什么是广告欺诈？| 广告点击欺诈

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什么是广告欺诈？

广告欺诈是指任何企图欺诈数字广告网络以获取经济利益的行为。诈骗者通常使用机器人来实施广告欺诈，但并非总是如此；诈骗者可以使用多种方式诱导广告商和广告网络向他们付款。使用机器人的广告欺诈通常是点击欺诈。

在线广告欺诈有哪些种类？

网络犯罪分子可以通过多种方式进行广告欺诈。其中一些方式包括：

隐藏广告： 广告以某种方式显示，用户实际上不会看到这一广告。这种欺诈的目标是根据展示次数（浏览量）而不是点击量付费的广告网络。

广告以某种方式显示，用户实际上不会看到这一广告。这种欺诈的目标是根据展示次数（浏览量）而不是点击量付费的广告网络。 点击劫持：攻击者将一个广告的点击重定向为另一广告的点击，相当于“窃取”了这一点击。为了使这种欺诈攻击凑效，攻击者必须盗用用户的计算机、广告发布者的网站或代理服务器。

虚假应用安装：广告经常显示在应用程序中，特别是移动应用中。为实施这种欺诈，一群人（通常在“点击农场”* 中）安装应用数千次，并与它们进行大量交互。

僵尸网络广告欺诈：诈骗者可以使用僵尸网络产生数以千计虚假的广告点击数，或对显示广告的网站进行虚假访问。有关其工作原理的更多信息，请参见下文。

*点击农场是一群低薪工人组成，他们通常在诈骗者或网络攻击者的指导下对目标链接进行群体性点击。

由机器人驱动的广告欺诈如何运作？

诈骗者可以使用点击机器人对诈骗者拥有的资产上的数字广告产生虚假点击，从而为他们带来收益。

点击机器人经过编程，模仿真实的用户并点击特定的链接。这些机器人通常分布在僵尸网络中的多个设备上，从而表现得更具合法性，因为每个机器人来自不同的设备，因而各自有一个不同的 IP 地址。

僵尸网络是一组连入互联网并已被攻击者盗用的设备。每一设备上安装了机器人，并且可能还安装了其他恶意软件。

广告欺诈与点击欺诈有何关系？

通常而言，广告欺诈是点击欺诈的一种。点击欺诈是一个更加宽泛的术语，涵盖所有种类的虚假点击用例。点击欺诈通常通过点击机器人或点击农场来进行，社交媒体机器人也有可能是其实施者。进一步了解点击欺诈。

机器人管理如何检测和防止广告欺诈？

Cloudflare 机器人管理可以利用机器学习，对照基准判断用户行为，并识别出有可能实际上是机器人的“用户”。恶意机器人活动可以被过滤掉，而真实用户和善意机器人则被允许继续照常与 Web 资产进行交互。

较小的网站可以通过 Cloudflare Pro 和 Business 方案中提供的超级机器人抵御模式获得更多的可见性和对广告欺诈的控制。