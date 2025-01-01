什么是 DNS MX 记录？

MX 记录将电子邮件定向到邮件交换服务器。
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DNS“邮件交换”(MX) 记录将电子邮件定向到邮件服务器。MX 记录指示如何根据简单邮件传输协议（SMTP，所有电子邮件的标准协议）路由电子邮件消息。
MX 记录示例：
|example.com
|record type:
|优先级：
|value:
|TTL
|@
|MX
|10
|mailhost1.example.com
|45000
|@
|MX
|20
|mailhost2.example.com
|45000
这些 MX 记录的域前面的“优先级”数字表示优先权，较低的“优先级”值是首选。服务器将始终先尝试 mailhost1，因为 10 小于 20。当消息发送失败时，服务器将默认使用 mailhost2。
电子邮件服务也可以配置该 MX 记录，使两个服务器有同等的优先级，并收到同等数量的邮件：
|example.com
|record type:
|优先级：
|value:
|TTL
|@
|MX
|10
|mailhost1.example.com
|45000
|@
|MX
|10
|mailhost2.example.com
|45000
这种配置使电子邮件提供商能够平等地在两个服务器之间平衡负载。
邮件传输代理 (MTA) 软件负责查询 MX 记录。当用户发送电子邮件时，MTA 会发送一个 DNS 查询，以确定电子邮件收件人的邮件服务器。MTA 与这些邮件服务器建立 SMTP 连接，从优先级高的域开始（在上面的第一个示例中，即为 mailhost1）。
备份 MX 记录只是具有较高“优先级”值（即优先级较低）的邮件服务器的 MX 记录，因此在正常情况下，邮件将发送到优先级更高的服务器。在上面的第一个示例中，mailhost2 将是“备份”服务器，因为只要 mailhost1 启动并运行，电子邮件流量就会由它处理。
CNAME 记录用于引用域的别名而不是其实际名称。CNAME 记录通常指向该域的 A 记录（在 IPv4 中）或 AAAA 记录（在 IPv6 中）。但是，MX 记录必须直接指向服务器的 A 记录或 AAAA 记录。定义 MX 记录运作原理的 RFC 文档禁止 MX 记录指向 CNAME。
如需在 Cloudflare 中设置 MX 记录的帮助，请参阅设置电子邮件记录。