Anonymous Sudan 是一个黑客团体，曾对西方组织和政府发起过 DDoS 攻击。了解他们如何运行以及如何保护您的组织免受 DDoS 攻击。
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Anonymous Sudan 是一个黑客组织，自 2023 年初以来参与了针对瑞典、丹麦、美国、澳大利亚和其他国家/地区中的目标的多种分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。虽然该组织声称总部设在苏丹，以所谓的“反穆斯林活动”为目标，但其实际起源并不清楚，威胁研究人员发现他们的组织管理和意识形态可能与俄罗斯有联系。
Anonymous Sudan 利用公开警告和其他形式的宣传来引起广泛关注。尽管如此，该组织只是众多使用 DDoS 攻击的团体中最新一员，组织可以按照一套标准的 DDoS 缓解最佳做法来保护自己。
如前所述，Anonymous Sudan 团体的起源和动机迄今尚不清楚。
该组织自称是一群苏丹草根黑客，以从事自称的“反穆斯林活动”的国家/地区和组织为目标。此类攻击的例子如下：
不过，Anonymous Sudan 也曾与亲俄攻击团体（如 Killnet）合作，出于其他原因攻击组织。此类活动的例子如下：
由于这些原因，再加上 Anonymous Sudan 团体使用的通信语言和攻击基础设施等信号，一些威胁研究人员认为该团体来自俄罗斯或得到俄罗斯的支持。
研究人员仍然在努力地深入了解该组织的起源和攻击意图。有时，Anonymous Sudan 发起攻击的谣传原因仍不明确，2024 年 3 月对法国政府的袭击就是如此。
注意：虽然 Anonymous Sudan 与历史悠久的攻击团体 Anonymous 同名，但后者声称与前者没有任何关联。
Anonymous Sudan 主要使用 DDoS 攻击，用大量恶意流量充满组织的网站和/或 Web 基础设施。如果没有适当的保护措施，过多的 DDoS 流量会使网站无法响应合法请求，导致实际用户无法访问网站。
自从 2023 年初出现以来，Anonymous Sudan 采用了多种攻击策略。其中包括几种重复使用的模式：
DDoS 缓解是保护网站和 Web 基础设施免受 DDoS 攻击侵害的做法。组织可以通过类似以下的最佳做法，帮助自己免受大规模 DDoS 攻击侵害（包括 Anonymous Sudan 发起的攻击）：
Cloudflare 提供第 3-7 层 DDoS 防护，可帮助组织在攻击到达目标应用程序、网络和基础设施之前对其进行监控、预防和缓解。Cloudflare 还提供 WAF 以及其他用于安全应用程序交付的关键服务。
了解有关 Cloudflare 应用程序和网络层 DDoS 缓解服务的更多信息。如果您的组织正在遭受攻击，请访问我们的遭到攻击页面，以获得及时诊断和支持。