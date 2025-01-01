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什么是聊天机器人？

聊天机器人是设计用于在基于语音或文本的对话中与人类进行交互的计算机程序。聊天机器人具有许多有用的应用，例如个人数字助理和客户支持机器人。不幸的是，聊天机器人还用于恶意目的，例如传播垃圾信息。

聊天机器人如何工作？

就功能而言，聊天机器人主要有两种类型：基于规则的聊天机器人和人工智能 (AI) 聊天机器人。

基于规则的聊天机器人

这种机器人根据其设计师创建的一组固定规则提供响应，它们通常会扫描输入（用户打出或报出的文字）中的关键字，并根据这些关键字提供响应。

例如，您可以告诉基于规则的聊天机器人，“我对即将到来的篮球比赛感到非常兴奋”。机器人可以对“篮球”和“游戏”等关键字做出响应，然后回复“告诉我您最喜欢的球队”。

虽然基于规则的聊天机器人根据一组简单的规则来做出反应，但它们通常足以有效地通过许多基本互动的图灵测试*。但是，如果涉及深度对话，AI 聊天机器人可能会更具说服力。

*图灵测试由著名计算机科学家艾伦·图灵开发，是一种对机器展示人类行为能力的测试。如果人类无法分辨与他们交互的是人类还是机器，那么可以认为此机器通过了图灵测试。

AI 聊天机器人

AI 聊天机器人利用机器学习技术，在与人互动的同时进行学习。AI 聊天机器人的设计初衷是能够理解语言，而不仅仅只是识别关键词。AI 聊天机器人的吸引力在于，它们可以更有效地模拟现实中的人类对话。但是，AI 聊天机器人在设计和管理方面还面临着更多更严峻的挑战，并且需要大量数据和计算资源来进行训练。另外，此类机器人的设计缺陷可能会导致某些奇怪的不良行为。

近年来，大型语言模型 (LLM) 越来越多地用于为 AI 聊天机器人提供支持。LLM 是一种 AI 程序，它可以解读并生成文本。LLM 擅长模仿人类生成文本的能力。

聊天机器人的用途是什么？

目前，聊天机器人最热门的用途是用于客户支持和数字个人助理。其他几种用途也在逐渐普及。

客户支持聊天机器人

这种机器人通常建于网站和 Web 应用程序。它们的能力范围很广，包括引导用户到产品页面和支持文章，以及通过复杂的技术解决方案来逐步引导客户等。这种机器人器通常用于取代已知会导致客户不满的自动电话菜单。

数字个人助理

数字个人助理（DPA）是通过语音操作的聊天机器人，设计为替人们执行管理任务，例如创建日历约会，以及上网查找天气情况等信息。常见的示例包括 Google 的 Assistant、Amazon的 Alexa 和 Apple 的 Siri。

许多 DPA 还提供其他实用功能，如游戏、音乐、控制智能家居设备（例如，支持 Wifi 的恒温器），甚至提供陪伴服务。

聊天机器人的其他用途

聊天机器人还有其他一些新颖的用途，它们的普及性与日俱增。其中包括：

情感支持机器人：这类机器人旨在用于治疗。它们提供了陪伴功能，让用户有一个地方来倾诉自己的问题以及庆祝胜利和里程碑。

教育玩具：聊天机器人增强型玩具市场正在不断壮大，这种玩具旨在帮助儿童培养语言能力。例如，现在有一种内置了聊天机器人的芭比娃娃。

内部流程：一些公司开始利用聊天机器人来助力内部流程。例如，人力资源聊天机器人正变得非常普遍。

有没有恶意聊天机器人？

就像机器人有好有坏，聊天机器人也有善有恶。恶意聊天机器人的一些常见示例包括：

垃圾信息聊天机器人 ：它们属于社交媒体聊天机器人，设计用于查找对话并在其中注入不需要的广告。通常，这些机器人具有让自己形如真人的个人资料。

：它们属于社交媒体聊天机器人，设计用于查找对话并在其中注入不需要的广告。通常，这些机器人具有让自己形如真人的个人资料。 骚扰机器人 ：聊天机器人有时用于开展在线骚扰和霸凌。这些机器人会用令人讨厌的消息和评论来轰炸用户，企图让受害者感觉有大量真实用户在骚扰他们。

：聊天机器人有时用于开展在线骚扰和霸凌。这些机器人会用令人讨厌的消息和评论来轰炸用户，企图让受害者感觉有大量真实用户在骚扰他们。 虚假信息聊天机器人 ：这种机器人旨在通过社交媒体帖子和私聊消息传播虚假信息。人们高度怀疑 2016 年美国总统大选前几年使用了这种机器人，目的是左右公众舆论。

：这种机器人旨在通过社交媒体帖子和私聊消息传播虚假信息。人们高度怀疑 2016 年美国总统大选前几年使用了这种机器人，目的是左右公众舆论。 中断紧急服务：聊天机器人也可能导致紧急服务中断。例如，电话聊天机器人可用于侵占紧急响应线路（911 和 999 等）。这种破坏符合网络恐怖主义的标准，许多紧急服务部门正在加强其安全性以应对此类攻击。

如何阻止恶意聊天机器人？

可以利用机器人管理服务来嗅探恶意机器人流量，并阻止其到达网站或应用。Cloudflare 机器人管理正是一种这样的服务，它利用来自数百万互联网资产的数据来帮助识别恶意机器人并阻止它们侵占网络。较小的站点还可以使用 Cloudflare Pro 和 Business 方案提供的超级机器人抵御模式来阻止恶意机器人。