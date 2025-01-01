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什么是身份即服务 (IDaaS)？

身份即服务或 IDaaS 是指用于身份和访问管理（IAM）的各种云托管服务。本质上，IDaaS 是与用户身份有关的一类技术功能，这些功能托管在云中。IDaaS 提供商可帮助确保用户是其声称的身份，最终阻止网络犯罪分子和其他未经授权的用户访问敏感数据。

什么是云服务？

云是可通过互联网访问的服务器及其支持基础设施的广泛集合。云服务是一种在云端托管的服务器上运行（而不是在组织的本地基础设施中运行）的产品或应用程序。云服务采用订阅模式：云客户不一次性购买某一软件，而是按月付费，并可按需提高服务水平。

大多数云服务通过在功能名称后附加“即服务”来描述。示例：

身份即服务或 IDaaS 是一种 SaaS。

IDaaS 提供商可以提供哪些服务？

IDaaS 提供商可以提供诸多用户身份验证服务，例如：

多因素身份验证 (MFA)：MFA 是使用多个身份验证因素来验证用户的身份。例如，除了需要用户输入密码外，还要求他们将某种 USB 设备插到笔记本电脑上。MFA 比单独的用户与密码组合更加安全。云 MFA 提供商使得各类组织可以快速实施 MFA。（另请参阅：什么是双因素身份验证？）

单点登录 (SSO)：有了 SSO，用户登录一个门户网站一次就能访问其所有 SaaS 应用程序，公司也有一个集中的场所来管理每个用户可以访问的应用程序。大多数 SSO 服务都托管在云端，并允许用户通过 Web 浏览器访问其 SSO 登录页面。

身份管理：身份提供商 (IdP) 存储和管理用户身份。IdP 可以通过用户名密码组合和其他因素来检查用户身份，也可简单地提供用户身份列表供其他服务提供商检查。云托管 IdP 属于 IDaaS。

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