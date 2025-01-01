互联网机器人是如何构建的？

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“机器人”是什么意思？

Internet 机器人是在网络上运行的计算机程序。通过编程，机器人可自动执行某些操作，例如抓取网页、与用户聊天或尝试侵入用户帐户。

与工厂中使用的制造机器人或机器人爱好者建造的“战斗机器人”不同，机器人实际上只是数据库的几行代码。另一种说法是，Internet 机器人程序是一组计算机指令，外加一系列信息。大多数机器人的设计都相当简单，但有些机器人则更为复杂，并使用人工智能技术（AI）来模仿人类行为。

对于大多数开发人员，甚至非开发人员来说，编写机器人程序都相当容易。正是因此，机器人程序在 Internet 上非常普遍。在某些情况下，甚至不必为了创建机器人而编写实际的代码行。例如，Twitter 提供可视化界面，供用户创建可在该社交网站上发表推文、转发、点赞并执行其他操作的机器人。

互联网机器人有哪些主要组成部分？

机器人的架构通常包括以下部分：

应用程序逻辑

数据库

API 集成

应用程序逻辑是机器人开发人员编写并由计算机执行的可执行的、机器可读的代码。上面的聊天机器人代码示例就属于此类。

数据库是机器人从中提取数据，以便得知需执行哪些操作的数据集合。机器人可以将其他信息保存到其数据库中，例如网络抓取机器人从网站下载内容时即会如此。

通过 API，机器人可以使用外部功能，开发人员无需编写功能代码。开发人员只需在代码中添加正确的命令，然后机器人即会根据需要调用 API。

（API 是一种整合其他人已经构建的复杂软件功能的方法。可以将 API 视为编写应用程序时避免“重起炉灶”的一种方法。例如，聊天机器人可以使用天气应用程序的 API 向用户提供有关天气的详细信息（如果用户需要的话）。这样，聊天机器人自身就无需追踪天气情况，只需调用外部天气应用的 API。）

与用户更习惯与之交互的应用程序不同，大多数机器人没有用户界面。这是因为 Internet 上的机器人通常与网页、应用程序和 API 交互，而不是与用户交互（尽管它们可以通过聊天、社交媒体和其他渠道与用户交互）。

网站和应用程序如何应对过多的机器人流量？

由于机器人的创建相对简单，因此它们在 Internet 上极为常见。大约一半的 Internet 流量都来自机器人，其中既有良性机器人也有恶意机器人。

一些机器人，例如爬虫程序机器人和聊天机器人，对于 Internet 正常运行以及用户查找所需信息至关重要。但是，过多的机器人流量可能导致 Web 资产的源站不堪重负，而恶意机器人可能实施各种网络攻击。为了防止这些情况发生，网站和 Web 应用程序可以策略性地使用 robots.txt 文件，实施速率限制并利用机器人管理解决方案。

想深入了解机器人开发吗？请参阅此有关如何编写无服务器聊天机器人的博客文章。