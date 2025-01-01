DNS DNSKEY 和 DS 记录

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什么是 DNSKEY 和 DS 记录？

域名系统 (DNS) 是互联网的电话簿，但它在设计时没有考虑到安全性。出于此原因，创建了一个称为 DNSSEC 的可选安全协议，以便网络资产的所有者能够更好地保护他们的应用程序。DNSSEC 通过向 DNS 记录添加加密签名来提高安全性；可以检查这些签名，以确认记录来自正确的 DNS 服务器。

为了实施这些加密签名，创建了两个新的 DNS 记录类型：DNSKEY 和 DS。DNSKEY 记录包含一个公开的签名密钥，而 DS 记录包含一个 DNSKEY 记录的哈希*。

每个 DNSSEC 区域都被分配了一套区域签名密钥 (ZSK)。这组密钥包括一个私人和公共 ZSK。私人 ZSK 用于签署该区域的 DNS 记录，而公共 ZSK 用于验证私人 ZSK。

公共 ZSK 发布在 DNSSEC 记录中，这就是它提供给 DNSSEC 解析器的方式；解析器将使用公共 ZSK 来确保来自该区域的记录是真实的。作为附加的安全层，DNSSEC 区域包含第二个 DNSKEY 记录，其中包含一个密钥签名密钥 (KSK)，用于验证公共 ZSK 的真实性。

DS 记录用于验证 DNSSEC 区域的**子区域的真实性。父区域上的 DS 密钥记录包含子区域中 KSK 的哈希。因此，DNSSEC 解析器可以通过散列其 KSK 记录并将其与父区域的 DS 记录中的内容进行比较来验证子区域的真实性。

*加密哈希是字母数字输入的单向加扰；哈希通常用于在服务器上存储敏感信息（如密码）。例如，输入“cantguessthis”的哈希是 18fe9934cf77a759eb2471f2b304708a。每次“cantguessthis”通过哈希函数时，它都会输出相同的哈希。但是没有办法只使用哈希来获取原始输入。哈希本身基本上是无用的。

**子区域是另一个区域的委派子域。例如，example.com 的 URL 可能具有包含 blog.example.com 和 mail.example.com 等域的子区域。