辅助服务器。

什么是辅助 DNS 服务器？

主 DNS 服务器包含所有相关资源记录并处理域的 DNS 查询。相比之下，辅助 DNS 服务器包含只读的区域文件副本，这意味着它们不能被修改。它们不是从本地文件中获取信息，而是在称为“区域传输”的通信过程中从主服务器接收相关信息。

当在多个辅助服务器之间完成区域传输时，情况会变得更加复杂。如果多个辅助服务器正在使用中，则可以将其中一个指定为更高级别的辅助服务器，以便它能够将区域文件副本复制到剩余的辅助服务器池中。

如何配置主 DNS 服务器？

服务器管理员可以选择将一个 DNS 服务器指定为主服务器或辅助服务器。在某些情况下，一个服务器可以是一个区的主服务器，同时是另一个区的辅助服务器。

虽然每个区只限于一个主 DNS 服务器，但它可以有任何数量的辅助 DNS 服务器。维持一个或多个辅助服务器可以确保即使主服务器变得无反应，查询也能得到解决。

使用辅助 DNS 服务器有何好处？

尽管完成域的 DNS 查询不是必须要使用辅助 DNS 服务器，但标准做法（而且许多注册商要求）至少建立一个。

使用辅助 DNS 服务器有两个主要好处：

冗余和弹性： 仅依赖一个 DNS 服务器会产生单点故障。如果主服务器出现故障或受到攻击，潜在访问者将无法再访问所需的域。使用辅助服务器会产生冗余，并降低用户遭遇服务中断的可能性。

仅依赖一个 DNS 服务器会产生单点故障。如果主服务器出现故障或受到攻击，潜在访问者将无法再访问所需的域。使用辅助服务器会产生冗余，并降低用户遭遇服务中断的可能性。 负载平衡：辅助 DNS 服务器可以分担到域的传入请求的负担，这样主服务器就不会过载并导致拒绝服务。它们使用循环 DNS 来做到这一点，这是一种负载平衡技术，用于向每台服务器发送大致等量的流量。

什么是动态 DNS？

动态 DNS (DDNS) 是一种自动更新 IP 地址的服务。这对于没有获分配静态 IP 而是临时从其互联网服务提供商 (ISP) 处租用 IP 的小型 Web 资产（个人网站、小型企业等）特别有用。

用户无需通过主服务器频繁手动更改域的 IP 地址，而是可以利用 DDNS 通过已分配给其域的最新 IP 地址自动更新其 DNS 记录。

Cloudflare 是否提供主要或辅助 DNS？

Cloudflare 提供托管 DNS 服务，可以在隐藏的主设置中配置或作为辅助 DNS 服务进行配置。在隐藏的主设置中，用户建立一个未列出的主服务器来存储所有区域文件和更改，然后启用一个或多个辅助服务器来接收和解析查询。虽然辅助服务器基本上实现了主服务器的功能，但隐藏的设置允许用户隐藏他们的源 IP 并保护其免受攻击。