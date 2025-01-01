混合云架构是怎样工作的？

若要使混合云保持良好工作状态，多种不同类型的基础设施之间的集成就显得至关重要。
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混合云是两种或多种不同类型的基础设施的组合：公共云，以及私有云或本地基础设施。混合云部署日趋普遍；许多公司都希望将公共云计算功能与具备更严格控制措施的私有基础设施结合起来。
混合云架构可能存在相当大的差异。混合云部署可以将本地基础设施与公共云组合在一起：
它还可以将公共云与私有云组合在一起：
或者，它可以将多个公共云、私有云与本地基础设施组合在一起。无论采用哪种特定组合，所有混合云架构都将具有一些共同特征：
*API（应用程序编程接口）允许应用程序从另一个应用程序（在本例中则为云服务）“调用”特征或功能，并将该特征或功能合并到该应用程序的自有服务中。
**“SLA”是一种服务级别协议，它定义了云供应商需要提供的服务。
对于混合云，不同基础设施之间的网络连接非常重要。如果网络没有连接，企业就无法真正地运行混合云。相反，各基础设施只是在并行运行多个云，并且所有云之间的数据可能无法保持一致。
可以通过以下方法连接公共云、私有云和本地基础设施：
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