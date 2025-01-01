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什么是 DNS PTR 记录？

域名系统 (DNS) 将域名与 IP 地址相关联。DNS 指针记录（简称 PTR）提供与 IP 地址关联的域名。DNS PTR 记录与“A”记录完全相反，它提供与域名关联的 IP 地址。

DNS PTR 记录用于反向 DNS 查找。当用户尝试在其浏览器中访问域名时，会进行 DNS 查找，将域名与 IP 地址相匹配。反向 DNS 查找与此过程相反：它是以 IP 地址开始并查找域名的查询。

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DNS 的 PTR 记录是如何存储的？

在 IPv4 中：

DNS A 记录存储在给定的域名下，而 DNS PTR 记录存储在 IP 地址下——进行了反转，且添加了“.in-addr.arpa”。例如，IP 地址 192.0.2.255 的 PTR 记录将存储在“255.2.0.192.in-addr.arpa”下。

必须添加“in-addr.arpa”，因为 PTR 记录存储在 DNS 的 .arpa 顶级域中。.arpa 是一个主要用于管理网络基础设施的域，是为互联网定义的第一个顶级域名。（“arpa”这个名字可以追溯到互联网的早期：它的名字来源于高级研究计划署 (ARPA)，它创建了互联网的重要前身 ARPANET。）

in-addr.arpa 是 .arpa 中的命名空间，用于在 IPv4 中进行反向 DNS 查找。

在 IPv6 中：

IPv6 地址的构造不同于 IPv4 地址，并且 IPv6 PTR 记录存在于 .arpa 内的不同命名空间中。 IPv6 PTR 记录存储在 IPv6 地址下，反转并转换为 4 位部分（与 IPv4 中的 8 位部分相反），加上“.ip6.arpa”。

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PTR 记录有哪些主要用途？

PTR 记录用于反向 DNS 查找；反向 DNS 的常见用途包括：

反垃圾邮件：一些电子邮件反垃圾邮件过滤器使用反向 DNS 来检查电子邮件地址的域名，并查看关联的 IP 地址是否可能被合法的电子邮件服务器使用。

解决电子邮件投递问题：由于反垃圾邮件过滤器会执行这些检查，因此错误配置或缺失 PTR 记录可能会导致电子邮件投递问题。如果域没有 PTR 记录，或者 PTR 记录包含错误的域，电子邮件服务可能会阻止来自该域的所有电子邮件。

日志记录：系统日志通常只记录 IP 地址；反向 DNS 查找可以将这些转换为更容易读懂的日志域名。