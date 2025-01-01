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什么是人工智能 (AI) 幻觉？

人工智能 (AI) 幻觉是指生成式 AI 模型输出的虚假或不准确信息。这些错误往往隐藏在看似合乎逻辑或其他方面正确的内容中。随着生成式 AI 和大型语言模型 (LLM) 的使用越来越广泛，人们已经观察到许多 AI 幻觉的案例。

“幻觉”这个词是比喻性的，AI 模型实际上并不会像精神异常的人类那样真的产生幻觉，而是指它们会根据提示产生与现实不符的意外输出。它们可能会错误识别模式、误解上下文，或从有限或有偏见的数据中获取这些意外输出。

一些记录在案的 AI 幻觉示例包括：

一个 AI 模型被要求撰写有关特斯拉季度业绩的文章，并撰写了一篇连贯的文章，但其中包含虚假的财务信息

一名律师利用 LLM 为一桩法律案件提供支持材料，但该 LLM 引用了其他并不存在的法律案件

Google 的 Gemini 图像生成工具在 2024 年的一段时间内经常生成与历史不符的图像

虽然 AI 有许多用例和现实应用，但在许多情况下，AI 模型容易产生幻觉，这意味着不能在没有人类监督的情况下完全依赖 AI。

生成式 AI 是如何工作的？

所有 AI 模型都由训练数据和算法组成。在 AI 的语境中，算法是一组规则，规定了计算机程序应如何加权或评估某些属性。AI 算法包含数十亿个参数，即关于如何评估属性的规则。

生成式 AI 需要训练数据，因为它通过数百万（或数十亿、数万亿）个示例来学习。从这些示例中，生成式 AI 模型可以学习识别数据集中项目之间的关系——通常使用将数据存储为向量的向量数据库，使模型能够量化和测量数据项之间的关系。（“向量”是不同数据类型的数字表示，包括文字或图像等非数学类型。）

模型训练完成后，它会根据收到的提示词不断完善其输出。其开发人员还会针对更具体的用途对该模型进行微调，继续改变算法的参数，或者使用低秩适应 (LoRA) 等方法来快速调整模型以适应新的用途。

总而言之，最终将得出一个模型，它可以根据之前馈入的样本生成文本或图像，从而响应人类的提示词。

然而，人类提示词的复杂程度可能差异巨大，并会导致模型出现意外的行为，因为模型不可能为所有可能的提示词做好准备。而且，即使在大量的训练和微调之后，模型也可能会误解或曲解概念和项目之间的关系。意外的提示和对模式的错误感知可能导致 AI 产生幻觉。

什么会导致 AI 产生幻觉？

训练数据的来源：审查训练数据并非易事，因为人工智能模型需要的数据太多，人类无法审查全部。未经审查的训练数据可能不正确或在某个方向上权重过大。想象一下，一个 AI 模型被训练来写贺卡，但它的训练数据集最终主要包含生日贺卡，而开发人员对此并不知情。因此，它可能会在不适当的情境下生成快乐或有趣的信息，例如当被提示写一张“早日康复”的祝福卡时。

生成式 AI 设计的固有局限性：AI 模型利用概率来“预测”哪些文字或视觉元素可能会一起出现。统计分析可以帮助计算机创建看似合理的内容——更有可能被人类理解的内容。但统计分析是一个数学过程，可能会错过一些语言和含义的细微差别，从而导致幻觉。

缺乏对现实世界的直接体验：如今的 AI 程序无法检测在外部现实中某件事是“真”还是“假”。例如，人类可以通过实验来确定某个科学原理的对错，而 AI 目前只能在预先存在的内容上进行自我训练，而不能直接在物理宇宙中进行训练。因此，它很难区分准确和不准确的数据，尤其是在它自己的回应中。

难以理解上下文：AI 只看文字数据，可能无法理解文化或情感背景，导致产生不相关的回复和 AI 幻觉。例如，讽刺可能会让 AI 感到困惑（甚至人类也经常将讽刺与事实混淆）。

偏见：如果数据集不够广泛，所使用的训练数据可能会导致内在偏见。偏见可能会使 AI 模型倾向于给出某些类型的答案，甚至可能导致种族或性别刻板印象的传播。

针对模型的攻击：恶意者可以使用提示词注入攻击来改变生成式 AI 模型感知提示和产生结果的方式。一个广为人知的例子发生在 2016 年，当时 Microsoft 推出了聊天机器人 Tay，但由于 Twitter（现为 X）用户向其提供扭曲其反应的信息，该机器人在一天之内就开始生成种族主义和性别歧视内容。从那时起，AI 模型变得更加精密，但仍然容易受到此类攻击。

过度拟合：如果 AI 模型在其初始训练数据集上训练过多，它可能会失去概括、检测趋势或从新数据中得出准确结论的能力。它还可能检测到训练数据中实际上并不重要的模式，导致一些不太明显的错误，直到向其输入新数据才能发现这些错误。这些情况称为“过度拟合”：模型与其训练数据的拟合程度过高。举一个过度拟合的例子，在 COVID-19 疫情期间，根据医院 COVID 患者的扫描结果训练的 AI 模型开始识别不同医院使用的文本字体，并将该字体视为 COVID 诊断的预测因素。对于生成式 AI 模型，过度拟合可能会导致幻觉。

AI 开发人员如何防止 AI 幻觉？

虽然开发人员可能无法完全消除 AI 幻觉，但他们可以采取一些具体步骤来减少幻觉和其他不准确之处。

更多的数据和更好的数据： 来自各种来源的大型数据集有助于消除偏见，并帮助模型学会从更多种类的数据中检测趋势和模式。

来自各种来源的大型数据集有助于消除偏见，并帮助模型学会从更多种类的数据中检测趋势和模式。 避免过度拟合： 开发人员应尽量不要在一个数据集上对 AI 模型训练太多。

开发人员应尽量不要在一个数据集上对 AI 模型训练太多。 广泛的测试： 应该在各种上下文中以及使用意料之外的提示词对 AI 模型进行测试。

应该在各种上下文中以及使用意料之外的提示词对 AI 模型进行测试。 使用专为用例设计的模型： 例如，LLM 聊天机器人可能不适合回答有关医学研究的事实查询。

例如，LLM 聊天机器人可能不适合回答有关医学研究的事实查询。 持续改进： 即使是最精细的模型也可能存在盲点。AI 模型应该继续从收到的提示词中学习（并进行验证以帮助防止提示词注入攻击）。

即使是最精细的模型也可能存在盲点。AI 模型应该继续从收到的提示词中学习（并进行验证以帮助防止提示词注入攻击）。 为生成式 AI 聊天机器人设置保护措施：检索增强生成 (RAG) 聊天机器人有权访问公司特定数据以增强响应，但它仍然可能产生幻觉。开发人员可以实施一些保护措施，例如指示聊天机器人在无法找到答案时返回“我没有足够的信息来回答该问题”，而不是编造答案。

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