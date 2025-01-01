什么是供应商锁定？|供应商锁定和云计算

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“供应商锁定”是什么意思？

供应商锁定是指切换到其他供应商的成本非常高、以至于客户不得不继续使用原始供应商的情况。由于财政压力、人手不足，或需要避免业务运营中断，客户可能在产品或服务质量不佳时被“锁定”。

想象一个办公室由一个咖啡供应商提供咖啡，并且该供应商要求办公室中只有他们出售的特定咖啡机。现在想象一下，该供应商提供的咖啡质量急剧下降。转换到新的咖啡供应商将意味着他们购买的旧机器变得无用，因为转换可能需要购买新的咖啡机。鉴于更换所有咖啡机会很麻烦，成本也会增加，办公室的工作人员就被锁定在与老供应商的协议中，被迫饮用劣质咖啡。

Apple 在服务初期将消费者锁定为必须使用 iTunes 就是供应商锁定的真实示例，因为通过 iTunes 购买的音乐只能在 iTunes 应用程序或 iPod 中播放。

什么是云计算中的供应商锁定？

在云计算中，一定数量的软件或计算基础设施外包给了云供应商，后者将其作为服务提供并通过互联网交付。例如，云托管的服务器是基础架构即服务 (IaaS)，而云托管的应用程序是软件即服务 (SaaS)。

有时，公司可能发现自己被某个云提供商锁定。供应商锁定可能会成为云计算中的一个问题，因为数据库一旦建立就很难移动，尤其是云迁移涉及将数据移动到完全不同的环境中，并且可能需要对数据重新进行格式化。而且，一旦将第三方软件合并到业务流程中，业务可能就会变得依赖该软件。

为什么供应商锁定是一个隐患？

如果被某个云供应商锁定，企业会在以下情况受到负面影响：

如果供应商的服务质量下降，或者从未达到期望的阈值，客户将束手无策

供应商还可能彻底改变其产品，不再满足企业需求

供应商可能彻底倒闭

最后，供应商可能会在知道客户被锁定的情况下强行大幅提高服务的价格。

总体而言，对于任何公司而言，将基础、关键业务技术托付给外部供应商都不容易，这需要对供应商的高度信任。

公司如何避免供应商锁定的风险？

Cloudflare 如何帮助防护供应商锁定？

对于大多数现代企业来说，在云端运行都是必要的。Cloudflare 有助于防止企业过于依赖任何一家云提供商。

Cloudflare 不受基础设施限制 — Cloudflare 产品堆栈可以部署在任何类型的基础设施之前，可以使用任何云提供商或提供商组合（包括多云和混合云部署）。部署 Cloudflare 后，公司就不依赖于云基础设施提供商来获取性能、可靠性和安全服务，他们可以在云提供商之间轻松移动，同时仍然为客户提供快速、可靠的服务。