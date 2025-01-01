什么是社交媒体机器人？ |社交媒体机器人定义

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什么是社交媒体机器人？

广义上讲，社交媒体机器人是用于参与社交媒体的自动化程序。这些机器人表现出部分或者完全自主的行为，通常被设计为模仿人类用户。尽管有很多良性社交媒体机器人存在，但许多社交媒体机器人以不诚实和邪恶的方式被使用。有估算表示这些恶意机器人在社交媒体上占所有帐户的很大比例。

社交媒体机器人和聊天机器人之间有什么区别？

虽然这些术语有时可以互换使用，但聊天机器人是可以独立进行对话的机器人，而社交媒体机器人则不一定具有这种能力。聊天机器人可以响应用户的输入，但是社交媒体机器人不需要“知道”如何进行对话。实际上，许多社交媒体机器人根本不使用语言进行交流。他们只会执行更简单的互动，例如提供“关注”和“喜欢”。

由于需要更少的人工管理，社交媒体机器人的规模也比聊天机器人大得多。聊天机器人通常需要一个人甚至一个团队来维护其功能。另一方面，社交媒体机器人的管理要简单得多，并且通常一个人可以管理数百甚至数千个社交媒体机器人。

社交媒体机器人有什么用？

一些社交媒体机器人会提供了有用的服务，例如天气更新和体育比分。这些“好的”社交媒体机器人很容易被识别出来，并且与他们互动的人都知道他们是机器人。但是，大量社交媒体机器人是伪装成人类用户的恶意机器人。

恶意社交媒体机器人可以用于多种目的：

人为地扩大个人或组织的知名度： 具有数百万社交媒体关注者的个人或组织会被认为很重要或具有影响力。社交媒体机器人的主要用例是提高其他帐户的明显知名度。这些关注者机器人可以在黑市上买卖，更具有说服力的机器人则可以获取更高的价格。

具有数百万社交媒体关注者的个人或组织会被认为很重要或具有影响力。社交媒体机器人的主要用例是提高其他帐户的明显知名度。这些关注者机器人可以在黑市上买卖，更具有说服力的机器人则可以获取更高的价格。 影响选举： 同行评审期刊 First Monday 进行的一项研究发现在 2016 年美国总统大选的前一天，社交媒体上多达 20％ 的政治讨论是由约 40 万个社交媒体机器人产生的。

同行评审期刊 First Monday 进行的一项研究发现在 2016 年美国总统大选的前一天，社交媒体上多达 20％ 的政治讨论是由约 40 万个社交媒体机器人产生的。 操纵金融市场： 社交媒体机器人也可以用来影响金融市场。例如，机器人帐户可以用捏造的公司正面或负面消息来充斥社交媒体，以操纵股价的方向。

社交媒体机器人也可以用来影响金融市场。例如，机器人帐户可以用捏造的公司正面或负面消息来充斥社交媒体，以操纵股价的方向。 放大网络钓鱼攻击： 网络钓鱼攻击依靠攻击者获取受害者的信任。虚假的社交媒体关注者和社交活动可以帮助说服受害者相信这个骗子是可以信任的。

网络钓鱼攻击依靠攻击者获取受害者的信任。虚假的社交媒体关注者和社交活动可以帮助说服受害者相信这个骗子是可以信任的。 传播垃圾邮件： 社交媒体机器人通常通过向社交网络发送带有商业网站链接的垃圾邮件来进行非法广告目的。

社交媒体机器人通常通过向社交网络发送带有商业网站链接的垃圾邮件来进行非法广告目的。 摧毁言论自由：在 2010-2012 年的“阿拉伯之春”运动期间，政府机构使用 Twitter* 机器人来淹没社交媒体推送信息流。这些机器人被用来故意压制抗议者和激进主义者的信息。

*Twitter 现在称为 X。

社交媒体帐户中有多少实际上是社交媒体机器人？

Twitter 高管在国会作证说，多达 5％ 的 Twitter 帐户是由机器人操作的。专家利用可以辨别机器人行为的算法发现该数字可能接近 15％，该数字可能也适用于其他社交平台。

要确切算出到底有多少个社交媒体帐户是机器人并不容易，因为许多机器人都旨在模仿人类帐户。在许多情况下，人类无法区分哪些是合法的真实人类账户，哪些是机器人帐户。

如何从真实用户中辨别社交媒体机器人？

尽管某些社交媒体机器人很明显得表现出非人类行为，但没有确定可靠的方法来识别更复杂的机器人帐户。雷丁大学系统工程学院的一项研究发现，该研究中有30％的人可能会上当以至于认为社交媒体机器人帐户是由真实的用户运营。

在某些情况下，识别机器人可能会非常困难。例如，某些机器人使用的是真实用户的帐户，但该帐户已遭攻击者劫持。这些被劫持的机器人帐户具有令人信服的图片、贴文历史记录和社交网络。实际上，即使是没有被劫持的帐户也可以创建真正的社交网络：一项研究发现，五分之一的社交媒体用户总是会接受陌生人的朋友邀请。

尽管对于专家来说，一些最先进的社交媒体机器人可能也很难被识破，但是有一些策略可以识别一些不太复杂的机器人帐户。其中包括：

如何阻止社交媒体机器人

没有简单的方法可以摆脱恶意的社交媒体机器人。尽管有些人呼吁社交媒体平台对创建帐户执行更严格的要求，但社交平台却始终犹豫不决，因为：

尽管社交网络可以使用机器人管理解决方案阻止某些机器人，但社交媒体机器人是一个持续存在的问题，因此用户仍需要在社交媒体上保持警惕。