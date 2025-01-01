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什么是 SaaS 安全态势管理（SSPM）？

SaaS 安全态势管理 (SSPM) 是一种自动化安全工具，用于监控软件即服务 (SaaS) 应用程序中的安全风险。SSPM 可识别配置错误、不必要的用户帐户、过多的用户权限、合规风险和其他云安全问题。

与对组织的整个云基础架构进行全面分析的云安全态势管理 (CSPM) 不同，SSPM 专注于 SaaS 应用程序——例如 Salesforce、Slack 和 Office 365。与使用平台即服务 (PaaS) 和无服务器计算等云基础设施相反，完全或主要依赖于 SaaS 的企业能够从 SSPM 中获得比 CSPM 更多的价值。

什么是 SaaS 安全态势？

安全态势是一个术语，指系统对于缓解攻击的准备就绪状态。SaaS 安全态势与应用于 SaaS 应用程序的概念相同，这些应用程序远程托管在云中，而不是本地托管在内部网络上。

这将 SaaS 安全与传统网络安全区分开来：由于 SaaS 应用程序是远程托管的，因此它们在很大程度上不受组织的控制。而且几乎可以从任何设备通过互联网访问它们，这增加了未经授权的用户访问数据或意外将数据释放到更广泛的互联网的风险。

为避免这些结果，SSPM 工具可帮助消除 SaaS 应用程序中的安全漏洞。它们会自动检测安全风险，以消除设置中的手动错误带来的威胁。

SSPM 如何运作？

SSPM 定期在以下领域对组织的 SaaS 应用程序进行分析：

配置： SSPM 寻找安全设置中可能使数据暴露在互联网上的错误。

SSPM 寻找安全设置中可能使数据暴露在互联网上的错误。 用户权限设置： SSPM 审查允许用户在组织的 SaaS 应用程序中执行的操作。在此过程中，一些 SSPM 工具会检测非活动和不必要的用户帐户。删除用户帐户有助于减少攻击媒介的数量。

SSPM 审查允许用户在组织的 SaaS 应用程序中执行的操作。在此过程中，一些 SSPM 工具会检测非活动和不必要的用户帐户。删除用户帐户有助于减少攻击媒介的数量。 合规性：SSPM 识别可能使企业不符合数据安全和隐私规定的安全风险。

SSPM 在发现这些领域的风险时会向安全团队发送自动警报。一些 SSPM 工具还可以自动缓解许多此类风险。

SSPM 与 CSPM 有何不同？

CSPM 不是专注于 SaaS 应用程序，而是在计算堆栈的多个级别分析整个云部署。CSPM 扫描以下内容：

基础设施即服务 (IaaS)

PaaS

SaaS

容器

无服务器代码

CSPM 工具可能还具有一些 SSPM 工具不具备的功能，例如：

漏洞检测： CSPM 可识别云软件中攻击者能够利用的漏洞。

CSPM 可识别云软件中攻击者能够利用的漏洞。 事件响应：一些 CSPM 工具可以自动采取行动，缓解正在发生的安全事件。

要了解有关 CSPM 的更多信息，请参阅什么是云安全态势管理 (CSPM)？

Cloudflare 如何帮助企业确保其云的安全？

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