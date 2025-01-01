复制文章链接

如何保护不发送邮件的域

不发送电子邮件的域仍然可以用于电子邮件欺骗或网络钓鱼攻击，但有特定类型的 DNS 文本 (TXT) 记录可用于遏制攻击者。这些记录中的每一个都设置了邮件服务器应如何处理未经授权的电子邮件的规则，从而使攻击者更难利用这些域。

DNS TXT 记录允许域管理员在域名系统 (DNS) 中输入文本。DNS TXT 记录用于电子邮件身份验证等过程，因为它们可以存储服务器可以用来确认域是否已授权电子邮件发件人代表其发送消息的重要信息。

不发送电子邮件的域示例包括为保护品牌名称或未来业务而购买的域。已失效的遗留域也没有理由发送电子邮件，并且可以从这些类型的记录中受益。

用于电子邮件身份验证的 DNS TXT 记录有哪些不同类型？

有三种主要的 DNS TXT 记录用于电子邮件身份验证。它们中的每一种在工作方式上都略有不同：

这些 DNS 记录是什么样的？

因为这些 DNS 记录的功能都略有不同，它们的每个组成部分都是独特的。

SPF

可以对 SPF 记录进行格式设置，通过拒绝从域发送的任何电子邮件来保护域免受网络钓鱼攻击。为此，SPF 记录必须使用以下格式。

v=spf1 -all

*注意，SPF 记录是直接在域本身上设置的，这意味着它们不需要一个特殊的子域。

下面是这个记录的各个组成部分的含义：

v=spf1 让服务器知道这个记录包含一个 SPF 政策。所有 SPF 记录都必须以这个部分开头。

让服务器知道这个记录包含一个 SPF 政策。所有 SPF 记录都必须以这个部分开头。 指示器 -all 告诉服务器如何处理不合规的电子邮件或任何没有明确列在 SPF 记录中的发件人。对于这种类型的 SPF 记录，不允许有任何 IP 地址或域名，所以 -all 表示所有不合规的电子邮件都将被拒绝。对于这种类型的记录，所有的电子邮件都被视为不合规，因为没有被接受的 IP 地址或域名。

DKIM

DKIM 记录通过确保发件人使用公钥和私钥实际授权电子邮件来保护域。DKIM 记录存储电子邮件服务器随后用来验证电子邮件签名是否由发件人授权的公钥。对于不发送电子邮件的域，DKIM 记录应配置为没有关联的公钥。下面是一个示例：

名称 在提示下键入 内容 *._domainkey.example.com TXT v=DKIM1; p=