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什么是 SSDP DDoS 攻击？

简单服务发现协议 (SSDP) 攻击是一种基于反射的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，它利用通用即插即用 (UPnP) 网络协议将放大的流量发送给目标受害者，使目标的基础设施不堪重负并使它们的 Web 资源脱机。

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SSDP 攻击的工作原理

在正常情况下，SSDP 协议用于允许 UPnP 设备向网络上的其他设备广播其存在。例如，当 UPnP 打印机连接到典型网络时，在它收到 IP 地址之后，该打印机能够通过将消息发送到称为多播地址的特殊 IP 地址，以向网络上的计算机通告其服务。然后，多播地址将新打印机的存在告知网络上的所有计算机。一旦计算机收到有关打印机的发现消息，它就会向打印机发出请求，要求打印机完整描述其服务。然后，打印机将发出其提供的所有内容的完整列表来直接响应该计算机。SSDP 攻击通过要求设备响应目标受害者来利用最终步骤的服务请求。

下面是典型的 SSDP DDoS 攻击的 6 个步骤：

如何防护 SSDP 攻击？

对于网络管理员，一个关键的防护措施是在防火墙的 1900 端口阻止传入 UDP 流量。如果流量不足以使网络基础设施不堪重负，则从此端口筛选流量可能能够防护这种攻击。要深入了解 SSDP 攻击和更多缓解策略，请探索有关 SSDP 攻击的技术详情。

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Cloudflare 如何防护 SSDP 攻击？

Cloudflare 通过在攻击流量到达目标之前阻止所有攻击流量来消除 SSDP 攻击；针对 1900 端口的 UDP 数据包不会被代理到源服务器，而用于接收初始流量的负载由 Cloudflare 的网络承受。我们提供针对 SSDP 和其他第 3 层放大攻击的全面保护。

尽管攻击会针对单一 IP 地址，我们的 Anycast 网络将把所有攻击流量分散到不再具有破坏力的地步。Cloudflare 能利用其规模优势来将攻击的力度分散到众多数据中心，平衡负载，这样服务始终不会中断，攻击也永远无法导致目标服务器的基础设施过载。在最近一个六个月期间，我们的 DDoS 缓解系统 “Gatebot” 检测到 6,329 次简单反射攻击（相当于每 40 分钟一次），我们的网络成功缓解了所有攻击。详细了解 Cloudflare DDoS 保护。