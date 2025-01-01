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过期域名会怎么样？

域一旦过期，就会发生各种各样的事情。它可以由注册人续订、在拍卖中购买、退回注册管理机构（域名的主要数据库）或成为域名抢注的对象。在任何这些事情发生之前，租用域的一方（注册人）通常有机会回购使用其过期域名的权利。但是，在域名到期之前更新域名要简单得多。

注册人如何知道他们的域即将过期？

注册商有责任在客户的域名即将到期时提醒他们。像 Cloudflare 这样信誉良好的注册商会提供自动续订，以维持域名的所有权。

然而，一些掠夺性的注册商会等到域名过期、购买域名，然后试图以更高的价格将其卖回给原始注册人。这是域名抢注的一种形式。选择正确的域名注册商可以帮助避免域名被注册商抢注。

注册人还可以通过 WHOIS 查询自行检查其域名的到期日期。WHOIS 数据包括谁拥有域名、注册人联系方式、购买域名的时间和到期时间。WHOIS 不是集中式数据库； 相反，数据由 ICANN（互联网名称和数字地址分配机构）认证的各种注册服务商和注册管理机构维护。

*域名抢注是指注册者在其他需要该域名的人或组织有机会注册域名之前，抢先注册域名，这种行为通常侵犯了商标权。域名抢注者有时会试图向那些理应拥有该域名的人勒索钱财。域名抢注与域名停放不同，后者指某人注册了一个他们并不积极使用的域名，但并没有打算将其出售给其他人。

原注册人可以为过期的域名续费吗？

通常有一个宽限期，在此期间，注册人仍然可以在不支付额外费用的情况下回购域名，但宽限期的时长因注册商而异。它可能短至一两周、长至一年，或者根本不提供（尽管有信誉的注册商都会提供宽限期，例如 Cloudflare Registrar 提供 30 天的宽限期）。宽限期的长短还取决于所使用的顶级域（.com、.org、.net 等）的种类。

在宽限期之后，通常会有一段称为赎回期的时间，在此期间，注册人仍然可以续订其域名。除了续订费之外，注册服务商通常需要支付赎回费才能在此期间续订。赎回期只有几周，最多 30 天。

新注册者何时以及如何购买过期域名？

必须等到宽限期和赎回期（如果注册商同时提供）到期之后后，非原始注册人的人才能购买使用过期域名的权利。这两个时期加起来可能只有几周，或者可能持续一年多。在此之后，域在短时间内处于“待删除”阶段。

在这些期限到期后，注册商可以在公开市场上拍卖该域名。此时，出价最高的人可以购买该域名。但是，并非所有过期的域名都会被拍卖。

待删除是什么意思？

赎回期结束后，域会在大约 5 天内处于称为“待删除”的状态。待删除意味着该域即将到期，但尚未对公众开放。当待删除期结束时，域实际上并没有被删除，但 WHOIS 记录会被删除。

注册人可以删除自己的域名吗？

从某种意义上来说，域名不会被永久删除，但一些注册商允许注册人终止其域名的注册。其他注册商不允许注册人在域名自然到期之前结束注册。在这两种情况中，域名通常都会在之后提供给出价最高的人。

如果过期的域没有被购买会怎么样？

如果没有人购买过期的域名，它可能会在一定时间后退回到原来的注册机构。它将不再可用，直到注册表决定释放它。了解有关购买域名的更多信息。