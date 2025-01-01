什么是 DNS SOA 记录？

SOA 记录包含有关域以及由谁负责的重要信息。
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DNS“授权机构起始”(SOA) 记录存储有关域或区域的重要信息，如管理员的电子邮件地址、域上次更新的时间，以及服务器在刷新之间应等待的时间。
所有 DNS 区域都需要一个 SOA 记录，以符合 IETF 标准。SOA 记录对区域传输也很重要。
SOA 记录示例：
|姓名
|example.com
|Record Type
|SOA
|MNAME
|ns.primaryserver.com
|RNAME
|admin.example.com
|序列
|1111111111
|刷新
|86400
|RETRY
|7200
|EXPIRE
|4000000
|TTL
|11200
此处的“RNAME”值表示管理员的电子邮件地址，这可能会造成混淆，因为它缺少“@”符号；但在 SOA 记录中，admin.example.com 等效于 admin@example.com。
在 DNS 中，“区域”是对命名空间的控制区域。一个区域可以包含一个域名、一个域和多个子域，或者多个域名。在某些情况下，“区域”与“域”本质上是等价的，但并非始终如此。
区域序列号是 SOA 记录的版本号。在上面的示例中，序列号列在“SERIAL”旁边。当区域文件中的序列号发生更改时，这会提醒辅助名称服务器，它们应当通过区域传输更新其区域文件的副本。
DNS 区域传输是将 DNS 记录数据从一个主要名称服务器发送到一个辅助名称服务器的过程。SOA 记录将首先被传输。序列号将告知辅助服务器其版本是否需要更新。区域传输通过 TCP 协议进行。
了解有关各种 DNS 记录的更多信息。