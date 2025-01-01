往返时间 (RTT) 是网络请求从起点到目的地然后再回到起点所花费的时长（以毫秒为单位）
阅读本文后，您将能够：
相关内容
订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！
复制文章链接
往返时间 (RTT) 是网络请求从起点到目的地然后再回到起点所花费的时长（以毫秒为单位）。RTT 是确定本地网络或较大 Internet 上连接的运行状况的重要指标，并且网络管理员通常使用 RTT 来诊断网络连接的速度和可靠性。
缩短 RTT是 CDN 的主要目标。可以通过往返时间的减少和需要往返的实例的消除情况（例如通过修改标准 TLS/SSL 握手）来衡量延迟的改进情况。
ping 实用程序几乎在所有计算机上可用，这是一种估计往返时间的方法。下面是几个 ping Google 的示例，底部都计算了往返时间。请注意，ping 时间之一（17.604 毫秒）高于其余时间。
往返时间表示数据到另一位置往返所花费的时间。延用 CDN 延迟的益处的例子，我们假设纽约的用户想要与新加坡的服务器联系。
当纽约的用户发出请求时，网络流量将在位于不同地理位置的许多路由器之间传输，最终到达位于新加坡的服务器。然后，新加坡的服务器通过互联网将响应发送回纽约。请求达到纽约后，即可对两个位置之间往返所需的时间进行粗略估算。
需要记住的是，往返时间是估计，而不是保证；两个位置之间的路径可能会随时间变化，并且其他因素（例如网络拥塞）可能会产生影响，进而影响总的传输时间。无论如何，RTT 都是了解是否可以建立连接以及如果可以、建立连接大约需要花费多长时间的重要指标。
基础设施组件、网络流量以及源与目的地之间路径的物理距离都是可能影响 RTT 的潜在因素。
通过将服务器维护在互联网交换点并与互联网服务提供商和其他网络运营商建立优选关系，CDN 能够优化位置之间的网络路径，从而缩短了 RTT 并改善了访问者访问 CDN 中缓存的内容的延迟。
探索 CDN 性能课程，了解缓存、数据中心布局、文件大小减少以及其他优化如何缩短延迟并改善 RTT。了解如何使用 Cloudflare CDN 改善 RTT。