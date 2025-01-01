复制文章链接

什么是 IP 欺骗？

IP 欺骗是指创建源地址经过修改的 Internet 协议 (IP) 数据包，目的要么是隐藏发送方的身份，要么是冒充其他计算机系统，或者两者兼具。恶意用户往往采用这项技术对目标设备或周边基础设施发动 DDoS 攻击。

发送和接收 IP 数据包既是联网计算机与其他设备开展通信的主要途径，又是现代 Internet 的基础。所有 IP 数据包都包含标头，标头位于数据包主体之前，其中包含大量重要路由信息，包括源地址。在常规数据包中，源 IP 地址是指数据包发送方的地址。如果数据包遭到冒用，势必会伪造源地址。

IP 欺骗好比攻击者将数据包发送给返回地址错误的用户。如果该用户在收到数据包后想要阻止发送方发送数据包，那么阻止伪造地址发出的所有数据包将无济于事，因为返回地址很容易更改。由此推断，如果接收方希望对返回地址做出响应，响应数据包也无法送达真实发送方。数据包地址能被伪造成为一个核心漏洞，很多 DDoS 攻击都利用了这个漏洞。

DDoS 攻击通常会利用欺骗技术，其目的在于用流量击垮目标，同时掩饰恶意来源的身份并规避缓解措施。如果源 IP 地址经过篡改并采用连续随机模式，那么恶意请求很难阻止。另外，采用 IP 欺骗技术后，执法部门和网络安全团队很难追踪到攻击行为人。

欺骗也可用于冒充其他设备，使得响应被发送到该目标设备。NTP 放大和 DNS 放大等容量耗尽攻击正是利用了这一漏洞。修改源 IP 是 TCP/IP 设计的固有功能，也是一项长期安全隐患。

哪怕并非用于发动 DDoS 攻击，也可以实施欺骗技术，伪装成其他设备，从而逃避身份验证并获取或“劫持”用户的会话。

如何防范 IP 欺骗（数据包过滤）

虽然无法预防 IP 欺骗，但可以采取措施来阻止伪造数据包渗透网络。入口过滤是防范欺骗的一种极为常见的防御措施，如 BCP38（通用最佳实践文档）所示。入口过滤是一种数据包过滤形式，通常在网络边缘设备上实施，用于检查传入的 IP 数据包并确定其源标头。如果这些数据包的源标头与其来源不匹配或者看上去很可疑，则拒绝这些数据包。一些网络还实施出口过滤，检查退出网络的 IP 数据包，确保这些数据包具有合法源标头，以防止网络内部用户使用 IP 欺骗技术发起出站恶意攻击。