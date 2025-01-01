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什么是 DNS NS 记录？

NS 代表“域名服务器”，域名服务器记录指示哪个 DNS 服务器对该域具有权威性（即，哪个服务器包含实际 DNS 记录）。基本上，NS 记录告诉互联网可从哪里找到域的 IP 地址。一个域通常会有多个 NS 记录，这些记录可指示该域的主要和辅助域名服务器。倘若没有正确配置的 NS 记录，用户将无法加载网站或应用。

下面是一个 NS 记录示例：

example.com record type: value: TTL @ NS ns1.exampleserver.com 21600

请注意，NS 记录永远不能指向规范名称（CNAME）记录。

什么是域名服务器？

域名服务器是一种 DNS 服务器，上面存储了域的所有 DNS 记录，包括 A 记录、MX 记录或 CNAME 记录。

几乎所有域都依靠多个域名服务器来提高可靠性：如果一个域名服务器出现故障或不可用，DNS 查询可以转到另一个域名服务器。通常有一个主要域名服务器和几个次要域名服务器，后者存储了主要服务器中 DNS 记录的精确副本。更新主要域名服务器也会触发对次要域名服务器的更新。

使用多个域名服务器时（大多数情况下），NS 记录应列出不止一个服务器。了解有关 DNS 服务器的更多信息。

何时应更新或更改 NS 记录？

当域管理员需要更改域的域名服务器时，他们应更新其 NS 记录。例如，一些云提供商提供域名服务器，并要求其客户指向这些服务器。

如果管理员希望子域使用不同的域名服务器，他们也可能会想要更新其 NS 记录。在上例中，example.com 的域名服务器为 ns1.exampleserver.com。如果 example.com 管理员希望 blog.example.com 通过 ns2.exampleserver.com 来解析，则可更新 NS 记录来进行设置。

更新 NS 记录时，可能需要等几个小时才能将更改复制到整个 DNS 中。