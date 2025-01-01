什么是全球连通云？| 全球连通云定义

全球连通云是一个统一的云平台，在网络（企业和互联网）、本地环境/数据中心、云、应用程序和用户之间提供安全、快速、任意对任意的连接。
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本地、云、软件即服务 (SaaS) 和公共互联网环境本质上各不相同，用于连接和保护它们的工具叠加在一起通常会增加复杂性。全球连通云是是一个统一的云原生服务平台，可以简化跨 IT 环境的“任意对任意”安全连接。反过来，这也有助于组织重新获得对其庞大数字域的控制权和可见性。
要了解全球连通云的运行情况，请考虑一家假设的零售公司 Acme 公司。Acme 的办事处遍布多个国家/地区，员工数以千计，其中一些员工部分或全部远程办公，还有一些员工是承包商。Acme 经营着数百家实体店和采用不同语言的电子商务网站。Acme 的跨国运营和混合员工队伍使得跨越不同地点、设备、应用程序和基础设施的安全连接变得昂贵且复杂。不过，有了全球连通云，Acme 可以在单一平台上有效地保护和连接所有数字环境。
尽管每个企业的 IT 环境都包含高度特定的工具、流程和架构配置，但全球连通云平台在提供一致的用户体验的同时，还能适应企业的独特需求。这就为技术领导者提供了一个针对整个环境的可自定义控制平面，无论他们的人员、应用程序或数据位于何处。
近年来，许多 IT 和安全决策者的责任大大增加，复杂程度也越来越高。技术领导者被赋予支持一系列广泛职责的期望，例如：
企业如果试图通过多种云、一刀切的解决方案和本地硬件的组合来满足这些需求，则会发现他们得不断解决新问题：对 IT 环境的控制力度下降、攻击面不断扩大、难以保持生产力、供应商成本增加，以及满足数据合规性要求方面的挑战。
全球连通云缓解了 IT 和安全领域的这些差距，使企业能够更好地控制和了解应用程序、用户、网络和数据。
实行数字化现代化的企业不断推出新的数字化功能和互联网应用体验。然而，工程师和 Web 管理员可能会因应用程序的规模变化、安全和性能集成以及其他耗时的部署任务而不堪重负。通过全球连通云，这些考虑因素要么被整合在一起，要么完全自动化。这样一来，不断改进的应用程序安全性和性能的重任就“外包”给了全球连通云，开发人员可以专注于应用程序的构建和测试。
拥有跨国运营和混合员工队伍的全球性企业尤其容易失去 IT 控制和可见性。在各种地点、设备、应用和基础设施之间建立安全连接很快就会变成一个时间陷阱。通过全球连通云，企业可以在单一平台上同时保护和连接其所有网络组件，而无需复杂的集成和变通方法——可能与安全访问服务边缘 (Secure Access Service Edge, SASE) 方法相一致。
大型企业可以为其不同的品牌和地区建立多个内部或外部网站，此外还有多个应用程序编程接口 (API) 将这些网站与重要的第三方服务连接起来。通过全球连通云，他们可以从一个位置跟踪各种威胁，并可以在整个资产组合中应用新的防护措施和策略更改。
许多基于云的平台从云端提供安全、网络或开发人员服务。但是，如果这些平台不能解决关键使用案例，或者不能方便地连接到 IT 环境中的每个域，它们就会成为另一个 IT 孤岛。
为了帮助连接企业数字环境中的任何事物和每个人，全球连通云提供了以下架构优点：
在接受调查的 IT 决策者中，98% 的人同意，企业将从提供安全、高性能、“任意对任意”连接的全球连通云中获得价值（“任意对任意”连接是指人员、应用程序、数据、设备、网络和云之间的连接）。此外，近一半的 IT 决策者认为此类解决方案将加速数字化转型。
全球连通云的其他主要优势包括：
全球连通云在几个方面与其他基于云的解决方案有着本质区别：
Cloudflare 是全球领先的全球连通云——一个横跨超过 335 个城市的全球网络的统一、可编程的安全和连接服务平台。我们赋能各种组织，使其员工、应用程序和网络在全球任何地方更快、更安全，同时降低复杂性和成本。
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