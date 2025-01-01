复制文章链接

什么是 SaaS 管理平台（SMP）？

SaaS 管理平台 (SMP) 允许公司集中管理和运营其软件即服务 (SaaS) 应用程序。SMP 将来自这些应用程序的使用、管理和安全信息汇总到一个仪表板上。

SaaS 应用程序，或者说在云中运行而不是在硬件或本地网络上运行的软件，是许多组织日常运营的核心。Google Workspace、Slack 和 Salesforce 是 SaaS 应用程序的常见示例。

由于 SaaS 应用程序是通过互联网访问的，因此它们带来了许多安全注意事项，例如确保只有授权用户才能登录，以及他们登录的设备是安全的。这些担忧给负责管理应用程序访问策略和确保整个组织合规性的 IT 团队带来了额外的压力。

您可以将 SMP 想象成汽车中的仪表板控制面板。当出现问题时，面板会向驾驶员发出信号，例如轮胎压力低或乘客未系安全带。驾驶员很难手动检查所有这些区域并诊断问题。同样，SMP 使 IT 团队能够保持对 SaaS 应用程序的控制，而无需管理每个单独应用程序的设置。

SMP 可做些什么？

根据研究和咨询公司 Gartner 的信息，SMP 有三个主要功能：

应用程序发现： SMP 使用各种来源（从身份和访问管理 (IAM) 服务到浏览器扩展）来跟踪当前使用的所有 SaaS 应用程序。他们还汇总有关谁使用这些应用程序以及使用频率的信息。

SMP 使用各种来源（从身份和访问管理 (IAM) 服务到浏览器扩展）来跟踪当前使用的所有 SaaS 应用程序。他们还汇总有关谁使用这些应用程序以及使用频率的信息。 应用程序管理： SMP 集中 SaaS 应用程序的管理功能。这简化了许可证管理、用户离开和加入，以及在应用程序中创建和管理用户组等 IT 任务。

SMP 集中 SaaS 应用程序的管理功能。这简化了许可证管理、用户离开和加入，以及在应用程序中创建和管理用户组等 IT 任务。 安全性和合规性：SMP 允许公司集中其数据保护、访问控制和其他安全设置。IT 团队不必访问每个 SaaS 应用程序来获取此信息，而是可以将其 SMP 用作控制中心。

值得注意的是，并非所有应用程序或 SMP 都允许管理员对其管理的设置进行实际更改。有些仅提供只读设置。

SMP 有哪些好处？

公司出于多种原因使用 SMP，包括：

发现影子 IT： 应用程序发现可识别影子 IT，或者说发现未经授权使用应用程序或设备的情况。影子 IT 损害了组织对数据保持可见性和控制的能力，使他们更容易受到数据泄露的影响。 更好的决策制定和成本节约：SMP 的可见性功能可帮助组织更好地了解 SaaS 的使用情况。借助这些数据，组织可以就访问级别或许可证分配做出明智的决策，从而节省资金。

应用程序发现可识别影子 IT，或者说发现未经授权使用应用程序或设备的情况。影子 IT 损害了组织对数据保持可见性和控制的能力，使他们更容易受到数据泄露的影响。 更好的决策制定和成本节约：SMP 的可见性功能可帮助组织更好地了解 SaaS 的使用情况。借助这些数据，组织可以就访问级别或许可证分配做出明智的决策，从而节省资金。 任务效率： 如果没有 SMP，IT 管理员将需要访问每个 SaaS 应用程序的管理控制台来完成管理任务和调整安全设置。这不仅给 IT 团队增加了手动任务的负担，而且还为错误创造了空间。

如果没有 SMP，IT 管理员将需要访问每个 SaaS 应用程序的管理控制台来完成管理任务和调整安全设置。这不仅给 IT 团队增加了手动任务的负担，而且还为错误创造了空间。 改进的集中式安全性：SMP 与 IAM、端点管理和其他安全工具集成。这让管理员可以从一个地方查看（有时是强制执行）安全设置，从而确保跨应用程序的一致性。

SMP 和 CASB 有何不同？

SMP 常被用来与云访问安全代理 (CASB) 进行比较。CASB 有助于保护 SaaS 应用程序、基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 服务。

它们的一些功能（如影子 IT 发现和某些访问控制功能）与 SMP 重叠。但是，CASB 提供的数据丢失防护 (DLP) 和威胁防护功能相比 SMP 具有更多管理角色。

也就是说，SMP 和 CASB 可以相互集成。例如，SMP 可以使用来自 CASB 的数据来更准确地了解跨 SaaS 应用程序的访问和使用情况。

SMP 与 SSPM 工具有何不同？

SMP 还与 SaaS 安全态势管理 (SSPM) 工具有相似之处。SSPM 工具可以识别 SaaS 应用程序中的安全问题，例如错误配置、用户权限问题和合规风险。与部分 SMP 一样，某些 SSPM 可以自动修复这些安全问题。

总体而言，SSPM 更关注安全性，而 SMP 提供更广泛的管理和可见性功能。

以下是三种平台的非详尽比较：

产品 SMP CASB SSPM 集中管理职能 是 否 是 影子 IT 发现 是 是 是 访问控制 是的，在一定程度上 是 是 DLP 否 是 是 数据包过滤 否 是 否

Cloudflare 如何保护 SaaS 应用程序？

除了 SaaS 和内部应用程序之外，Cloudflare Zero Trust 服务还可以保护用户和设备。Cloudflare Zero Trust 提供影子 IT 发现以及跨 SaaS 应用程序执行 Zero Trust 策略和数据保护规则的能力。

了解有关 Cloudflare 如何保护 SaaS 应用程序的更多信息。