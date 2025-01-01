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下一代防火墙 (NGFW) 与防火墙即服务 (FWaaS) 的对比

这些术语描述了防火墙的两个不同方面——它能做什么 (NGFW) 与它的部署位置和方式 (FWaaS)。下一代防火墙 (NGFW) 有一套特定的安全功能。防火墙即服务 (FWaaS) 描述了托管在云中并作为服务提供的防火墙（这种防火墙也可称为“云防火墙” ）。

FWaaS 可以有下一代的功能，NGFW 也可以托管在云中。

组织需要的防火墙类型取决于他们的基础设施。如果他们所有的网络基础设施和应用程序都是内部部署，那么基于硬件的 NGFW 可能就足够了。但是大多数现代组织都在云中运行一些工作负载，使得 FWaaS 成为必需品（理想情况下，是具有下一代功能的 FWaaS 解决方案）。

防火墙用来做什么？

防火墙是一种安全产品，可以根据一组安全规则监视和控制网络流量。防火墙可以是安装在服务器或计算机上的软件应用程序，也可以是连接到内部网络的物理硬件设备。防火墙通常位于受信任的网络和不受信任的网络之间；通常，受信任的网络是企业的内部网络，而不受信任的网络是互联网。

防火墙的标准功能包括：

数据包过滤：分析单个数据包并在必要时阻止它们

有状态检查：在活动网络连接的背景下评估数据包

虚拟专用网络 (VPN) 识别：识别加密的 VPN 流量并允许其通过

什么是下一代防火墙（NGFW）？

NGFW 具有传统防火墙的功能，但它们还具有许多附加功能，可以满足更多样化的企业需求并阻止更多潜在威胁。将它们称为“下一代”，是为了将它们与没有这些功能的旧防火墙区分开来。

NGFW 技术包括：

入侵防御系统 (IPS)：扫描网络流量，识别恶意软件，并阻止恶意流量

深度包检测 (DPI)：通过分析每个数据包的主体和标头来改进数据包过滤

应用程序意识和控制：根据流量的去向，识别和阻止流量

威胁情报源：融合更新的威胁情报流，以识别最新威胁

什么是防火墙即服务（FWaaS）？

FWaaS 是由第三方供应商托管在云中的防火墙。"云防火墙"是此类服务的另一个术语。

FWaaS 不是物理设备，也不是托管在组织的本地环境。与其他“即服务”类别（比如基础设施即服务 (IaaS) 或软件即服务 (SaaS)）相似，FWaaS 也是在云环境中运行并可以通过互联网进行访问。

在云计算出现之前，防火墙位于可信网络与不可信网络之间，可信网络和不可信网络之间有一个明确的边界（称为“网络边界”）。但在云计算中，这种边界并不存在，因为受信任的云资产是通过一个不受信任的网络（互联网）访问的。尽管缺乏网络边界，云托管防火墙仍能保护这些资产。此外，云托管防火墙由防火墙供应商而不是客户来配置、维护和更新。

什么是 Cloudflare Magic Firewall？

Cloudflare Magic Firewall 是具有下一代功能的云防火墙，其托管在 Cloudflare 全球网络上。它保护数据中心、远程用户、分支机构和云基础设施，并与 Cloudflare One 平台紧密集成。了解有关 Magic Firewall 的更多信息。