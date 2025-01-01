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什么是远程桌面协议（RDP）？

远程桌面协议 (RDP) 指的是用于远程使用桌面计算机的协议或技术标准。远程桌面软件可以使用几种不同的协议，如 RDP、独立计算架构 (ICA) 和虚拟网络计算 (VNC) 等，但 RDP 是最常用的协议。RDP 最初由微软公司发布，可用于大多数 Windows 操作系统，但 Mac 操作系统也提供相应的支持。

“远程桌面”是什么意思？

远程桌面是从另外一台计算机连接并使用远方的桌面计算机的功能。远程桌面用户可以访问其桌面，打开和编辑文件，并使用各种应用程序，就如实际坐在桌面计算机前一样。员工在出差期间或居家办公时，通常使用远程桌面软件访问其办公用计算机。

远程桌面访问与云计算有显著差别，尽管两者都能让员工实现远程办公。在云计算中，用户访问存储在云端（具体而言，云服务器中）的文件和应用程序。相反，使用远程桌面软件时，用户实际上是在访问其物理桌面计算机，并且只能使用存储于该桌面计算机本地的文件和应用程序。对于远程工作者而言，云计算有时更易于使用和实施，但许多公司尚未迁移到云，或者由于安全或法规方面的原因而无法迁移到云。

RDP 如何工作？

可以比作遥控无人机或玩具车。用户按下按钮并操控远处的无人机或玩具车，并将命令传输给它们。使用 RDP 有点像这样：用户的鼠标移动和击键通过互联网远程传输到其桌面计算机，而不是通过无线电波传输。用户的桌面显示在他们从中连接的计算机上，就像坐在桌面前一样。

RDP 协议开启一个专用的网络通道，用于在连接的两台计算机（远程桌面和当前使用的计算机）之间来回发送数据。为此，它始终使用网络端口 3389。鼠标移动、击键、桌面显示和所有其他必要的数据利用 TCP/IP 并通过此通道发送，这是用于大多数种类的互联网流量的传输协议。RDP 也会加密所有数据，提升通过公共互联网连接的安全性。

由于必须对键盘和鼠标活动进行加密并通过互联网传输（这需要花费几毫秒时间），而且必须将桌面显示传回给用户，因此经常会出现一些延迟。例如，如果用户双击某个应用程序以将其打开，则“双击”可能要等待几毫秒才会执行，因为用户操作需要传输到桌面后才会执行。然后，应用程序打开时也要等待一个短暂的延迟让显示画面传回给用户。

使用 RDP 有什么优缺点？

RDP 有几个优点。一个优点是它不需要 VPN。数据也会安全地存储在用户的桌面上，而不是存储到云服务器或用户的不安全个人设备上。此外，RDP 使具有传统本地 IT 设置的公司可以实现员工居家办公。

不过，RDP 可能会导致用户遭受延迟，尤其是在其本地互联网连接速度较慢的情况下。这可能会使远程员工感到沮丧，并降低他们的工作效率。RDP 还具有一些严重的安全漏洞，容易受到网络攻击。（进一步了解 RDP 安全性。）

Cloudflare 如何帮助保护 RDP 访问？

Cloudflare 通过 Access for Infrastructure（Cloudflare SASE 平台的组成部分）提供无客户端、基于浏览器的 RDP 访问。这将会对 RDP 实施 Zero Trust 策略控制，并让承包商等外部方能够进行远程访问，无需安装软件或使用公司发放的设备。远程承包商（或使用个人计算机的员工）只需通过浏览器登录即可，Cloudflare 会确保 RDP 连接安全。

进一步了解 RDP with Access for Infrastructure。