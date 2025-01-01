如何预防 DDoS 攻击 | 方法和工具

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DDoS 攻击如何工作

分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击通过向服务器、服务或网络灌入不需要的互联网流量来阻扰它们正常运行。最严重时，这些攻击会导致网站或整个网络长时间脱机。

DDoS 攻击通过多台计算机或机器将恶意流量导向目标。通常情况下，这些机器会组成一个僵尸网络：一组被恶意软件入侵的设备，可由一个攻击者控制。其他 DDoS 攻击可能涉及多个攻击者或 DDoS 攻击工具，如压力测试应用程序（例如 LOIC）或慢速程序（例如 Slowloris）。

攻击者可能会使用以下一种或多种策略对目标进行 DDoS 攻击：

要进一步了解 DDoS 攻击中使用的策略，请阅读什么是分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击？

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如何防范 DDoS 攻击

预防 DDoS 攻击并非易事，在高流量期间或在庞大的分布式网络架构中尤其困难。真正的主动式 DDoS 威胁防御取决于几个关键因素：减少攻击面、威胁监控和可扩展的 DDoS 缓解工具。

DDoS 预防方法

DDoS 预防工具

Web 应用程序防火墙 (WAF)： WAF 通过使用可自定义的策略来过滤、检查和阻止 Web 应用程序与互联网之间的恶意 HTTP 流量，从而帮助阻止攻击。借助 WAF，组织可以强制实施正面安全模型和反面安全模型，以控制来自特定位置和 IP 地址的传入流量。

WAF 通过使用可自定义的策略来过滤、检查和阻止 Web 应用程序与互联网之间的恶意 HTTP 流量，从而帮助阻止攻击。借助 WAF，组织可以强制实施正面安全模型和反面安全模型，以控制来自特定位置和 IP 地址的传入流量。 始终在线的 DDoS 缓解：DDoS 缓解服务提供商可通过持续分析网络流量、针对新出现的攻击模式实施策略更改以及提供广泛且可靠的数据中心网络，帮助预防 DDoS 攻击。在评估基于云的 DDoS 缓解服务时，应寻找能够提供自适应、可扩展和始终在线的威胁防护服务的提供商，以应对复杂的容量耗尽攻击。

如需更深入地了解 DDoS 缓解工具和策略，请阅读什么是 DDoS 缓解？

报告 阅读 2023 年第四季度 DDoS 威胁形势报告 获取报告

Cloudflare 如何帮助预防 DDoS 攻击

Cloudflare 提供集成的第 3-7 层 DDoS 防护，可帮助组织在攻击到达目标应用程序、网络和基础设施之前对其进行监控、预防和缓解。我们的分层威胁防御的一些主要优势包括：

全球 Anycast 网络，覆盖全球 335 个城市和 125 个国家/地区，能够吸收最大规模的 DDoS 攻击

流量路由和加速，帮助分散网络中的流量峰值，最大限度地减少延迟和拥塞

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