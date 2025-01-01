什么是数据中心？

数据中心是容纳许多联网计算机的设施，这些计算机协同工作以处理、存储和共享数据。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义数据中心
  • 区分数据中心和接入点（PoP）
  • 解释常见的数据中心设计/架构顾虑

相关内容

什么是边缘服务器？

互联网交换点（IXP）

什么是源站？

往返时间（RTT）

生存时间（TTL）

想要继续学习吗？

订阅 TheNET，这是 Cloudflare 每月对互联网上最流行见解的总结！

参阅 Cloudflare 的隐私政策，了解我们如何收集和处理您的个人数据。

复制文章链接

什么是数据中心？

数据中心是一个容纳许多联网计算机的设施，这些计算机协同工作以处理、存储和共享数据。大多数主流高科技公司都高度依赖数据中心，作为提供在线服务的中心组件。

数据中心和接入点（PoP）有什么区别？

数据中心和接入点这两个术语有时可以互换使用，但也可区别使用它们。一般来说，PoP 可以指在某个位置具有单个服务器的公司，而数据中心可以指容纳多台服务器的位置。Cloudflare 不采用一个位置上多个 PoP 的说法，而是使用数据中心一词来表示一个维护有许多服务器的位置。

数据中心地图

在贝尔电话系统被法院下令中断期间，接入点概念日益突出。在法院判决中，接入点是指长途电话运营商端接服务并将连接转到本地网络的位置。类似地，在现代互联网，PoP 一般是指 CDN 在某个位置具有物理存在的位置，而这通常位于网络之间称为互联网交换点 (IxP) 的连接处。

数据中心是指将计算机联网在一起的物理位置，以提高可用性并减少与存储、带宽和其他联网组件有关的成本。IxP 共存设施等数据中心允许不同的 Internet 服务提供商、CDN 和其他基础设施公司相互连接以共享传输。

数据中心设计中常见的顾虑是什么？

创建现代数据中心时，要考虑许多组件和因素。借助适当的规划、维护和安保，数据中心面临停机时间和数据泄露的风险比较低。

数据中心注意事项包括：

  • 冗余/备份：冗余级别因数据中心的质量而有很大差异；在高层数据中心中，基础设施中内置了电源和备份服务器的多个冗余。
  • 效率：大型数据中心的用电量可与小镇媲美。数据中心尽可能通过优化冷却过程和使用节能硬件来降低成本。
  • 安全：妥善的物理安全举措，如电子监视、访问控制和现场安保等，可降低不良行为者企图进入现场的风险。
  • 环境控制/因素：维持正确的环境条件对于电子硬件的正常运行至关重要。要使温度和湿度都在可接受的参数范围内，就需要在空调、湿度控制和气流调节之间保持适当的平衡。在易受地震影响的地区，妥善保护服务器也必不可少。
  • 维护和监控：需要现场值守或随叫随到的网络工程师，以便掌握服务器崩溃和其他硬件故障的状况。正确响应有助于确保服务器正常运行并消除服务质量下降。
  • 带宽：如果没有处理所有必需网络流量所需要的带宽，数据中心就不完整。带宽考虑因素是数据中心基础设施的核心组成部分，外部网络连接和内部数据中心拓扑都围绕充足的网络容量进行设计。

了解有关数据中心遍布世界各地的 Cloudflare CDN 的更多信息。

入门

关于CDN

CDN 功能特点

CDN服务器

CDN 词汇表

学习中心导航

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标