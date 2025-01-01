SaaS 管理平台（SMP）集中软件即服务（SaaS）应用程序的管理、使用和安全信息。
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SaaS 管理平台 (SMP) 允许公司集中管理和运营其软件即服务 (SaaS) 应用程序。SMP 将来自这些应用程序的使用、管理和安全信息汇总到一个仪表板上。
SaaS 应用程序，或者说在云中运行而不是在硬件或本地网络上运行的软件，是许多组织日常运营的核心。Google Workspace、Slack 和 Salesforce 是 SaaS 应用程序的常见示例。
由于 SaaS 应用程序是通过互联网访问的，因此它们带来了许多安全注意事项，例如确保只有授权用户才能登录，以及他们登录的设备是安全的。这些担忧给负责管理应用程序访问策略和确保整个组织合规性的 IT 团队带来了额外的压力。
您可以将 SMP 想象成汽车中的仪表板控制面板。当出现问题时，面板会向驾驶员发出信号，例如轮胎压力低或乘客未系安全带。驾驶员很难手动检查所有这些区域并诊断问题。同样，SMP 使 IT 团队能够保持对 SaaS 应用程序的控制，而无需管理每个单独应用程序的设置。
根据研究和咨询公司 Gartner 的信息，SMP 有三个主要功能：
值得注意的是，并非所有应用程序或 SMP 都允许管理员对其管理的设置进行实际更改。有些仅提供只读设置。
公司出于多种原因使用 SMP，包括：
SMP 常被用来与云访问安全代理 (CASB) 进行比较。CASB 有助于保护 SaaS 应用程序、基础设施即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 服务。
它们的一些功能（如影子 IT 发现和某些访问控制功能）与 SMP 重叠。但是，CASB 提供的数据丢失防护 (DLP) 和威胁防护功能相比 SMP 具有更多管理角色。
也就是说，SMP 和 CASB 可以相互集成。例如，SMP 可以使用来自 CASB 的数据来更准确地了解跨 SaaS 应用程序的访问和使用情况。
SMP 还与 SaaS 安全态势管理 (SSPM) 工具有相似之处。SSPM 工具可以识别 SaaS 应用程序中的安全问题，例如错误配置、用户权限问题和合规风险。与部分 SMP 一样，某些 SSPM 可以自动修复这些安全问题。
总体而言，SSPM 更关注安全性，而 SMP 提供更广泛的管理和可见性功能。
以下是三种平台的非详尽比较：
|产品
|SMP
|CASB
|SSPM
|集中管理职能
|是
|否
|是
|影子 IT 发现
|是
|是
|是
|访问控制
|是的，在一定程度上
|是
|是
|DLP
|否
|是
|是
|数据包过滤
|否
|是
|否
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