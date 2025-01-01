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什么是 AWS 数据传输费用？

云存储供应商，如亚马逊网络服务 (AWS)，会对某些类型的数据传输向客户收费。这些费用（也称带宽费用或数据出口费）按月收取。

客户只需支付很少的费用就可以将他们的数据上传到 AWS。然而，客户如果要从云中导出数据，以及在各区域（可用区）之间或向其他亚马逊服务传输数据，都要收费。数据传输收费因几个因素而异，包括需要传输的数据量和传输的地区。

客户什么时候会被收取 AWS 数据传输的费用？

开发人员和企业会将所有类型的数据 — 文件、应用程序、图像、视频、数据库等 — 发送到云。

当云“收集”数据时 — 该过程称为数据入口 — 通常是免费的。然而，数据的价值只有在存储之外进行使用时才能充分实现。例如，对当地居民来说，一个放水以用于家庭、灌溉和电力的水坝比一个只收集水的水坝更有价值。

当数据使用提供商的网络容量（或带宽）离开云提供商的“边界”时，就会发生数据出口。AWS 将其带宽成本的一部分以数据出口费的形式转嫁给客户。这就是为什么 AWS 数据传输费用有时被称为带宽费用。

许多企业不仅需要云来存储数据，还需要处理和分享数据。他们可能出于以下原因传输数据：

分析日志和客户数据并得出新的见解

将应用程序资产（如在网站上存储的图像和视频）反馈给客户

实现关键文件的远程协作

将业务数据连接到不同的应用程序

开发、测试和更新基于云的应用程序

归档数据用于备份或灾难恢复

不同的服务有不同的数据传输准则。例如，Amazon Simple Storage (Amazon S3) 对象存储的客户每次传输数据都被收费 — 只有少数例外：

每月前 100 GB 传输到互联网的数据，该数字为所有 AWS 服务和 AWS 地区（中国和 GovCloud 除外）的总免费数据传输量

在同一 AWS 区域的 S3 桶之间传输数据

从 Amazon S3 桶传输到与 S3 桶在同一 AWS 区域内的任何 AWS 服务的数据

输出到亚马逊云端的数据

客户如何计算 Amazon S3 的带宽费用？

在线 AWS Pricing Calculator 可以帮助客户估计带宽费用，费用取决于位置类型、区域（“AWS 区域”是指亚马逊汇集数据中心的物理位置）、使用的具体亚马逊服务、客户层级和其他因素。

亚马逊 S3 每月为客户提供 100 GB 到互联网的免费数据传输，该数字为所有 AWS 服务和 AWS 地区（中国和 GovCloud 除外）的总免费数据传输量。如果超过这一数量，客户将根据他们传输的数据量被收取额外费用。

数据从 Amazon S3 向外传输到互联网* 每 GB 价格 前 10 TB/月 每 GB 0.09 美元 下一个 40 TB/月 每 GB 0.09 美元 下一个 100 TB/月 每 GB 0.07 美元 大于 150 TB/月 每 GB 0.05 美元

*基于美国加州西北部数据的例子

美国客户将数据从 S3 传输到不同的 AWS 可用区时，通常每 GB 支付 0.02 美元。如果他们想加快数据传输性能，则将支付额外费用（即确保延迟最短）。如果再用水来比喻，这就像客户由于使用高压淋浴头和低流量淋浴头而向水务公司支付额外费用。

尽管 AWS Pricing Calculator 很有用，但一些客户可能会发现数据传输费用无法预估。事实上，亚马逊列出了实际成本可能与费用计算器的报价不同的十几个原因。其中一些原因包括：

使用地区： 服务因供应区而异，部分原因是亚马逊的土地、光纤、电力和支付的税费成本也因地区而异。客户也可能有特定的数据主权要求（如 GDPR），这将决定客户应用程序的部署地点。

服务因供应区而异，部分原因是亚马逊的土地、光纤、电力和支付的税费成本也因地区而异。客户也可能有特定的数据主权要求（如 GDPR），这将决定客户应用程序的部署地点。 价格变化： 使用“随用随付”价格的客户与使用一年或三年“预定”服务价格的客户支付的费用不同。

使用“随用随付”价格的客户与使用一年或三年“预定”服务价格的客户支付的费用不同。 税费： AWS Pricing Calculator 无法估算税费。

AWS Pricing Calculator 无法估算税费。 阶梯计价：某些客户有资格获得批量折扣。

关于阶梯计价，更大的客户也可以通过谈判获得更多折扣。在有个例子中，NASA 的地球科学数据和信息系统 (Earth Science Data and Information System) — 该系统预计到 2025 年将存储 247 PB 数据，<a href='https://www.earthdata.nasa.gov/learn/articles/cloud-data-egress/'target="_blank"> 获得了 AWS 针对出口和存储的特别定价。（作为比较，1 PB 数据大约相当于 13 年的高清电视视频）。

然而，AWS 的数据传输成本可能会变得难以承受 — 特别是对于那些希望避免供应商锁定，而选择混合云或多云的小型企业或开发人员。

云客户如何降低数据传输成本？

由于云的应用增长迅速，云的预算超支也越来越常见。超过一半的 C 级管理人员和 DevOps 专业人士 <a href='https://www.techrepublic.com/article/kubernetes-cloud-adoption-challenges/'target="_blank">表示，“在计算、存储、网络基础结构和/或基于云的 IaaS 上的大量或意外支出”，是他们面临的最大挑战。

云成本优化可以帮助那些希望降低数据传输成本的企业。以下是几个关键战略：

用云“卓越中心”集中管理成本。

如果使用亚马逊，则使用可以减少互联网供应商的带宽费用，或可以最大程度减少数据传输距离的其他 AWS 服务。

探索替代云供应商和不同类型数据的云存储类型。

Cloudflare 是否向存储客户收取出口或带宽费用？

Cloudflare R2 是一种零出口费的 S3 兼容对象存储，这使其比常规的云存储服务更加实惠。R2 允许开发人员存储大量的非结构化数据，而无需昂贵的出口带宽费用。如要估算使用 Cloudflare R2 代替 Amazon S3 可能可以节省多少费用，请访问 R2 Pricing Calculator。