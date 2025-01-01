什么是广告欺诈？| 广告点击欺诈

在线广告欺诈是数字广告网络的一大问题。点击欺诈是用于欺诈广告网络的常见广告欺诈类型。
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广告欺诈是指任何企图欺诈数字广告网络以获取经济利益的行为。诈骗者通常使用机器人来实施广告欺诈，但并非总是如此；诈骗者可以使用多种方式诱导广告商和广告网络向他们付款。使用机器人的广告欺诈通常是点击欺诈。
网络犯罪分子可以通过多种方式进行广告欺诈。其中一些方式包括：
*点击农场是一群低薪工人组成，他们通常在诈骗者或网络攻击者的指导下对目标链接进行群体性点击。
诈骗者可以使用点击机器人对诈骗者拥有的资产上的数字广告产生虚假点击，从而为他们带来收益。
点击机器人经过编程，模仿真实的用户并点击特定的链接。这些机器人通常分布在僵尸网络中的多个设备上，从而表现得更具合法性，因为每个机器人来自不同的设备，因而各自有一个不同的 IP 地址。
僵尸网络是一组连入互联网并已被攻击者盗用的设备。每一设备上安装了机器人，并且可能还安装了其他恶意软件。
通常而言，广告欺诈是点击欺诈的一种。点击欺诈是一个更加宽泛的术语，涵盖所有种类的虚假点击用例。点击欺诈通常通过点击机器人或点击农场来进行，社交媒体机器人也有可能是其实施者。进一步了解点击欺诈。
Cloudflare 机器人管理可以利用机器学习，对照基准判断用户行为，并识别出有可能实际上是机器人的“用户”。恶意机器人活动可以被过滤掉，而真实用户和善意机器人则被允许继续照常与 Web 资产进行交互。
较小的网站可以通过 Cloudflare Pro 和 Business 方案中提供的超级机器人抵御模式获得更多的可见性和对广告欺诈的控制。