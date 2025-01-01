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什么是 DNS A记录？

“A”代表“地址”，这是最基础的 DNS 记录类型：它表示给定域的 IP 地址。比如，拉取 cloudflare.com 的 DNS 记录，A 记录当前返回的 IP 地址为：104.17.210.9。

A 记录只保存 IPv4 地址。如果一个网站拥有 IPv6 地址，它将改用“AAAA”记录。

下面是一个 A 记录示例：

example.com record type: value: TTL @ A 192.0.2.1 14400

该示例中的“@”符号表示这是根域的记录，“14400”值是 TTL（生存时间），以秒为单位。A 记录的默认 TTL 是 14,400 秒。这意味着，如果更新 A 记录，需要 240 分钟（14,400 秒）后才会生效。

绝大多数网站只有一个 A 记录，但可以有多个。一些高知名度网站有数个不同的 A 记录，作为循环负载均衡技术的一部分，该技术可以将请求流量分配到托管相同内容的多个 IP 地址中的一个。

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什么时候使用 DNS A 记录？

A 记录最常见的用途是 IP 地址查找：将域名（如“cloudflare.com”）与 IPv4 地址进行匹配。这让用户的设备能够连接和加载网站，而无需用户记住和输入实际的 IP 地址。用户的 Web 浏览器通过向 DNS 解析器发送查询来自动完成此过程。

DNS A 记录还用于运营基于域名系统的黑洞名单 (DNSBL)。DNSBL 可以帮助邮件服务器识别和阻止来自已知垃圾邮件域的电子邮件。

如果您想了解有关 DNS A 记录的更多信息，可在此处查看原始 1987 RFC，其中定义了 A 记录和几个其他 DNS 记录类型。要了解有关域名系统工作原理的更多信息，请参阅什么是 DNS？