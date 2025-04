复制文章链接

什么是 SaaS 管理平台(SMP)?

SaaS 管理平台 (SMP) 允许公司集中管理和运营其软件即服务 (SaaS) 应用程序。SMP 将来自这些应用程序的使用、管理和安全信息汇总到一个仪表板上。

SaaS 应用程序,或者说在云中运行而不是在硬件或本地网络上运行的软件,是许多组织日常运营的核心。Google Workspace、Slack 和 Salesforce 是 SaaS 应用程序的常见示例。

由于 SaaS 应用程序是通过互联网访问的,因此它们带来了许多安全注意事项,例如确保只有授权用户才能登录,以及他们登录的设备是安全的。这些担忧给负责管理应用程序访问策略和确保整个组织合规性的 IT 团队带来了额外的压力。

您可以将 SMP 想象成汽车中的仪表板控制面板。当出现问题时,面板会向驾驶员发出信号,例如轮胎压力低或乘客未系安全带。驾驶员很难手动检查所有这些区域并诊断问题。同样,SMP 使 IT 团队能够保持对 SaaS 应用程序的控制,而无需管理每个单独应用程序的设置。

SMP 可做些什么?

根据研究和咨询公司 Gartner 的信息,SMP 有三个主要功能:

应用程序发现: SMP 使用各种来源(从身份和访问管理 (IAM) 服务到浏览器扩展)来跟踪当前使用的所有 SaaS 应用程序。他们还汇总有关谁使用这些应用程序以及使用频率的信息。

SMP 使用各种来源(从身份和访问管理 (IAM) 服务到浏览器扩展)来跟踪当前使用的所有 SaaS 应用程序。他们还汇总有关谁使用这些应用程序以及使用频率的信息。 应用程序管理: SMP 集中 SaaS 应用程序的管理功能。这简化了许可证管理、用户离开和加入,以及在应用程序中创建和管理用户组等 IT 任务。

SMP 集中 SaaS 应用程序的管理功能。这简化了许可证管理、用户离开和加入,以及在应用程序中创建和管理用户组等 IT 任务。 安全性和合规性:SMP 允许公司集中其数据保护、访问控制和其他安全设置。IT 团队不必访问每个 SaaS 应用程序来获取此信息,而是可以将其 SMP 用作控制中心。

值得注意的是,并非所有应用程序或 SMP 都允许管理员对其管理的设置进行实际更改。有些仅提供只读设置。

SMP 有哪些好处?

公司出于多种原因使用 SMP,包括:

发现影子 IT: 应用程序发现可识别影子 IT,或者说发现未经授权使用应用程序或设备的情况。影子 IT 损害了组织对数据保持可见性和控制的能力,使他们更容易受到数据泄露的影响。 更好的决策制定和成本节约:SMP 的可见性功能可帮助组织更好地了解 SaaS 的使用情况。借助这些数据,组织可以就访问级别或许可证分配做出明智的决策,从而节省资金。

应用程序发现可识别影子 IT,或者说发现未经授权使用应用程序或设备的情况。影子 IT 损害了组织对数据保持可见性和控制的能力,使他们更容易受到数据泄露的影响。 更好的决策制定和成本节约:SMP 的可见性功能可帮助组织更好地了解 SaaS 的使用情况。借助这些数据,组织可以就访问级别或许可证分配做出明智的决策,从而节省资金。 任务效率: 如果没有 SMP,IT 管理员将需要访问每个 SaaS 应用程序的管理控制台来完成管理任务和调整安全设置。这不仅给 IT 团队增加了手动任务的负担,而且还为错误创造了空间。

如果没有 SMP,IT 管理员将需要访问每个 SaaS 应用程序的管理控制台来完成管理任务和调整安全设置。这不仅给 IT 团队增加了手动任务的负担,而且还为错误创造了空间。 改进的集中式安全性:SMP 与 IAM、端点管理和其他安全工具集成。这让管理员可以从一个地方查看(有时是强制执行)安全设置,从而确保跨应用程序的一致性。

SMP 和 CASB 有何不同?

SMP 常被用来与云访问安全代理 (CASB) 进行比较。CASB 有助于保护 SaaS 应用程序、基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 服务。

它们的一些功能(如影子 IT 发现和某些访问控制功能)与 SMP 重叠。但是,CASB 提供的数据丢失防护 (DLP) 和威胁防护功能相比 SMP 具有更多管理角色。

也就是说,SMP 和 CASB 可以相互集成。例如,SMP 可以使用来自 CASB 的数据来更准确地了解跨 SaaS 应用程序的访问和使用情况。

SMP 与 SSPM 工具有何不同?

SMP 还与 SaaS 安全态势管理 (SSPM) 工具有相似之处。SSPM 工具可以识别 SaaS 应用程序中的安全问题,例如错误配置、用户权限问题和合规风险。与部分 SMP 一样,某些 SSPM 可以自动修复这些安全问题。

总体而言,SSPM 更关注安全性,而 SMP 提供更广泛的管理和可见性功能。

以下是三种平台的非详尽比较:

产品 SMP CASB SSPM 集中管理职能 是 否 是 影子 IT 发现 是 是 是 访问控制 是的,在一定程度上 是 是 DLP 否 是 是 数据包过滤 否 是 否

Cloudflare 如何保护 SaaS 应用程序?

除了 SaaS 和内部应用程序之外,Cloudflare Zero Trust 服务还可以保护用户和设备。Cloudflare Zero Trust 提供影子 IT 发现以及跨 SaaS 应用程序执行 Zero Trust 策略和数据保护规则的能力。

了解有关 Cloudflare 如何保护 SaaS 应用程序的更多信息。