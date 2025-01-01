AI 幻觉是生成式 AI 模型给出的不正确或错误回复。
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人工智能 (AI) 幻觉是指生成式 AI 模型输出的虚假或不准确信息。这些错误往往隐藏在看似合乎逻辑或其他方面正确的内容中。随着生成式 AI 和大型语言模型 (LLM) 的使用越来越广泛，人们已经观察到许多 AI 幻觉的案例。
“幻觉”这个词是比喻性的，AI 模型实际上并不会像精神异常的人类那样真的产生幻觉，而是指它们会根据提示产生与现实不符的意外输出。它们可能会错误识别模式、误解上下文，或从有限或有偏见的数据中获取这些意外输出。
一些记录在案的 AI 幻觉示例包括：
虽然 AI 有许多用例和现实应用，但在许多情况下，AI 模型容易产生幻觉，这意味着不能在没有人类监督的情况下完全依赖 AI。
所有 AI 模型都由训练数据和算法组成。在 AI 的语境中，算法是一组规则，规定了计算机程序应如何加权或评估某些属性。AI 算法包含数十亿个参数，即关于如何评估属性的规则。
生成式 AI 需要训练数据，因为它通过数百万（或数十亿、数万亿）个示例来学习。从这些示例中，生成式 AI 模型可以学习识别数据集中项目之间的关系——通常使用将数据存储为向量的向量数据库，使模型能够量化和测量数据项之间的关系。（“向量”是不同数据类型的数字表示，包括文字或图像等非数学类型。）
模型训练完成后，它会根据收到的提示词不断完善其输出。其开发人员还会针对更具体的用途对该模型进行微调，继续改变算法的参数，或者使用低秩适应 (LoRA) 等方法来快速调整模型以适应新的用途。
总而言之，最终将得出一个模型，它可以根据之前馈入的样本生成文本或图像，从而响应人类的提示词。
然而，人类提示词的复杂程度可能差异巨大，并会导致模型出现意外的行为，因为模型不可能为所有可能的提示词做好准备。而且，即使在大量的训练和微调之后，模型也可能会误解或曲解概念和项目之间的关系。意外的提示和对模式的错误感知可能导致 AI 产生幻觉。
训练数据的来源：审查训练数据并非易事，因为人工智能模型需要的数据太多，人类无法审查全部。未经审查的训练数据可能不正确或在某个方向上权重过大。想象一下，一个 AI 模型被训练来写贺卡，但它的训练数据集最终主要包含生日贺卡，而开发人员对此并不知情。因此，它可能会在不适当的情境下生成快乐或有趣的信息，例如当被提示写一张“早日康复”的祝福卡时。
生成式 AI 设计的固有局限性：AI 模型利用概率来“预测”哪些文字或视觉元素可能会一起出现。统计分析可以帮助计算机创建看似合理的内容——更有可能被人类理解的内容。但统计分析是一个数学过程，可能会错过一些语言和含义的细微差别，从而导致幻觉。
缺乏对现实世界的直接体验：如今的 AI 程序无法检测在外部现实中某件事是“真”还是“假”。例如，人类可以通过实验来确定某个科学原理的对错，而 AI 目前只能在预先存在的内容上进行自我训练，而不能直接在物理宇宙中进行训练。因此，它很难区分准确和不准确的数据，尤其是在它自己的回应中。
难以理解上下文：AI 只看文字数据，可能无法理解文化或情感背景，导致产生不相关的回复和 AI 幻觉。例如，讽刺可能会让 AI 感到困惑（甚至人类也经常将讽刺与事实混淆）。
偏见：如果数据集不够广泛，所使用的训练数据可能会导致内在偏见。偏见可能会使 AI 模型倾向于给出某些类型的答案，甚至可能导致种族或性别刻板印象的传播。
针对模型的攻击：恶意者可以使用提示词注入攻击来改变生成式 AI 模型感知提示和产生结果的方式。一个广为人知的例子发生在 2016 年，当时 Microsoft 推出了聊天机器人 Tay，但由于 Twitter（现为 X）用户向其提供扭曲其反应的信息，该机器人在一天之内就开始生成种族主义和性别歧视内容。从那时起，AI 模型变得更加精密，但仍然容易受到此类攻击。
过度拟合：如果 AI 模型在其初始训练数据集上训练过多，它可能会失去概括、检测趋势或从新数据中得出准确结论的能力。它还可能检测到训练数据中实际上并不重要的模式，导致一些不太明显的错误，直到向其输入新数据才能发现这些错误。这些情况称为“过度拟合”：模型与其训练数据的拟合程度过高。举一个过度拟合的例子，在 COVID-19 疫情期间，根据医院 COVID 患者的扫描结果训练的 AI 模型开始识别不同医院使用的文本字体，并将该字体视为 COVID 诊断的预测因素。对于生成式 AI 模型，过度拟合可能会导致幻觉。
虽然开发人员可能无法完全消除 AI 幻觉，但他们可以采取一些具体步骤来减少幻觉和其他不准确之处。
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