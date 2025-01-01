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什么是往返时间？

往返时间 (RTT) 是网络请求从起点到目的地然后再回到起点所花费的时长（以毫秒为单位）。RTT 是确定本地网络或较大 Internet 上连接的运行状况的重要指标，并且网络管理员通常使用 RTT 来诊断网络连接的速度和可靠性。

缩短 RTT是 CDN 的主要目标。可以通过往返时间的减少和需要往返的实例的消除情况（例如通过修改标准 TLS/SSL 握手）来衡量延迟的改进情况。

ping 实用程序几乎在所有计算机上可用，这是一种估计往返时间的方法。下面是几个 ping Google 的示例，底部都计算了往返时间。请注意，ping 时间之一（17.604 毫秒）高于其余时间。

往返时间的工作原理

往返时间表示数据到另一位置往返所花费的时间。延用 CDN 延迟的益处的例子，我们假设纽约的用户想要与新加坡的服务器联系。

当纽约的用户发出请求时，网络流量将在位于不同地理位置的许多路由器之间传输，最终到达位于新加坡的服务器。然后，新加坡的服务器通过互联网将响应发送回纽约。请求达到纽约后，即可对两个位置之间往返所需的时间进行粗略估算。

需要记住的是，往返时间是估计，而不是保证；两个位置之间的路径可能会随时间变化，并且其他因素（例如网络拥塞）可能会产生影响，进而影响总的传输时间。无论如何，RTT 都是了解是否可以建立连接以及如果可以、建立连接大约需要花费多长时间的重要指标。

影响 RTT 的常见因素有哪些？

基础设施组件、网络流量以及源与目的地之间路径的物理距离都是可能影响 RTT 的潜在因素。

RTT 影响因素列表：

传输介质的性质 - 建立连接的方式会影响连接移动的速度；通过光纤进行的连接与通过铜线进行的连接会有不同的行为。同样，通过无线频率进行的连接的行为将不同于卫星通信进行的连接。

- 建立连接的方式会影响连接移动的速度；通过光纤进行的连接与通过铜线进行的连接会有不同的行为。同样，通过无线频率进行的连接的行为将不同于卫星通信进行的连接。 局域网 (LAN) 流量 - 局域网上的流量可能成为连接到达较大的互联网之前的瓶颈。例如，如果许多用户同时使用流视频服务，则即使外部网络有多余容量并且运行正常，往返时间也可能会受到影响。

- 局域网上的流量可能成为连接到达较大的互联网之前的瓶颈。例如，如果许多用户同时使用流视频服务，则即使外部网络有多余容量并且运行正常，往返时间也可能会受到影响。 服务器响应时间 - 服务器处理和响应请求所花费的时间是网络延迟的潜在瓶颈。当服务器因为请求而不堪重负，例如在 DDoS 攻击期间，其有效响应的能力受到抑制，导致 RTT 延长。

- 服务器处理和响应请求所花费的时间是网络延迟的潜在瓶颈。当服务器因为请求而不堪重负，例如在 DDoS 攻击期间，其有效响应的能力受到抑制，导致 RTT 延长。 节点数量和拥塞 – 根据连接在互联网上经过的路径，它可能i通过不同数量的中间节点进行路由或“跳跃”。一般而言，连接经过的节点数量越多，速度就越慢。节点可能还会遇到其他网络流量造成的网络拥塞，这将减慢连接速度并延长 RTT。

– 根据连接在互联网上经过的路径，它可能i通过不同数量的中间节点进行路由或“跳跃”。一般而言，连接经过的节点数量越多，速度就越慢。节点可能还会遇到其他网络流量造成的网络拥塞，这将减慢连接速度并延长 RTT。 物理距离 – 尽管通过 CDN 优化的连接通常可以减少到达目的地所需的跃点数量，但无法克服光速所带来的限制。起点和终点之间的距离是网络连通性的限制因素，只有通过将内容移到请求用户附近才能降低影响。为了克服这一障碍，CDN 将在请求用户附近缓存内容，从而缩短 RTT。

CDN 如何改善 RTT？

通过将服务器维护在互联网交换点并与互联网服务提供商和其他网络运营商建立优选关系，CDN 能够优化位置之间的网络路径，从而缩短了 RTT 并改善了访问者访问 CDN 中缓存的内容的延迟。

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