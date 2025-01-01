什么是 SaaS 安全态势管理（SSPM）？

SaaS 安全态势管理（SSPM）是一种用于识别 SaaS 应用程序中安全风险的自动化工具。
阅读本文后，您将能够：
相关内容
订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！
复制文章链接
SaaS 安全态势管理 (SSPM) 是一种自动化安全工具，用于监控软件即服务 (SaaS) 应用程序中的安全风险。SSPM 可识别配置错误、不必要的用户帐户、过多的用户权限、合规风险和其他云安全问题。
与对组织的整个云基础架构进行全面分析的云安全态势管理 (CSPM) 不同，SSPM 专注于 SaaS 应用程序——例如 Salesforce、Slack 和 Office 365。与使用平台即服务 (PaaS) 和无服务器计算等云基础设施相反，完全或主要依赖于 SaaS 的企业能够从 SSPM 中获得比 CSPM 更多的价值。
安全态势是一个术语，指系统对于缓解攻击的准备就绪状态。SaaS 安全态势与应用于 SaaS 应用程序的概念相同，这些应用程序远程托管在云中，而不是本地托管在内部网络上。
这将 SaaS 安全与传统网络安全区分开来：由于 SaaS 应用程序是远程托管的，因此它们在很大程度上不受组织的控制。而且几乎可以从任何设备通过互联网访问它们，这增加了未经授权的用户访问数据或意外将数据释放到更广泛的互联网的风险。
为避免这些结果，SSPM 工具可帮助消除 SaaS 应用程序中的安全漏洞。它们会自动检测安全风险，以消除设置中的手动错误带来的威胁。
SSPM 定期在以下领域对组织的 SaaS 应用程序进行分析：
SSPM 在发现这些领域的风险时会向安全团队发送自动警报。一些 SSPM 工具还可以自动缓解许多此类风险。
CSPM 不是专注于 SaaS 应用程序，而是在计算堆栈的多个级别分析整个云部署。CSPM 扫描以下内容：
CSPM 工具可能还具有一些 SSPM 工具不具备的功能，例如：
要了解有关 CSPM 的更多信息，请参阅什么是云安全态势管理 (CSPM)？
Cloudflare Zero Trust 使组织能够在其所有应用程序中实施精细的访问控制和授权规则。Cloudflare 可与基础架构堆栈的任何级别的任何云提供商（包括 SaaS）完美配合——这有助于组织避免云供应商锁定。
了解有关 Cloudflare Zero Trust 的更多信息。