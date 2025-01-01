什么是公共云？ |对比公有云与私有云

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什么是公共云？

公共云是由云提供商向多个客户提供的云服务。术语“公共云”用于对通过互联网所访问服务的原始云模型与私有云模型进行区分。公共云包括 SaaS、PaaS 和 IaaS 服务。

像所有云服务一样，公共云服务在提供商管理的远程服务器上运行。该提供商的客户可以通过互联网访问这些服务。

公共云与私有云有什么区别？

私有云是一种不可与任何其他企业共享的云服务。私有云是用户的专用云。

相反，公共云是一种可在不同客户之间共享计算服务的云服务，即使每个客户在云中运行的数据和应用程序对其他云客户保密。

公共云就像在租公寓，而私有云就像在租同样大小的独栋房子。这所房子更私密，但通常也要花更多的租金，也不是最有效地利用资源。公寓的维护由建筑主管负责，但是要找承包商来修缮房子会比较困难（有时，房客可能必须自己动手）。

私有云中有托管私有云（由第三方云提供商提供）和内部私有云（由组织内部管理和维护）。

什么是多租户？

由于多个企业共享一个公共云，因此有时候多个企业会同时使用同一台物理服务器。这称为多租户。

多租户是指云提供商的多个客户正在访问同一服务器。来自两个不同公司的数据可能存储在同一服务器上，或者来自两个不同应用程序的进程可以在同一服务器上运行。

使用公共云的优缺点是什么？

优点：

节省成本： 迁移到公共云是公司降低IT运营成本的一种方式。基本上，公司会将这些工作外包给可以更有效地进行处理的第三方。公有云的成本通常也低于私有云，因为云提供商能够通过一次向多个客户出售服务来最大程度地利用硬件并提高利润。

迁移到公共云是公司降低IT运营成本的一种方式。基本上，公司会将这些工作外包给可以更有效地进行处理的第三方。公有云的成本通常也低于私有云，因为云提供商能够通过一次向多个客户出售服务来最大程度地利用硬件并提高利润。 减少服务器管理： 如果组织使用公共云，内部团队不必像处理传统本地数据中心或内部私有云一样花时间管理服务器。

如果组织使用公共云，内部团队不必像处理传统本地数据中心或内部私有云一样花时间管理服务器。 安全性：许多中小型企业可能没有资源来执行强大的安全措施。通过使用公共云服务，此类企业可以将有关网络安全的某些工作外包给有更多资源的大型提供商。

缺点：

“多云”和“混合云”是什么意思？

多云和混合云部署均包含公共云：

Cloudflare如何能帮助使用公共云的组织？

对于 Cloudflare 客户来说，Cloudflare 网络部署在公共云之前，有助于提高安全性和性能。来自最终用户的网络流量将定向到距离最近的 Cloudflare 数据中心，而且完整的 Cloudflare 产品堆栈会在每个数据中心中运行，因而可以降低延迟并过滤掉恶意流量。对于那些也想要合并本地数据中心、私有云或多个公共云的企业，Cloudflare 还提供混合云、多云或任何其他类型的基础设施等方面的支持。Cloudflare 通过充当多个基本功能（包括 DNS、SSL / TLS 加密、DDoS 防护和 CDN 缓存）的单个控制平面，还可最大程度地降低供应商锁定风险。

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