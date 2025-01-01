Smurf DDoS 攻击

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什么是 Smurf 攻击？

Smurf 攻击是一种分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，攻击者尝试使用互联网控制消息协议 (ICMP) 数据包向目标服务器发起洪水攻击。攻击者使用目标设备的欺骗性 IP 地址向一个或多个计算机网络发出请求，计算机网络将响应目标服务器，因此会放大初始攻击流量并可能使目标不堪重负，使其无法访问。攻击媒介通常被认为是已解决的漏洞，并且不再普遍存在。

Smurf 攻击的工作原理

尽管 ICMP 数据包可用于 DDoS 攻击，但通常它们在网络管理中起着重要的作用。利用 ICMP 数据包的 ping 应用程序被网络管理员用于测试联网的硬件设备，例如计算机、打印机或路由器。ping 通常被用于查看设备是否正常运行，并跟踪消息从源设备到目标再返回源的往返时间。不幸的是，由于 ICMP 协议不包括握手，因此接收请求的硬件设备无法验证请求是否合法。

这种 DDoS 攻击就好比一个恶作剧的人打电话给办公室经理，冒充是公司的首席执行官。恶作剧者要求经理让每个员工回电给他的私人号码，说明他们的工作情况。恶作剧者给出的回叫号码是目标受害者的号码，因此受害者随后会收到许多呼叫，办公室里有多少人，就会接到多少次。

以下是 Smurf 攻击的工作方式：

首先，Smurf 恶意软件构建一个欺骗性数据包，其源地址设置为目标受害者的真实 IP 地址。 然后，数据包被发送到路由器或防火墙的 IP 广播地址，后者将请求发送到广播网络内的每个主机设备地址，因此网络上联网设备有多少，就会增加多少个请求。 网络中的每个设备都接收来自广播设备的请求，然后使用 ICMP Echo Reply 数据包响应目标的欺骗性地址。 目标受害者随后收到大量的 ICMP Echo Reply 数据包，可能会不堪重负，并导致对合法流量拒绝服务。

如何防护 Smurf 攻击？

多年来，已经针对这种攻击媒介开发了几种防护策略，在很大程度上，这种漏洞利用被视为已得到解决。在数量有限的旧有系统上，可能仍需要应用防护技术。一个简单的解决方案是在每个网络路由器和防火墙上禁用 IP 广播地址。默认情况下，较旧的路由器可能会启用广播，而较新的路由器可能已将其禁用。在发生 Smurf 攻击的情况下，Cloudflare 通过阻止 ICMP 数据包到达目标源服务器消除攻击流量。了解有关 Cloudflare DDoS 防护工作原理的更多信息。