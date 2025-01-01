什么是公共云？ |对比公有云与私有云

公共云由第三方云提供商进行管理。 与私有云不同，公共云计算资源可在多个客户之间共享。
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公共云是由云提供商向多个客户提供的云服务。术语“公共云”用于对通过互联网所访问服务的原始云模型与私有云模型进行区分。公共云包括 SaaS、PaaS 和 IaaS 服务。
像所有云服务一样，公共云服务在提供商管理的远程服务器上运行。该提供商的客户可以通过互联网访问这些服务。
私有云是一种不可与任何其他企业共享的云服务。私有云是用户的专用云。
相反，公共云是一种可在不同客户之间共享计算服务的云服务，即使每个客户在云中运行的数据和应用程序对其他云客户保密。
公共云就像在租公寓，而私有云就像在租同样大小的独栋房子。这所房子更私密，但通常也要花更多的租金，也不是最有效地利用资源。公寓的维护由建筑主管负责，但是要找承包商来修缮房子会比较困难（有时，房客可能必须自己动手）。
私有云中有托管私有云（由第三方云提供商提供）和内部私有云（由组织内部管理和维护）。
由于多个企业共享一个公共云，因此有时候多个企业会同时使用同一台物理服务器。这称为多租户。
多租户是指云提供商的多个客户正在访问同一服务器。来自两个不同公司的数据可能存储在同一服务器上，或者来自两个不同应用程序的进程可以在同一服务器上运行。
多云和混合云部署均包含公共云：
对于 Cloudflare 客户来说，Cloudflare 网络部署在公共云之前，有助于提高安全性和性能。来自最终用户的网络流量将定向到距离最近的 Cloudflare 数据中心，而且完整的 Cloudflare 产品堆栈会在每个数据中心中运行，因而可以降低延迟并过滤掉恶意流量。对于那些也想要合并本地数据中心、私有云或多个公共云的企业，Cloudflare 还提供混合云、多云或任何其他类型的基础设施等方面的支持。Cloudflare 通过充当多个基本功能（包括 DNS、SSL / TLS 加密、DDoS 防护和 CDN 缓存）的单个控制平面，还可最大程度地降低供应商锁定风险。
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