什么是 DDoS 僵尸网络？

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虽然某些恶意软件（如勒索软件）会对设备所有者产生直接影响，但 DDoS 僵尸网络恶意软件的可见性可能各不相同；一些恶意软件用于完全控制设备，另一些恶意软件则以后台进程的形式偷偷运行，同时默默等待攻击者或“僵尸牧人”发出指令。

自我传播僵尸网络可通过各种不同渠道招募更多机器人。感染路径包括利用网站漏洞、特洛伊木马恶意软件及破解弱身份验证来获得远程访问权限。获得访问权限后，所有这些感染方法都将在目标设备上安装恶意软件，以便僵尸网络操控者进行远程控制。一旦设备受到感染，可能尝试通过向周边网络招募其他硬件设备，以自行传播僵尸网络恶意软件。

虽然无法确定特定僵尸网络中机器人的确切数量，但根据估算，复杂僵尸网络的机器人总数从几千一直延伸到百万以上。

僵尸网络因为什么原因而诞生？

使用僵尸网络的原因多种多样，包括激进主义和国家赞助的破坏活动，许多攻击纯粹是为了牟利。在线招募僵尸网络服务所需的费用相对较低；特别是，对比可能造成的损失，价格优势尤为显著。另外，创建僵尸网络的门槛也足够低，因而成为某些软件开发人员的牟利手段，在监管和执法力度有限的地区应用尤其广泛。综合以上，提供招募出租的在线服务迅速风靡全球。

如何控制僵尸网络？

僵尸网络的核心特征是能够接收僵尸牧人（bot herder）发出的更新指令。由于能够与网络中每个机器人进行通讯，攻击者可改变攻击手段、更改目标IP 地址、终止攻击或进行其他自定义行动。僵尸网络设计各不相同，但控制结构可分为两大类：

客户端/服务器僵尸网络模型

客户端/服务器模型模拟传统远程工作站的工作流程，其中每台机器都连接到集中式服务器（或少数集中式服务器），以便访问信息。在这种模型中，每个机器人将连接到命令和控制中心（CnC）资源（例如 Web 域或 IRC 通道），以便接收指令。通过使用这些集中式存储库向僵尸网络传达新命令，攻击者只需修改每个僵尸网络从命令中心获取的原始资源，即可向受感染机器传达最新指令。控制僵尸网络的集中式服务器可以是攻击者自有及操控的设备，也可以是一台受感染的设备。

目前已发现大量流传甚广的集中式僵尸网络拓扑，包括：

星形网络拓扑

多服务器网络拓扑

分层网络拓扑

在以上各类客户端/服务器模型中，每个机器人均连接命令中心资源（如 Web 域或 IRC 通道）以接收指令。鉴于使用这些集中式存储库向僵尸网络传达新命令，攻击者只需从一个命令中心修改各个僵尸网络占用的原始资源，即可向受感染机器传达最新指令。

同时，利用有限数量的集中来源即可向僵尸网络发送最新指令，这种简便性成为此类机器的又一漏洞；若要移除使用集中式服务器的僵尸网络，只需中断这台服务器便可。在这一漏洞的驱使下，僵尸网络恶意软件创建者不断发展，探索出一种不易受到单一或少量故障点干扰的新模型。

点对点僵尸网络模型

为规避客户端/服务器模型漏洞，最近恶意用户一直使用分散式对等文件共享组件设计僵尸网络。在僵尸网络中嵌入控制结构，消除采用集中式服务器的僵尸网络的单点故障，缓解攻击的难度随之提高。P2P 机器人可以同时是客户端和命令中心，协同相邻节点传播数据。

点对点僵尸网络会维护受信任的计算机列表，僵尸网络可根据列表往来通信并更新其恶意软件。限制机器人连接的其他机器数量，使每个机器人仅对相邻设备公开，这使得跟踪和缓解难度相应增高。由于缺乏集中式命令服务器，点对点僵尸网络更容易受到僵尸网络创建者以外的其他用户的控制。为防止失控，分散式僵尸网络通常经过加密以限制访问。

