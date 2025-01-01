什么是 DNS 洪水？| DNS 洪水 DDoS 攻击

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什么是 DNS 洪水？

域名系统 (DNS) 服务器是互联网的“电话簿“；互联网设备通过这些服务器来查找特定 Web 服务器以便访问互联网内容。DNS 洪水攻击是一种分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击，攻击者用大量流量淹没某个域的 DNS 服务器，以尝试中断该域的 DNS 解析。如果用户无法找到电话簿，就无法查找到用于调用特定资源的地址。通过中断 DNS 解析，DNS 洪水攻击将破坏网站、API 或 Web 应用程序响应合法流量的能力。很难将 DNS 洪水攻击与正常的大流量区分开来，因为这些大规模流量往往来自多个唯一地址，查询该域的真实记录，模仿合法流量。

DNS 洪水攻击的工作原理

域名系统的功能是将易于记忆的名称（例如example.com）转换成难以记住的网站服务器地址（例如192.168.0.1），因此成功攻击 DNS 基础设施将导致大多数人无法使用互联网。DNS 洪水攻击是一种相对较新的基于 DNS 的攻击，这种攻击是在高带宽物联网（IoT）僵尸网络（如 Mirai）兴起后激增的。DNS 洪水攻击使用 IP 摄像头、DVR 盒和其他 IoT 设备的高带宽连接直接淹没主要提供商的 DNS 服务器。来自 IoT 设备的大量请求淹没 DNS 提供商的服务，阻止合法用户访问提供商的 DNS 服务器。

DNS 洪水攻击不同于 DNS 放大攻击。与 DNS 洪水攻击不同，DNS 放大攻击反射并放大不安全 DNS 服务器的流量，以便隐藏攻击的源头并提高攻击的有效性。DNS 放大攻击使用连接带宽较小的设备向不安全的 DNS 服务器发送无数请求。这些设备对非常大的 DNS 记录发出小型请求，但在发出请求时，攻击者伪造返回地址为目标受害者。这种放大效果让攻击者能借助有限的攻击资源来破坏较大的目标。

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如何防护 DNS 洪水攻击？

DNS 洪水对传统上基于放大的攻击方法做出了改变。借助轻易获得的高带宽僵尸网络，攻击者现能针对大型组织发动攻击。除非被破坏的 IoT 设备得以更新或替换，否则抵御这些攻击的唯一方法是使用一个超大型、高度分布式的 DNS 系统，以便实时监测、吸收和阻止攻击流量。进一步了解 Cloudflare 的 DDoS 防护如何防御 DNS 洪水攻击。