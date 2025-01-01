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什么是网络分段？

网络分段是指将网络* 划分成较小的、孤立的部分。这些分区可以通过物理硬件或软件来创建和保护，每种方法都有各自的实施难题。

通过封锁不同的网段，企业可以更轻松地防止横向移动，对网络流量进行细粒度控制，并提高网络性能。他们甚至可以为单个工作负载和应用程序设置策略，这种方法被称为微分段。

*网络是一组相互连接的计算机。

网络分段如何工作？

网络分段将网络划分为多个部分，然后可对这些部分实施不同的控制。这一过程通常采用两种方法之一：物理分段和逻辑分段。

物理分段

物理分段需要硬件设备（如路由器、交换机和防火墙）将网络分隔成不同的部分。这些设备通过分段策略控制允许进出每个部分的流量类型，这些策略可根据特定标准配置（例如流量来源、目的地等）。

物理分段（也称为基于边界的分段）的设置和维护通常成本高昂、耗费人力。此外，它还假定大多数组织仍在维护物理网络边界。

然而，随着云计算的出现，这种限制几乎消失了，因为用户可以通过互联网而不是内部 IT 管理网络来访问数据和应用程序。即使是使用本地基础设施的组织，也经常允许用户从外部设备和软件连接到内部资源。

逻辑分段

逻辑分段（也称为虚拟网络分段）使用软件将网络划分为较小的部分。这些网段可以通过子网划分、虚拟局域网 (VLAN) 和网络寻址方案来创建。

子网 有助于将网络分成更小的网段，从而使网络流量的传输距离更短，无需通过不必要的路由器即可到达目的地

有助于将网络分成更小的网段，从而使网络流量的传输距离更短，无需通过不必要的路由器即可到达目的地 VLAN 将单个物理网络上的流量分成两个网络，无需多个路由器或互联网连接，即可将网络流量路由到不同目的地

将单个物理网络上的流量分成两个网络，无需多个路由器或互联网连接，即可将网络流量路由到不同目的地 网络寻址方案通过在多个第 3 层子网之间分配网络资源来创建网段

与物理分段一样，逻辑分段也使用分段策略来限制进出每个网段的流量。

由于逻辑分段不依赖于配置、维护和更新多个硬件设备，因此被广泛认为是一种更灵活、可扩展性更好、更具成本效益的网络分离和保护方法。

网络分段有哪些好处？

如果实施得当，网络分段可以帮助组织以更高的效率提高安全性、性能和合规性。其中最重要的几个优势如下：

网络分段与微分段

网络分段将网络划分为较小的部分，并对其应用不同的安全控制和策略。

相比之下，微分段是网络分段的一个子集，可对单个工作负载实施更细粒度的控制。（工作负载是指使用一定内存和计算资源的程序或应用程序，如服务器、虚拟机或无服务器功能）。它是 Zero Trust 安全模型的一部分，在该模型中，默认情况下不信任任何用户或设备。

为了更好地理解网络分段与微分段的安全优势，可以设想一个国王有一大笔黄金和珠宝需要保护。他可能会把所有的财宝放在几个秘密宝库中，每个宝库只能用特定的钥匙才能打开（网络分段）。如果窃贼偷了一个宝库的钥匙，他们也许能偷走这个宝库里的财宝，但如果没有偷到其他房间的钥匙，就无法进入其他宝库。同样，入侵一个子网的攻击者或许可以破坏其中的数据，但无法自由移动到另一个子网。

另外，国王不仅可以将财宝分散到多个宝库，还可以将它们放入这些房间内上锁的箱子中，并确保每个箱子只能用自己的钥匙打开（微分段）。这样，如果窃贼偷走了其中一个宝库的钥匙，但没有得到其他钥匙，他们就无法打开各个宝箱。同样，在微分段网络中，即使攻击者入侵了一个工作负载，也可能无法入侵（甚至访问）其他工作负载。

进一步了解微分段如何帮助企业实现 Zero Trust 安全态势。