IoT 设备如何变身为僵尸网络？

没有人会通过后院用来观察喂鸟器的无线 CCTV 摄像头操作网上银行业务，但这并不意味着此类设备无法发出必要的网络请求。IoT 设备的强大能力，加上安全防护薄弱或配置不当，为僵尸网络恶意软件招募新机器人加入攻击队伍创造了机会。IoT 设备持续增长，DDoS 攻击随之掀开新篇章，因为很多设备配置不当，很容易受到攻击。

如果 IoT 设备漏洞硬编码到了固件中，更新难度将进一步加大。为降低风险，应更新装有过期固件的 IoT 设备，因为自初始安装设备开始默认凭证通常保持不变。很多廉价硬件制造商并不会因提高设备安全性而获得奖励，因而僵尸网络恶意软件用于攻击 IoT 设备的漏洞始终存在，这项安全风险仍未消除。

如何禁用现有的僵尸网络？

禁用僵尸网络的控制中心：

如果可以识别控制中心，禁用按照命令和控制模式设计的僵尸网络也会变得更加轻松。切断故障点的头节点可以使整个僵尸网络进入离线状态。因此，系统管理员和执法人员可集中精力关闭这些僵尸网络的控制中心。如果命令中心所在的国家/地区执法力度较弱或不愿做出干预，实施难度将进一步加大。

避免个人设备感染：

对于个人计算机，若要重新获得对计算机的控制权，可以采用以下策略：运行防病毒软件、使用安全备份重新安装软件，或者在重新格式化系统后使用初始状态的计算机重新启动。对于 IoT 设备，则可采用以下策略：刷新固件、恢复出厂设置或以其他方式格式化设备。如果这些方案不可行，设备制造商或系统管理员有可能提供其他策略。

如何保护设备，防止其加入僵尸网络？

创建安全密码：

对于很多易受攻击的设备，减少遭受僵尸网络攻击的危险，可能只需要更改管理凭据，以避免使用默认用户名和密码。创建安全密码可增加暴力破解的难度，创建了高度安全的密码，则暴力破解几乎不再可能。例如，感染 Mirai 恶意软件的设备将扫描 IP 地址，查找响应设备。一旦设备对 Ping 请求做出响应，机器人将尝试使用一个预设默认凭证列表登录找到的设备。如果更改了默认密码并且采用了安全密码，机器人将放弃并继续寻找更容易攻击的设备。

仅允许通过可信方式执行第三方代码：

如果采用手机的软件执行模式，则仅允许的应用可以运行，赋予更多控制来终止被认定为恶意的软件（包括僵尸网络）。只有管理软件（如内核）被利用才会导致设备被利用。这取决于首先具有安全内核，而大多数 IoT 设备并没有安全内核，此方法更适用于运行第三方软件的机器。

定期擦除/还原系统：

在过了设定的时间后还原为已知良好状态，从而删除系统收集的各种垃圾，包括僵尸网络软件。如果用作预防措施，此策略可确保即使恶意软件静默运行也会遭到丢弃。

实施良好的入口和出口过滤实践：

其他更高级的策略包括在网络路由器和防火墙执行过滤。安全网络设计的一个原则是分层：在公共可访问资源周围的限制最小，同时对您认为敏感的内容加强安全保护。此外，对跨越边界的任何内容进行仔细检查：包括网络流量、U 盘等。采用高质量过滤的做法后，更有可能在 DDoS 恶意软件及其传播方法和通讯进入或离开网络前将其拦截。

如果您正受到攻击，可以采取一些措施缓解压力。如果已使用 Cloudflare，则可按照以下步骤缓解攻击。我们在 Cloudflare 实施多方面 DDoS 保护，以便缓解众多可能的攻击手段。详细了解 Cloudflare DDoS 保护。