UDP 洪水可以使服务器和保护它的防火墙不堪重负。
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UDP 洪水是一种拒绝服务攻击，攻击者将大量用户数据报协议 (UDP) 数据包发送到目标服务器，旨在让该设备的处理和响应能力无力承担。由于 UDP 洪水攻击，保护目标服务器的防火墙也可能不堪重负，导致对正常流量拒绝服务。
UDP 洪水的工作原理主要是利用服务器响应发送到其端口之一的 UDP 数据包时所采取的步骤。在正常情况下，服务器在特定端口上收到 UDP 数据包时，将通过以下两个步骤进行响应：
UDP 洪水就好比酒店接待员转接呼叫的情况。首先，接待员接到电话，呼叫者要求将其连接到特定客房。然后，接待员需要查看所有房间的列表，以确保客人在客房内，并愿意接听电话。如果接待员了解到客人没有接听电话，他们就必须重新接听电话，并告诉呼叫者客人不会接听电话。如果所有电话线路都突然同时发出类似请求，他们很快就会变得不堪重负。
当服务器接收到新的 UDP 数据包时，它会逐步进行处理，并在此过程中利用服务器资源来处理请求。传输 UDP 数据包时，每个数据包都将包括源设备的 IP 地址。在这种类型的 DDoS 攻击期间，攻击者通常不会使用自己的真实 IP 地址，而是将伪造 UDP 数据包的源 IP 地址，从而避免攻击者的真实位置被暴露，并且由于来自目标服务器的数据包而达到饱和状态。
由于目标服务器利用资源来检查并响应每个接收到的 UDP 数据包，当收到大量 UDP 数据包时，目标资源会很快耗尽，从而导致对正常流量拒绝服务。
大多数操作系统限制 ICMP 数据包的响应速率，部分原因是为了中断需要 ICMP 响应的 DDoS 攻击。这种防护措施的一个缺点是，在攻击期间，合法数据包也可能在此过程中被过滤。如果 UDP 洪水的大小足以使目标服务器的防火墙的状态表饱和，则在服务器级别发生的任何防护都将是不够的，因为瓶颈将发生在目标设备的上游。
为了在 UDP 攻击到达目标之前防护 UDP 攻击流量，Cloudflare 将与 DNS 不相关的所有 UDP 流量丢弃在网络边缘。由于 Cloudflare 的 Anycast 网络将 Web 流量分散在许多数据中心，因此我们有足够的能力来处理任何规模的 UDP 洪水攻击。了解有关 Cloudflare DDoS 保护的更多信息。