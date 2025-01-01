什么是 DNS SPF 记录？

SPF 记录是一种常用于电子邮件认证的 DNS TXT 记录。SPF 记录包括一个获授权从该域发送电子邮件的 IP 地址和域的列表。
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发送方策略框架 (SPF) 记录是一种 DNS TXT 记录，其中列出所有获得授权从特定域发送电子邮件的服务器。DNS TXT（“文本”）记录允许域管理员将任意文本输入到域名系统(DNS) 中。TXT 记录最初是为包含有关域的重要信息而创建的，但后来已经发展为服务其他目的。
最初创建 SPF 是因为电子邮件使用的标准协议——简单邮件传输协议（SMTP）——本身并不验证电子邮件中的“发件人”地址。这意味着，如果没有 SPF 或其他身份验证记录，攻击者可以轻易假冒一个发件人，欺骗收件人采取某种行动或共享信息。
可将 SPF 记录想象为门童管理的客人名单。如果某人不在名单上，门童就不会让其进入。同样，如果 SPF 记录的列表中没有某个发送者的 IP 地址或域，接收方服务器（门童）将不投递哪些电子邮件或将它们标记为垃圾邮件。
有很多基于 DNS 的机制可以帮助电子邮件服务器确认电子邮件是否来自可信来源，SPF 记录只是其中之一。基于域的消息验证、报告与一致性 (DMARC) 和域名密钥识别邮件 (DKIM) 是另外两种用于电子邮件验证的机制。
值得注意的是，SPF 曾经有一个专用的 DNS 记录类型。该专用 DNS 记录类型已被弃用，仅使用 TXT 记录。
邮件服务器检查 SPF 记录的过程比较简单：
SPF 记录必须遵循一定的标准，以便服务器理解其内容。如下是 SPF 记录核心组成部分的示例：
v=spf1 ip4:192.0.2.0 ip4:192.0.2.1 include:examplesender.email -all
这个例子让服务器知道这是什么类型的记录，声明对这个域被批准的 IP 地址和第三方，并告知服务器如何处理不符合要求的电子邮件。我们分别说明各组成部分是如何实现这一点的：
v=spf1 告诉服务器这里包含一条 SPF 记录。每一条 SPF 记录都必须以这个字符串开始。
ip4:192.0.2.0 和
ip4:192.0.2.1 被授权代表该域发送电子邮件。
include:examplesender.net 是 “include”（包含）标记的示例，该标记告诉服务器，有哪些第三方组织被授权代表该域发送电子邮件。这个标记表示，被包含域（examplesender.net）的 SPF 记录内容应被检查，其中包含的 IP 地址也应被视为已授权。一条 SPF 记录中可包含多个域，但这个标记仅适用于有效的域。
-all 告诉服务器，SPF 记录中未列出的地址没有被授权发送电子邮件并应被拒绝。
~all：表示未列出的电子邮件将被标记为不安全邮件或垃圾邮件，但仍会被接受；不那么常见的是
+all：表示任何服务器都可以代表该域发送电子邮件。
虽然本文中使用的示例相当简单，但 SPF 记录肯定会更加复杂。要确保 SPF 记录有效，需要注意如下几点：
all 部分结束，或包含一个
redirect= 部分（表示该 SPF 记录由另一个域托管）。
更多信息请参阅官方 SPF 记录文档。
域运营者使用 SPF 记录的原因很多：
要在 Cloudflare 中轻松设置 SPF 记录，请使用电子邮件安全 DNS 向导。
进一步了解电子邮件的 DNS 记录：