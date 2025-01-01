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如何选择域名注册商

每个网站都需要一个域名。域名是通过域名注册商购买的。市场上有许多域名注册商，乍一看，它们似乎提供相同的服务。但购买域名是一种承诺，需要承担经常性费用，而且费用会随着时间的推移而增加。网站所有者需要确保他们能够控制自己的域名并保持安全，以保护他们的在线形象和品牌。考虑到风险，选择最适合自己用例的域名注册商至关重要。

在挑选域名注册商时需要考虑几个因素，包括域名可用性、定价、有效期和安全性。对于大多数企业和网站运营商来说，成本可能是首要考虑因素，但其他方面（如下所述）也至关重要。

域名注册商会做些什么？

域名注册商是使个人和组织能够注册域名的公司。互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 已授权数百家公司充当域名注册商，每个公司都有自己独特的定价模型、功能集和安全协议。

在选择域名注册商时，请考虑以下因素：

注册商是否提供所需的域名？

想要注册域名的人（注册人）通常知道他们想要注册的域名。在考虑注册商时，他们应该首先确保注册商可以提供所需的域名。并非所有注册商都可以提供顶级域名（“.com”、“.net”、“.io”、“.biz”等）。好的注册商应提供用户友好的域名搜索功能，以确认他们是否可以注册特定域名。

诚实的定价非常重要

一些注册商在域名注册方面提供低廉的价格，但请务必阅读合同细则：域名续订和私人注册*等额外费用可能昂贵得不合理，甚至有时是捆绑销售。对于以较低的入门价格购买域名的用户来说，最好的选择通常是将域名转移到另一个注册商进行续订，以避免过高的续订费用。

*私人注册是一项隐私保护特性，允许用户注册域名而无需在 ICANN 的 WHOIS 注册中心中发布个人信息。

注意转移费用

域名注册 60 天后，就可以转移到另一家注册商。一些注册商收取高昂的转移费，以阻止客户转移域名；如果客户决定要更换注册商并仍然保留域名，这就会使他们处于困境。最好选择一家转移费用极低或不收取转移费用的注册商。

注意到期宽限期

尽管大多数注册商都提供自动续订服务，但并不全都为过期域名提供宽限期。到期后的宽限期对错过到期期限的客户有帮助。如果客户记录在案的信用卡过期，这甚至可能影响选择自动续订的用户。

对于希望确保自己不会失去域名的用户，选择有宽限期的注册商至关重要。有宽限期也能说明，注册商不会试图利用过期域名盈利；更多相关信息，请见下文。

当心利用过期域名的注册商

当域名到期时，大多数注册商的标准做法是拍卖这些域名。假设域名不太抢手，之前的注册者通常能够以合理的价格拿回他们的域名。

但是，如果某些注册商认为之前的注册人或其他人愿意为此支付高价，他们就会梳理过期域名并设定过高的价格。这种掠夺性的做法可能使注册人花费数千美元，因此请务必阅读客户评论以了解哪些注册商会这样做。

注册域名时请考虑附加要求

许多注册商都向客户提供附加服务，包括 Web 托管、私人域名注册、电子邮件托管、SSL 证书、Web 安全、内容优化和 Web 设计服务。客户在选择注册商时应考虑自己对哪些附加服务感兴趣。一些注册人更喜欢从更专业的供应商处获得所有这些服务，而另一些注册人则更喜欢只使用一个供应商的单一帐户的便利性。

安全性至关重要：防止域名劫持

域名劫持是指在原始注册人不知情的情况下，更改域名注册信息的做法。这是一种以欺诈方式控制域名的途径，其目的通常是将域名卖回给受害者或出售给竞争对手。

任何担心域名劫持的人都应该彻底审查注册商的域名保护服务和转移授权方法。一些注册商提供额外一层安全措施（例如注册机构和注册商锁定）及自定义的身份验证流程，以显著增加域名劫持的难度。

考虑用户体验

注册商的网站应该易于浏览和使用。更改 DNS 记录和转移域名之类的操作应该非常直观。此外，注册商应提供良好的客户支持。潜在客户应该能够在注册域名之前创建支持查询并查看响应时间。查看公司的知识库或其他支持文档是一个不错的评估方法。用户评论也有助于评估注册商的用户体验。

选择一家域名注册商以开始购买

选择域名注册商时，应考虑所有上述特性。客户应注意最重要的特性，以便做出明智的决定。

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