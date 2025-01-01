什么是全局服务器负载平衡 (GSLB)？

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什么是 GSLB？

全局服务器负载均衡 (GSLB) 是一种在分布于世界各地的大量联网服务器之间分配互联网流量的方法。GSLB 具有提高可靠性和缩短延迟等益处。

想象一家通过邮购向全球顾客销售鞋子的商店。如果这家鞋店在单个地点运营，那么远方的顾客需要很久才能提交订单并收到购买的鞋子。在繁忙的购物季节，鞋店可能会因为订单过多而无法迅速为所有顾客的订单交货。

现在假设这家鞋店在世界各地开设了几家分店。这样一来，顾客可以从附近的门店订购鞋子，这不仅能缩短运输时间，还能降低个别店铺订单过多的几率。这正是 GSLB 对网站和服务所发挥的作用，成为最受拥有全球用户群的公司欢迎的一种负载均衡解决方案。

什么是负载均衡？

负载均衡是在两台或更多服务器之间分配流量的一种方法。一些负载均衡技术基于随机化流量分配，采用“笨拙的”负载均衡策略。例如，循环 DNS 就是一种随机化 DNS 负载均衡技术，它将每个请求发送到与最后一个请求不同的服务器。另外也有“聪明的”负载均衡技术，它们能够通过分析数据来确定哪一服务器是处理请求的最佳服务器。例如，Anycast 路由在选取服务器时部分基于客户端与服务器之间的最快传输时间。

GSLB 如何缩短延迟？

即使在源服务器超载并停止满足请求之前，传向服务器的大量流量仍可能会导致严重的延迟问题。GSLB 系统可以将这些流量分配到几个不同的位置，确保没有一个位置因为处理太多请求而导致延迟。

此外，GSLB 可以大大缩短用户与服务器之间请求和响应的传输时间。如果用户在洛杉矶，正在使用源服务器位于巴黎的 Web 服务，那么请求和响应都必须传输非常远的距离，整个路程分割成数个称为“跃点”的小段。这可能会导致加载时间明显延迟。

使用 GSLB 时，全球服务器池可确保每个用户都可以连接到地理位置较近的服务器，最大程度地减少跃点数并缩短传输时间。在上例中，如果这家位于巴黎的公司使用了 GSLB，那么洛杉矶用户就能连接到距离 100 英里内的服务器，获得更加畅快的用户体验。

如何启用 GSLB

若要实施 GSLB，一种最简单并且成本效益最高的方法是利用内容交付网络 (CDN)，如 Cloudflare CDN。全球 CDN 服务从客户的源服务器获取数据并将其缓存在地理上分散的服务器网络中，从而向世界各地的用户提供快速可靠的互联网内容交付。