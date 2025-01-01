什么是拒绝服务（DoS）攻击？

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什么是拒绝服务攻击？

拒绝服务（DoS）攻击是一种网络攻击，恶意行为者通过中断设备的正常功能，使其目标用户无法使用计算机或其他设备。DoS 攻击通常通过请求压垮或淹没目标计算机，直到其无法处理正常流量，从而对其他用户造成拒绝服务。DoS 攻击的特征是使用一台计算机来发起攻击。

分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击是一种 DoS 攻击，它来自许多分布式来源，例如僵尸网络 DDoS 攻击。

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DoS 攻击如何工作？

DoS 攻击的主要重点是使目标计算机的容量过饱和，从而对其他请求造成拒绝服务。DoS 攻击具有多种攻击途径，可通过它们的相似性来分组。

DoS 攻击通常分为两类：

缓冲区溢出攻击

在这一种攻击类型中，内存缓冲区溢出可能导致计算机耗尽所有可用的硬盘空间、内存或 CPU 时间。这种利用形式通常会导致行为缓慢、系统崩溃或其他有害的服务器行为，从而造成拒绝服务。

洪水攻击

通过使目标服务器充满大量数据包，恶意行为者便能够使服务器容量过饱和，从而导致拒绝服务。大多数 DoS 洪水攻击若要得逞，恶意行为者必须具有比目标更多的可用带宽。

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历史上有哪些重大的 DoS 攻击？

从历史上看，DoS 攻击通常利用网络、软件和硬件设计中存在的安全漏洞。这种攻击已变得不那么普遍，因为 DDoS 攻击具有更强的破坏性，并且一旦有可用工具便相对容易实现。实际上，大多数 DoS 攻击也可以转变为 DDoS 攻击。

一些曾经常见的 DoS 攻击包括：

如何判断计算机是否正在遭受 DoS 攻击？

尽管很难将攻击与其他网络连接错误或高带宽消耗区分开来，但某些特征可能表明正在遭受攻击。

DoS 攻击的迹象包括：

网络性能通常会降低，例如文件或网站的加载时间比较长

无法加载特定网站，例如您的 Web 资产

同一网络中各设备之间的连接突然中断

DDoS 攻击和 DOS 攻击有什么区别？

DDoS 和 DoS 之间的显著区别是攻击中使用的连接数。一些 DoS 攻击（如 Slowloris 等“慢速”攻击）的危害能力源自于实现它们的简单性和低要求性。

DoS 攻击利用单个连接，而 DDoS 攻击则利用许多攻击流量来源，通常采用僵尸网络的形式。一般而言，许多攻击在本质上是相似的，可以使用更多恶意流量来源进行尝试。了解 Cloudflare 的 DDoS 防护如何阻止拒绝服务攻击。