数据中心是容纳许多联网计算机的设施，这些计算机协同工作以处理、存储和共享数据。
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数据中心是一个容纳许多联网计算机的设施，这些计算机协同工作以处理、存储和共享数据。大多数主流高科技公司都高度依赖数据中心，作为提供在线服务的中心组件。
数据中心和接入点这两个术语有时可以互换使用，但也可区别使用它们。一般来说，PoP 可以指在某个位置具有单个服务器的公司，而数据中心可以指容纳多台服务器的位置。Cloudflare 不采用一个位置上多个 PoP 的说法，而是使用数据中心一词来表示一个维护有许多服务器的位置。
在贝尔电话系统被法院下令中断期间，接入点概念日益突出。在法院判决中，接入点是指长途电话运营商端接服务并将连接转到本地网络的位置。类似地，在现代互联网，PoP 一般是指 CDN 在某个位置具有物理存在的位置，而这通常位于网络之间称为互联网交换点 (IxP) 的连接处。
数据中心是指将计算机联网在一起的物理位置，以提高可用性并减少与存储、带宽和其他联网组件有关的成本。IxP 共存设施等数据中心允许不同的 Internet 服务提供商、CDN 和其他基础设施公司相互连接以共享传输。
创建现代数据中心时，要考虑许多组件和因素。借助适当的规划、维护和安保，数据中心面临停机时间和数据泄露的风险比较低。
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