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Anonymous Sudan 是什么？

Anonymous Sudan 是一个黑客组织，自 2023 年初以来参与了针对瑞典、丹麦、美国、澳大利亚和其他国家/地区中的目标的多种分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。虽然该组织声称总部设在苏丹，以所谓的“反穆斯林活动”为目标，但其实际起源并不清楚，威胁研究人员发现他们的组织管理和意识形态可能与俄罗斯有联系。

Anonymous Sudan 利用公开警告和其他形式的宣传来引起广泛关注。尽管如此，该组织只是众多使用 DDoS 攻击的团体中最新一员，组织可以按照一套标准的 DDoS 缓解最佳做法来保护自己。

Anonymous Sudan 团体的起源和目标是什么？

如前所述，Anonymous Sudan 团体的起源和动机迄今尚不清楚。

该组织自称是一群苏丹草根黑客，以从事自称的“反穆斯林活动”的国家/地区和组织为目标。此类攻击的例子如下：

从 2023 年 2 月开始，Anonymous Sudan 攻击了瑞典和丹麦的一些网站，据称是为了报复瑞典和丹麦的一名极右翼活动家公开焚烧《古兰经》的行为

2023 年 4 月，该团体攻击了一些以色列网站，据称是因为以色列军队在巴勒斯坦地区的活动

2023 年 7 月，该团体攻击了同人小说网站 AO3，据称是因为该网站的内容遭到宗教反对

不过，Anonymous Sudan 也曾与亲俄攻击团体（如 Killnet）合作，出于其他原因攻击组织。此类活动的例子如下：

2023 年 3 月，Anonymous Sudan 和 Killnet 攻击了一系列澳大利亚大学、医院和机场

2023 年 6 月，Anonymous Sudan、Killnet 和攻击团体 ReVIL 威胁要攻击重要的银行基础设施，原因与俄罗斯/乌克兰战争有关

由于这些原因，再加上 Anonymous Sudan 团体使用的通信语言和攻击基础设施等信号，一些威胁研究人员认为该团体来自俄罗斯或得到俄罗斯的支持。

研究人员仍然在努力地深入了解该组织的起源和攻击意图。有时，Anonymous Sudan 发起攻击的谣传原因仍不明确，2024 年 3 月对法国政府的袭击就是如此。

注意：虽然 Anonymous Sudan 与历史悠久的攻击团体 Anonymous 同名，但后者声称与前者没有任何关联。

Anonymous Sudan 团体采用了哪些攻击策略？

Anonymous Sudan 主要使用 DDoS 攻击，用大量恶意流量充满组织的网站和/或 Web 基础设施。如果没有适当的保护措施，过多的 DDoS 流量会使网站无法响应合法请求，导致实际用户无法访问网站。

自从 2023 年初出现以来，Anonymous Sudan 采用了多种攻击策略。其中包括几种重复使用的模式：

发起 HTTP 攻击。 他们发送大量 HTTP 流量，专门用来压垮目标基础设施

他们发送大量 HTTP 流量，专门用来压垮目标基础设施 使用付费基础设施。 与其他许多攻击团体不同，研究表明，Anonymous Sudan 团体不是利用由受感染的个人和 IoT 设备组成的僵尸网络来实施攻击，而是利用一组租用的服务器来发起攻击，这些服务器可以输出比个人设备更多的流量。事实上，Anonymous Sudan 团体有财力租用这些服务器，这也是一些研究人员认为该团体并非他们自称的草根黑客的另一个原因

与其他许多攻击团体不同，研究表明，Anonymous Sudan 团体不是利用由受感染的个人和 IoT 设备组成的僵尸网络来实施攻击，而是利用一组租用的服务器来发起攻击，这些服务器可以输出比个人设备更多的流量。事实上，Anonymous Sudan 团体有财力租用这些服务器，这也是一些研究人员认为该团体并非他们自称的草根黑客的另一个原因 通过公告和宣传进行威胁。Anonymous Sudan 经常在实际攻击之前威胁目标，有时发出了威胁但未付诸行动。这样做的原因可能包括：为他们的意识形态动机赢得关注，以及在潜在目标中制造不确定性

组织如何保护自己，免受类似于 Anonymous Sudan 发起的 DDoS 攻击侵害？

DDoS 缓解是保护网站和 Web 基础设施免受 DDoS 攻击侵害的做法。组织可以通过类似以下的最佳做法，帮助自己免受大规模 DDoS 攻击侵害（包括 Anonymous Sudan 发起的攻击）：

使用始终在线的专用 DDoS 缓解。 DDoS 缓解服务利用大带宽容量、对网络流量的持续分析以及可自定义的策略更改来吸收 DDoS 流量，防止这些流量到达目标基础设施。组织应确保为应用程序层流量、第 3 层流量和 DNS 提供 DDoS 防护

DDoS 缓解服务利用大带宽容量、对网络流量的持续分析以及可自定义的策略更改来吸收 DDoS 流量，防止这些流量到达目标基础设施。组织应确保为应用程序层流量、第 3 层流量和 DNS 提供 DDoS 防护 使用 Web 应用程序防火墙 (WAF) 。WAF 使用可自定义的策略来过滤、检查和阻止 Web 应用程序与互联网之间的恶意 HTTP 流量

。WAF 使用可自定义的策略来过滤、检查和阻止 Web 应用程序与互联网之间的恶意 HTTP 流量 配置速率限制。 速率限制可在特定时间段内限制网络流量，从根本上防止 Web 服务器被来自特定 IP 地址的请求弄瘫痪

速率限制可在特定时间段内限制网络流量，从根本上防止 Web 服务器被来自特定 IP 地址的请求弄瘫痪 在 CDN 上缓存内容。 缓存可以存储所请求内容的副本，并代替源服务器提供它们。在内容交付网络 (CDN) 上缓存资源可减少 DDoS 攻击对组织的服务器造成的压力

缓存可以存储所请求内容的副本，并代替源服务器提供它们。在内容交付网络 (CDN) 上缓存资源可减少 DDoS 攻击对组织的服务器造成的压力 建立应对攻击的内部流程。包括了解现有的安全保护措施和功能，识别不必要的攻击面，分析日志以找出攻击模式，以及实施适当的流程，确定在攻击开始时应该调查哪里和执行哪些操作

更详细了解 DDoS 缓解策略。

Cloudflare 如何提供协助

Cloudflare 提供第 3-7 层 DDoS 防护，可帮助组织在攻击到达目标应用程序、网络和基础设施之前对其进行监控、预防和缓解。Cloudflare 还提供 WAF 以及其他用于安全应用程序交付的关键服务。

了解有关 Cloudflare 应用程序和网络层 DDoS 缓解服务的更多信息。如果您的组织正在遭受攻击，请访问我们的遭到攻击页面，以获得及时诊断和支持。