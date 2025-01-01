复制文章链接

什么是 DNS MX 记录？

DNS“邮件交换”(MX) 记录将电子邮件定向到邮件服务器。MX 记录指示如何根据简单邮件传输协议（SMTP，所有电子邮件的标准协议）路由电子邮件消息。

MX 记录示例：

example.com record type: 优先级： value: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 20 mailhost2.example.com 45000

这些 MX 记录的域前面的“优先级”数字表示优先权，较低的“优先级”值是首选。服务器将始终先尝试 mailhost1，因为 10 小于 20。当消息发送失败时，服务器将默认使用 mailhost2。

电子邮件服务也可以配置该 MX 记录，使两个服务器有同等的优先级，并收到同等数量的邮件：

example.com record type: 优先级： value: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 10 mailhost2.example.com 45000

这种配置使电子邮件提供商能够平等地在两个服务器之间平衡负载。

注册 所有 Cloudflare 计划中均包含免费 DNS 免费开始使用

查询 MX 记录的过程是怎样的？

邮件传输代理 (MTA) 软件负责查询 MX 记录。当用户发送电子邮件时，MTA 会发送一个 DNS 查询，以确定电子邮件收件人的邮件服务器。MTA 与这些邮件服务器建立 SMTP 连接，从优先级高的域开始（在上面的第一个示例中，即为 mailhost1）。

什么是备份 MX 记录？

备份 MX 记录只是具有较高“优先级”值（即优先级较低）的邮件服务器的 MX 记录，因此在正常情况下，邮件将发送到优先级更高的服务器。在上面的第一个示例中，mailhost2 将是“备份”服务器，因为只要 mailhost1 启动并运行，电子邮件流量就会由它处理。

报告 保护您的 DNS 基础设施 获取报告

MX 记录能否指向 CNAME？

CNAME 记录用于引用域的别名而不是其实际名称。CNAME 记录通常指向该域的 A 记录（在 IPv4 中）或 AAAA 记录（在 IPv6 中）。但是，MX 记录必须直接指向服务器的 A 记录或 AAAA 记录。定义 MX 记录运作原理的 RFC 文档禁止 MX 记录指向 CNAME。

如何在 Cloudflare 中设置 MX 记录

如需在 Cloudflare 中设置 MX 记录的帮助，请参阅设置电子邮件记录。