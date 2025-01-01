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什么是数据中心？

数据中心是一个容纳许多联网计算机的设施，这些计算机协同工作以处理、存储和共享数据。大多数主流高科技公司都高度依赖数据中心，作为提供在线服务的中心组件。

数据中心和接入点（PoP）有什么区别？

数据中心和接入点这两个术语有时可以互换使用，但也可区别使用它们。一般来说，PoP 可以指在某个位置具有单个服务器的公司，而数据中心可以指容纳多台服务器的位置。Cloudflare 不采用一个位置上多个 PoP 的说法，而是使用数据中心一词来表示一个维护有许多服务器的位置。

在贝尔电话系统被法院下令中断期间，接入点概念日益突出。在法院判决中，接入点是指长途电话运营商端接服务并将连接转到本地网络的位置。类似地，在现代互联网，PoP 一般是指 CDN 在某个位置具有物理存在的位置，而这通常位于网络之间称为互联网交换点 (IxP) 的连接处。

数据中心是指将计算机联网在一起的物理位置，以提高可用性并减少与存储、带宽和其他联网组件有关的成本。IxP 共存设施等数据中心允许不同的 Internet 服务提供商、CDN 和其他基础设施公司相互连接以共享传输。

数据中心设计中常见的顾虑是什么？

创建现代数据中心时，要考虑许多组件和因素。借助适当的规划、维护和安保，数据中心面临停机时间和数据泄露的风险比较低。

数据中心注意事项包括：

冗余/备份 ：冗余级别因数据中心的质量而有很大差异；在高层数据中心中，基础设施中内置了电源和备份服务器的多个冗余。

：冗余级别因数据中心的质量而有很大差异；在高层数据中心中，基础设施中内置了电源和备份服务器的多个冗余。 效率 ：大型数据中心的用电量可与小镇媲美。数据中心尽可能通过优化冷却过程和使用节能硬件来降低成本。

：大型数据中心的用电量可与小镇媲美。数据中心尽可能通过优化冷却过程和使用节能硬件来降低成本。 安全 ：妥善的物理安全举措，如电子监视、访问控制和现场安保等，可降低不良行为者企图进入现场的风险。

：妥善的物理安全举措，如电子监视、访问控制和现场安保等，可降低不良行为者企图进入现场的风险。 环境控制/因素 ：维持正确的环境条件对于电子硬件的正常运行至关重要。要使温度和湿度都在可接受的参数范围内，就需要在空调、湿度控制和气流调节之间保持适当的平衡。在易受地震影响的地区，妥善保护服务器也必不可少。

：维持正确的环境条件对于电子硬件的正常运行至关重要。要使温度和湿度都在可接受的参数范围内，就需要在空调、湿度控制和气流调节之间保持适当的平衡。在易受地震影响的地区，妥善保护服务器也必不可少。 维护和监控 ：需要现场值守或随叫随到的网络工程师，以便掌握服务器崩溃和其他硬件故障的状况。正确响应有助于确保服务器正常运行并消除服务质量下降。

：需要现场值守或随叫随到的网络工程师，以便掌握服务器崩溃和其他硬件故障的状况。正确响应有助于确保服务器正常运行并消除服务质量下降。 带宽：如果没有处理所有必需网络流量所需要的带宽，数据中心就不完整。带宽考虑因素是数据中心基础设施的核心组成部分，外部网络连接和内部数据中心拓扑都围绕充足的网络容量进行设计。

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