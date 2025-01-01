什么是神经网络？

神经网络是人工智能 (AI) 模型的重要组成部分。它们基于模仿人脑神经元的结构工作。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 解释什么是神经网络
  • 列出神经网络的类型
  • 了解神经网络的工作原理

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什么是神经网络？

神经网络又称人工神经网络，是一种基于人脑功能模型的计算架构，因此称之为“神经”。神经网络由一组称为“节点”的处理单元组成。这些节点相互传递数据，就像大脑中的神经元相互传递电脉冲一样。

神经网络在机器学习中使用；机器学习是指一种无需明确指令即可学习的计算机程序。具体来说，神经网络在深度学习中使用；深度学习是一种先进的机器学习类型，无需人工干预即可从无标签数据中得出结论。例如，在神经网络基础上建立的深度学习模型在获得足够的训练数据后，就能识别出照片中从未见过的物品。

由分为输入层、若干隐藏层和输出层的节点组成的神经网络能识别猫的照片

神经网络使多种类型的人工智能 (AI) 成为可能。大型语言模型 (LLM)（如 ChatGPT）、AI 图像生成器（如 DALL-E）和预测式 AI 模型都在一定程度上依赖于神经网络。

神经网络如何工作？

神经网络由一系列节点组成。节点至少分布在三个层上。这三个层分别是：

  • 输入层
  • “隐藏”层
  • 输出层

神经网络至少必须包含这三个层。除了输入层和输出层，神经网络还可以有多个隐藏层。

无论属于哪一层，每个节点都会对从上一层节点（或输入层）接收到的输入执行某种处理任务或功能。基本上，每个节点都包含一个数学公式，公式中每个变量的权重各不相同。如果将该数学公式应用于输入产生的输出超过了某个阈值，该节点就会将数据传递给神经网络的下一层。如果输出低于阈值，则不会将数据传递给下一层。

想象一下，Acme 公司有一个等级森严的会计部。Acme 会计部经理级员工批准低于 1,000 美元的支出，董事批准低于 10,000 美元的支出，首席财务官批准任何超过 10,000 美元的支出。Acme 公司其他部门的员工在提交费用时，首先要提交给会计经理。任何超过 1000 美元的支出都会转给董事，而低于 1000 美元的支出则留在经理一级，以此类推。

Acme 公司会计部的运作方式有点像神经网络。员工提交费用报告就好比是神经网络的输入层。每个经理和总监就好比是神经网络中的一个节点。

就像一位会计经理在将费用报告交给会计主管之前，可能会请另一位经理协助解读报告一样，神经网络也可以用多种方式构建。节点可进行多向通信。

有哪些类型的神经网络？

神经网络的节点和层数没有限制，这些节点几乎能够以任何方式进行交互。正因如此，神经网络的类型也在不断增加。不过，它们大致可以分为以下几类：

  • 浅层神经网络通常只有一个隐藏层
  • 深度神经网络有多个隐藏层

与深度神经网络相比，浅层神经网络速度更快，所需的处理能力更低，但无法像深度神经网络那样执行大量复杂任务。

下面是目前可能使用的神经网络类型的不完整列表：

感知器神经网络是一种简单的浅层网络，有一个输入层和一个输出层。

输入层有两个节点，输出层有一个节点

多层感知器神经网络增加了感知器网络的复杂性，并包含一个隐藏层。

输入层有两个节点，隐藏层有两个节点，输出层有一个节点

前馈神经网络只允许其节点将信息传递给正向节点。

数据在节点之间正向传递。有输入层、隐藏层和输出层。

循环神经网络可以倒退，允许某些节点的输出影响之前节点的输入。

有输入层、两个隐藏层和输出层。数据从一个隐藏层退回到上一个隐藏层。

模块化神经网络将两个或更多个神经网络组合在一起，以获得输出结果。

网络 1 和网络 2 这两个神经网络连接到同一个输出层。

径向基函数神经网络节点使用一种称为径向基函数的特殊数学函数。

神经网络的隐藏层节点是径向基函数。

液体状态机神经网络的特点是节点之间是随机连接的。

数据从输入层进入隐藏层的随机连接节点库。

残差神经网络通过一个称为身份映射的过程，将早期层的输出与后期层的输出结合起来，从而使数据向前跳转。

身份映射会跨多层跳过前面节点的数据。

什么是 Transformer 神经网络？

Transformer 神经网络之所以值得强调，是因为它们在当今广泛使用的 AI 模型中占据了极其重要的位置。

Transformer 模型于 2017 年首次提出，它是一种神经网络，使用一种名为“自注意力机制”的技术来考虑序列中元素的上下文，而不仅仅是元素本身。通过自注意力机制，它们甚至可以检测到数据集各部分之间的微妙联系。

这种能力使它们非常适合分析（举例来说）文本的句子和段落，而不仅仅是单个单词和短语。在 Transformer 模型被开发出来之前，处理文本的 AI 模型在它们处理到句子末尾时，往往会“忘记”了句子的开头，结果是结合的短语和观点对于人类读者来说是没有意义。然而，Transformer 模型能够以更自然的方式处理和生成人类语言。

Transformer 模型是生成式 AI 不可或缺的组成部分，特别是可以根据人类的任意提示生成文本的 LLM。

神经网络的历史

神经网络的历史其实很悠久。神经网络的概念可以追溯到 1943 年的一篇数学论文，该论文对大脑的工作方式进行了建模。在 20 世纪 50 年代和 60 年代，计算机科学家开始尝试构建简单的神经网络，但这一概念最终失宠。在 20 世纪 80 年代，这个概念再次兴起，到 20 世纪 90 年代，神经网络在 AI 研究中得到广泛应用。

不过，直到超高速处理能力、海量数据存储能力和计算资源出现后，神经网络才得以发展到今天的地步，能够模仿甚至超越人类的认知能力。这一领域仍在不断发展；目前使用的最重要的神经网络类型之一 Transformer 可以追溯到 2017 年。

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