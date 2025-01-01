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什么是 DNS AAAA 记录？

DNS AAAA 记录将域名与 IPv6 地址进行匹配。DNS AAAA 记录与 DNS A 记录完全一样，只是它们存储域的 IPv6 地址，而非 IPv4 地址。

IPv6 是互联网协议 (IP) 的最新版本。IPv6 与 IPv4 的一个重要区别是，IPv6 地址比 IPv4 地址长。互联网正在耗尽 IPv4 地址，就像一个特定区号只有这么多可能的电话号码一样。但是，IPv6 地址提供的排列方式成倍增加，因而能够提供多得多的 IP 地址。

用一个示例来说明 IPv4 和 IPv6 地址的区别，Cloudflare 提供了一个公共 DNS 解析器，任何人都可以通过将其设备的 DNS 设置为 1.1.1.1 和 1.0.0.1 来使用该解析器。这些是 IPv4 地址，而该服务的 IPv6 地址为 2606:4700:4700::1111 和 2606:4700:4700::1001。

DNS AAAA 记录示例

下面是一个 AAAA 记录示例：

example.com record type: value: TTL @ AAAA 2001:0db8:85a3:0000:

0000:8a2e:0370:7334 14400

AAAA 记录何时使用？

与 A 记录一样，AAAA 记录让客户端设备能够了解域名的 IP 地址。然后，客户端设备可以连接并加载网站。

仅当域同时拥有 IPv4 和 IPv6 地址，且相关的客户端设备被配置为使用 IPv6 时，才会使用 AAAA 记录。虽然所有的域都有一个或多个 IPv4 地址以及相应的 A 记录，但并非所有域都有 IPv6 地址，也并非所有的用户设备都被配置为使用 IPv6。

然而，IPv6 的采用正在不断增加。这种情况可能会继续下去，因为可用的 IPv4 地址数量正在迅速减少，往往迫使多个设备共享一个 IPv4 地址。为了应对这种情况，Cloudflare 自 2016 年开始为所有客户开启 IPv6。

在未来，所有的域可能都会有 AAAA 记录。

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