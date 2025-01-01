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什么是动态DNS（DDNS）？

API 或网站等许多 Web 资产在其 IP 地址经常改变的互联网连接上运行；如果这些资产的运营商想要为托管的资源提供特定域名，就必须将 IP 地址存储在域名系统 (DNS) 记录中，这就会产生问题。动态 DNS (DDNS) 是一项服务，即使该 IP 地址不断更新，其也可使用 Web 资产的正确 IP 地址来更新 DNS。

例如，如果一位网络管理员正在运营一个域名为 www.example.com 且 IP 地址为 192.0.2.0 的小型网站，则每当另一个用户在浏览器中输入 www.example.com 时，DNS 会将他们定向到位于 192.0.2.0 的服务器。如果该管理员的 ISP 将 IP 动态更改为 192.0.2.1，则动态 DNS 服务可自动更新该管理员的 DNS 记录，以便使尝试访问 www.example.com 的其他用户现在将转到正确的 IP 地址。

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为什么某些IP地址会更改？

在互联网早期，IP 地址很少改变，这使得域的管理非常简单。但具有互联网访问权限的 Web 和家用计算机的快速增长造成了可用 IP 地址的短缺。动态主机配置协议 (DHCP) 应运而生，该协议可使 ISP 为用户动态分配 IP。ISP 一般将维护一个 IP 地址共享池，并在连接期间或在达到最大时间之前，根据需要将其分配或“租赁”给用户。尽管引入 IPV6 缓解了 IP 地址短缺问题，但 ISP 仍经常使用 DHCP，因为这比提供静态 IP 更具成本效益。

运行主要 Web 服务的大型企业要求互联网服务提供商 (ISP) 为其提供不变或“静态”的 IP 地址，以便它们能够采用标准 DNS 实践进行运营。相比之下，较小的服务的 IP 地址往往会频繁地被其 ISP 更改，因此，它们需要采用动态 DNS 解决方案来让 DNS 记录保持最新状态。这些较小的服务可能包括小型企业网站、个人网站、DVR 和安全摄像头。

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动态 DNS 如何工作？

有许多公司提供具有不同功能和技术的动态 DNS 服务。启用动态 DNS 的一种极为常见的方法是为用户提供在其计算机或路由器上运行的软件。每次更新 ISP 提供的 IP 地址时，该软件就会与动态 DNS 服务提供商进行通信，而动态 DNS 提供商接着更新进行了这些更改的 DNS，从而提供几乎即时的更新。

如何在 Cloudflare 中设置动态 DNS

如需在 Cloudflare 中设置动态 DNS 的帮助，请参阅动态更新 DNS 记录。