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什么是 DNS CNAME 记录？

“规范名称” (CNAME) 记录用于将别名域名指向一个 "规范" 域名。当一个 域 或子域是另一个域的别名时，CNAME 记录被用来代替 A 记录 。所有 CNAME 记录都必须指向一个域名，而不是指向一个 IP 地址。想象一下，在一个寻宝游戏中，每条线索都指向另一条线索，而最后的线索则指向宝藏。一个有 CNAME 记录的域名就像一条线索，可以把你指向另一条线索（另一个有 CNAME 记录的域名）或宝藏（一个有 A 记录的域名）。

例如，假设 blog.example.com 的 CNAME 记录的值为“example.com”（没有“blog”）。这意味着当 DNS 服务器点击 blog.example.com 的 DNS 记录时，它实际上会触发另一个对 example.com 的 DNS 查找，并通过其 A 记录返回 example.com 的 IP 地址。在这种情况下，我们会说 example.com 是 blog.example.com 的规范名称（或真实名称）。

通常，当站点具有子域（例如 blog.example.com 或 shop.example.com）时，这些子域将具有指向根域 (example.com) 的 CNAME 记录。这样，如果主机的 IP 发生更改，则仅需要更新根域的 DNS A 记录，这样所有 CNAME 记录都会跟随对根所做的任何更改。

一个常见的误解是 CNAME 记录必须始终解析为其指向的域所在的网站，但事实并非如此。CNAME 记录仅将客户端指向与根域相同的 IP 地址。客户端访问该 IP 地址后，Web 服务器仍将相应地处理 URL。例如，blog.example.com 可能有一个 CNAME 指向 example.com，从而将客户端定向到 example.com 的 IP 地址。但是，当客户端实际连接到该 IP 地址时，Web 服务器将查看 URL，发现它是 blog.example.com，并且提供博客页面而不是主页。

CNAME 记录示例：

blog.example.com record type: value: TTL @ CNAME is an alias of example.com 32600

在本示例中，您可以发现 blog.example.com 指向 example.com。假设它基于我们的示例 A 记录，我们便知道它最终会解析到 IP 地址 192.0.2.1。

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一个 CNAME 记录能否指向另一个 CNAME 记录？

将 CNAME 记录指向另一个 CNAME 记录十分低效，因为它需要在加载域之前进行多次 DNS 查找——这会降低用户体验，不过这个过程是可以实现的。例如，blog.example.com 可以有一个 CNAME 记录指向 www.example.com 的 CNAME 记录，然后后者指向 example.com 的 A 记录。

blog.example.com 的 CNAME：

blog.example.com record type: value: TTL @ CNAME 是 www.example.com 的化名 32600

它指向 www.example.com 的 CNAME：

www.example.com record type: value: TTL @ CNAME is an alias of example.com 32600

这种配置在 DNS 查询过程中增加了一个额外的步骤，应当尽可能避免。blog.example.com 和 www.example.com 的 CNAME 记录应当直接指向 example.com。

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使用 CNAME 记录有什么限制？

禁止重复名称

任何其他 DNS 记录都不能与任何给定的 CNAME 记录同名。实际上，这意味着不能用域的别名标记其他类型的 DNS 记录（如 MX、TXT、A 或 SOA），也不能有任何其他 CNAME 记录具有相同的名称。

如果“blog.example.com”上有一个指向“example.com”的 CNAME，则“blog.example.com”上不能有任何其他类型的记录——它们都必须位于“example.com”下。

假设 Sam 以笔名“Mark”撰写文章。尽管 Mark 和 Sam 是同一个人，但他的法律文件（如出生证明和护照）仍将使用他的真实姓名 Sam。DNS 记录也是如此：别名域只能指向实际域，而“法律文件”（其他 DNS 记录）必须位于该真实域下。

有一个例外，即在 CNAME 拉平的情况下，此时 CNAME 的行为类似于 A/AAAA 记录。事实上，所有代理 CNAME 记录的行为都是如此。但是，其他记录仍不允许与拉平的 CNAME 记录同名。详细了解 CNAME 拉平。

MX 和 NS 记录

MX 和 NS 记录不能指向 CNAME 记录，它们必须指向 A 记录（对于 IPv4）或 AAAA 记录（对于 IPv6）。MX 记录是邮件交换记录，将电子邮件指向一个邮件服务器。NS 记录是“名称服务器”记录，表明哪个 DNS 服务器是该域的权威。

什么时候为非 CNAME 查询返回 CNAME 记录？

如上所述，根据 DNS 规范，不允许域名在已经有 CNAME 记录的名称上拥有其他 DNS 记录。

因此，查询使用别名而不是域名真实名称的其他类型的记录（例如 TXT 记录）将返回 CNAME 记录，而不是请求的记录。然后，请求者需要查询 CNAME 指向的域才能获得所需的记录。

如果 Alice 想要查看 blog.example.com 的 TXT 记录并发送查询，她将获得 CNAME 记录而不是 TXT 记录。然后，她需要向 CNAME 记录的目标发送 DNS 查询，要求 TXT 记录，如果目标有 TXT 记录，她就会得到响应。其他类型的 DNS 记录查询也是如此。

了解有关 TXT 记录的更多信息。