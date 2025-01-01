DNS 记录（又名区域文件）是位于权威 DNS 服务器中的指令，提供一个域的相关信息，包括哪些 IP 地址与该域关联，以及如何处理对该域的请求。这些记录由一系列以所谓的 DNS 语法编写的文本文件组成。DNS 语法是用作命令的字符串，这些命令告诉 DNS 服务器执行什么操作。此外，所有 DNS 记录都有一个 “TTL”，其代表生存时间，指示 DNS 服务器多久刷新一次该记录。

您可以将一组 DNS 记录想象成 Yelp 上的企业清单，该清单将为您提供有关企业的大量有用信息，例如该企业的位置、营业时间、提供的服务等。所有域都必须至少有一些基本 DNS 记录，以便使用户能够使用域名来访问他们的网站，此外还有一些用于其他目的的可选记录。