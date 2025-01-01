什么是供应商锁定？|供应商锁定和云计算

供应商锁定是指某人无论产品或服务的质量如何，都“被迫”继续使用产品或服务，因为从该产品或服务中退出是不切实际的。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义供应商锁定
  • 了解在云计算中为什么供应商锁定会带来风险
  • 探索减轻供应商锁定风险的方法

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“供应商锁定”是什么意思？

供应商锁定是指切换到其他供应商的成本非常高、以至于客户不得不继续使用原始供应商的情况。由于财政压力、人手不足，或需要避免业务运营中断，客户可能在产品或服务质量不佳时被“锁定”。

想象一个办公室由一个咖啡供应商提供咖啡，并且该供应商要求办公室中只有他们出售的特定咖啡机。现在想象一下，该供应商提供的咖啡质量急剧下降。转换到新的咖啡供应商将意味着他们购买的旧机器变得无用，因为转换可能需要购买新的咖啡机。鉴于更换所有咖啡机会很麻烦，成本也会增加，办公室的工作人员就被锁定在与老供应商的协议中，被迫饮用劣质咖啡。

Apple 在服务初期将消费者锁定为必须使用 iTunes 就是供应商锁定的真实示例，因为通过 iTunes 购买的音乐只能在 iTunes 应用程序或 iPod 中播放。

什么是云计算中的供应商锁定？

多云供应商绑定

云计算中，一定数量的软件或计算基础设施外包给了云供应商，后者将其作为服务提供并通过互联网交付。例如，云托管的服务器是基础架构即服务 (IaaS)，而云托管的应用程序是软件即服务 (SaaS)

有时，公司可能发现自己被某个云提供商锁定。供应商锁定可能会成为云计算中的一个问题，因为数据库一旦建立就很难移动，尤其是云迁移涉及将数据移动到完全不同的环境中，并且可能需要对数据重新进行格式化。而且，一旦将第三方软件合并到业务流程中，业务可能就会变得依赖该软件。

为什么供应商锁定是一个隐患？

如果被某个云供应商锁定，企业会在以下情况受到负面影响：

  • 如果供应商的服务质量下降，或者从未达到期望的阈值，客户将束手无策
  • 供应商还可能彻底改变其产品，不再满足企业需求
  • 供应商可能彻底倒闭
  • 最后，供应商可能会在知道客户被锁定的情况下强行大幅提高服务的价格。

总体而言，对于任何公司而言，将基础、关键业务技术托付给外部供应商都不容易，这需要对供应商的高度信任。

公司如何避免供应商锁定的风险？

  • 仔细评估云服务：公司在做出承诺之前应彻底调查云供应商，理想情况下应进行概念验证部署以确保其服务水平充分。
  • 确保数据可以轻松移动：使用云计算的公司应努力保持数据的可移植性，也就是易于从一种环境迁移到另一种环境。通过清楚地定义数据模型并将数据保留为可在各种平台上使用的格式（而不是特定于给定供应商的格式），可以部分地实现此目的。
  • 备份：在内部保留所有数据的备份有助于企业随时将数据托管到其他地方，以防遇到从云服务中提取数据太困难或耗时（以及提供针对勒索软件的防护）的情况。
  • 多云或混合云策略：多云方法整合多个云提供商，从而减轻了对单个供应商的依赖。在混合云中，某些数据将仍由组织直接控制，要么保留在私有云中，要么保留在本地。

Cloudflare 如何帮助防护供应商锁定？

对于大多数现代企业来说，在云端运行都是必要的。Cloudflare 有助于防止企业过于依赖任何一家云提供商。

Cloudflare 不受基础设施限制 — Cloudflare 产品堆栈可以部署在任何类型的基础设施之前，可以使用任何云提供商或提供商组合（包括多云和混合云部署）。部署 Cloudflare 后，公司就不依赖于云基础设施提供商来获取性能、可靠性和安全服务，他们可以在云提供商之间轻松移动，同时仍然为客户提供快速、可靠的服务。

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